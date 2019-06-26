Худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков: «Серьезного сокращения труппы не планируется, но ротация будет»

Неделю назад несколько артистов труппы записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину в МХАТ. Мол новый художественный руководитель Эдуард Бояков превращает легендарный театр в прокатную площадку, классический репертуар замещает спектаклями низкого художественного уровня. Актриса Лидия Матасова просила президента лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию.

И вот сегодня последовало официальное заявление Боякова.

«Руководству и коллективу нашего театра жаль, что несколько человек, руководствуясь не очевидными для всех мотивами, предприняли попытку превращения места, где мы служим, в площадку для популяризации себя не самыми достойными методами. Тем не менее, учитывая большое число просьб со стороны СМИ о комментариях, придется их дать.

Скажем определенно: попытка дискредитировать результаты нашей общей кропотливой работы, вызывает чувство брезгливости по отношению к авторам этого «обращения» и желание для начала дать просто сухие цифры, которые являются официальными итогами первого полугодия 2019 года. Мы с гордостью сообщаем, что за этот период:

Количество зрителей (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) выросло на 24 %.

Билетная выручка - выросла более чем на треть, на 32 млн рублей.

Количество пожертвований достигло почти 8 млн. рублей (по сравнению с 600 тыс. в 2018 году). Доходы от аренды сцены в свободные от репертуарных спектаклей дни составили более 6 млн. рублей – это на 5 с лишним млн. рублей больше, чем годом ранее. То есть в этих показателях – рост идет на тысячи процентов.

Очевидно, что те, кто утверждает, что дела стали идти туго и в творческом и в хозяйственном отношении, вводят всех в заблуждение, бросают тень и на наш театр, и на нашего учредителя, Министерство культуры РФ. И не важно, что или кто ими руководит, воздержимся от анализа.

Ложь в данном случае не имеет оправданий и объяснений. Равно, как и утверждение относительно отстранения президента театра Т.В. Дорониной от участия в художественных процессах театра, а также отсутствие в Уставе театра должной статьи, регулирующей деятельность худсовета. В статье III.2. “Художественный совет Театра” (внесено согласно приказа №2242 от 17 декабря 2018 года), содержится исчерпывающая информация о целях, задачах и способах функционирования Художественного совета. Так, согласно Устава, состав Художественного совета должен быть представлен председателем Совета художественному руководителю Театра. Пока от председателя Художественного совета такового не поступало. Мы готовы работать в этом направлении и всегда это подчеркивали. А те, кто в видеообращении утверждает, что в Устав до сих пор не были внесены эти изменения, должны понимать, что они врут.

Что касается Т.В. Дорониной, она не просто проинформирована об этих изменениях, она подписала все соответствующие документы и контракты.

По поводу репертуара. Репертуарная политика нашего театра основана на поиске, проявлении генокода отечественной культуры – чувства патриотизма, чести, совести, семейных, христианских ценностей, творческой свободы, о чем свидетельствуют новые постановки театра:

«Последний герой». Драма Ивана Крепостного (Режиссер Р. Маликов, 5 премьерных показов) Спектакль на злободневную тему о герое современности вызвал горячие обсуждения в прессе, его отметили крупные русские писатели и журналисты. Свои лучшие роли в театре, как считают многие обозреватели и наши коллеги, сыграли народный артист РФ И. Криворучко и Л. Кузнецова.

«Последний срок». Пьеса Валентина Распутина (Режиссер С. Пускепалис, 7 премьерных показов) . Спектакль удостоился очень высокой оценки вдовы В. Распутина, представителей Дома-музея В. Распутина в Иркутске, актрисы Нины Гуляевой, которая играла главную роль в премьере этой пьесы в 1977 году. Спектакль был тепло принят публикой, достаточно оказаться в зале во время поклонов и увидеть слезы зрителей.

«Сцены из супружеской жизни». Драма по мотивам сценария фильма И. Бергмана. (Режиссер А. Кончаловский, 9 премьерных показов) . Спектакль в постановке выдающегося режиссера идет с неизменным аншлагом и по сборам уже может считаться любимым спектаклем мхатовской публики.

«Леди Гамильтон». Драма Т. Реттигена (режиссер А. Дмитриев, 2 премьерных показа). Костюмная постановка в лучших мхатовских традициях вызвала самые благожелательные отклики театральной критики и зрителей. Постановка была в прошлом году запланирована Т.В. Дорониной на Малой сцене. По решению худрука она была перенесена на Большую сцену в новом актерском составе, в выразительной сценографии и свето-звуковом сопровождении. Мы уверены, что у спектакля прекрасные репертуарные перспективы.

Для каждого трезвого и профессионального эксперта очевидно, что наши премьеры нацелены на решение нетривиальных задач и активизацию творческого потенциала труппы - от народных артистов до талантливой молодежи».

В своем заявлении Эдуард Бояков рассказал о премьерах следующего сезона. Их запланировано несколько: «Слово о полку Игореве», «Парикмахерша», «Грибной царь», «Снежная королева», «Женщины Есенина», «Государев венец», «Бессмертные строки» (по военной поэзии и поэме А. Твардовского «Василий Теркин», обсуждается коопродукция с оркестром Ю. Башмета и его фестивалем), «Лавр».

Как следует из слов Эдуарда Боякова, серьезного сокращения труппы не планируется. Ядро ее безусловно сохранится.

Тем не менее ротация и пополнение обязательно будут. Уже принята в труппу Надежда Маркина (исполнительница заглавной в фильме А. Звягинцева «Елена»). В новом сезоне состоится премьера спектакля «Парикмахерша» с участием актрисы Инги Оболдиной.

«Наш театр должен априори иметь статус национального театра. И мы этого добьемся, - в заключении пишет Бояков. - Неуклюжие, как логически так и эстетически, видеообращения пяти-шести актеров театра, среди которых один только что наказан за пьянство, другой – за публичный скандал и антисемитские высказывания, а остальные, видимо, просто не верят в свою творческую конкурентоспособность, не помешают нам добиться этой цели, реализовать эту миссию».

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