Стало известно, куда этапируют Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-18T18:33:30+03:00

Футболисты будут отбывать наказание в одной из ближайших к Москве областей

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драку в центре Москвы, будут отбывать наказание в колонии общего режима в одной из ближайших к столице областей. Об этом сообщили в УФСИН России во вторник, 18 июня.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы в отношении Мамаева, Кокорина, а также го брата Кирилла Кокорина и друга Александра Протасовицкого, но сохранил сроки наказания для футболистов. Таким образом, братья Кокорины приговорены судом к одному году и шести месяцам в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий - к одном году и пяти месяцам. Значит, Мамаеву остается провести в колонии 5 месяцев, а Кокорину - шесть.

По данным УФСИН, у осужденных была возможность остаться в хозяйственном отряде московского СИЗО, но фигуранты уголовного дела отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU