Эдуард Бояков о просьбе вернуть Татьяну Доронину в МХАТ: «Пять неликвидных, нездоровых актеров раздули этот скандал»

«В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку, классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня. Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, поскольку на все наши обращения к вам мы получали только отписки из Министерства культуры», — говорится в обращении. Неделю назад его зачитала для «Прямой линии» с Владимиром Путиным актриса Лидия Матасова.

«Я руководитель театра, точка»

Татьяна Доронина руководила МХАТом на протяжении 30 лет. В декабре прошлого года ее отправили в отставку, назначив на должность худрука режиссера и продюсера Эдуарда Боякова. Доронина получила почетный пост Президента театра и руководителя худсовета. Но это, скорее, реверанс в сторону знаменитой и заслуженной актрисы, чем реальные полномочия. По сути она лишь консультант при Боякове, а не полновластная хозяйка, как было раньше.

- Театр – это вертикаль, и я руководитель театра, точка, - жестко сформулировал иерархию Бояков.

Эдуард Бояков у сцены МХАТа.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Неудивительно, что Татьяна Васильевна заболела. С января в театре не появляется. Петиции в адрес министра культуры РФ полетели в защиту Дорониной, надо думать, от группы ее поддержки. Видеобращение к Президенту, которые несколько актеров МХАТа записали 19 июня на ступеньках театра на Тверском бульваре, - еще одно звено в цепи под названием: спасем достояние России - МХАТ - от дилетантов-менеджеров.

Вроде бы взбунтовались против нового руководства 26 актеров из 88 человек всей труппы.

«Не нравится введенный в театре сухой закон»

Эдуард Бояков сейчас на форуме «Таврида». Но все же кратко сформулировал свое отношение к происходящему:

- Тут говорить не о чем. Пять неликвидных, нездоровых актеров раздули скандал. А то, что не довольны 20-30 человек, которые якобы подписали это видеообращение, - чистое вранье.

Более подробное разъяснение дал пресс-секретарь театра Александр Замыслов.

- Я видел это смешное видео на ступеньках МХАТа, в котором участвует массовка из посторонних людей. Это не сотрудники театра и не артисты, - говорит Замыслов. – На самом деле подписали обращение к президенту шесть человек. Кому-то не нравится введенный в театре сухой закон, они теперь страшно мучаются на спектаклях. Кому-то – переход на срочные контракты. Один из актеров уже у нас не работает. Нет-нет, мы его не уволили. Он сам ушел, а потом попросился обратно. Не взяли. Лидия Матасова, на мой взгляд, вообще не отдает себе отчет в том, что говорит. Она действительно не занята в новых постановках. Короче, из труппы в 88 человек есть шесть недовольных, которые и выступали на ступеньках театра. Есть еще десять пожилых актеров, которые вообще вне контекста происходящего. Остальные -регулярно играют в том числе в тех постановках, которые Матасова назвала низкохудожественными. Это тем более странно, что после премьер она всех поздравляла, радовалась за своих коллег. Такое было впечатление…

Зарплаты по труду

Есть еще и юридическая сторона вопроса. Но как пояснил Замыслов — здесь тоже все честно. И новое руководство уже выводит театр на новый уровень.

- Продажи билетов упали?

- Наоборот, в июне в мертвый сезон у нас были аншлаги.

- Вроде бы артисты не довольны переходом на срочные контракты, которые придется теперь заключать ежегодно. А это чревато, что в следующий раз с тобой просто не заключат договор.

- Действительно, большая часть труппа на бессрочных контрактах, но часть уже перешла на срочные. Это те артисты, которые много играют. Но есть и такие актеры, которые почти не выходят на сцену, а получают столько же, сколько и те, что заняты несколько раз в неделю. Зарплаты одинаково, хотя трудовой вклад разный. Поэтому Бояков предлагает поменять форму трудовых отношений. Срочный договор предполагает больше нюансов в плане тарификации и заработков. Конечно, это не всем нравится. 25 человек уже подписали срочный договор. Кто-то еще думает. Кто-то уже решил не подписывать. Народные артисты, те, у кого есть разного рода льготы и преференции, остаются на бессрочных договорах. Матасова, кстати, относится к этой категории социально защищенных.

- Рассказывают, что, когда в декабре произошла смена руководства, Татьяну Васильевну чуть ли ни взяли в заложницы в театре. Минкульт заманил ее под предлогом вручения ордена. Она пришла и ее не выпускали из кабинета, до тех пор, пока не подпишет бумаги «об отречении».

- Вы верите в то, что Доронину можно держать в заложниках? Я нет. Она 30 лет несгибаемо боролась за свой театр в сложнейший период и вдруг кто-то посмел ей поставить ультиматум?! Татьяна Васильевна болеет. И понимает, что уже не справляется с административно-хозяйственной частью. Ей тяжело. У театра действительно были серьезные финансово-хозяйственные нарушения. Она в этом отдает себе отчет. По этому поводу переживала. Но никто ее этим не шантажировал.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

- Первоначально речь шла о том, что Татьяна Васильевна продолжает осуществлять репертуарную политику, пускай даже не в должности худрука, - говорит актриса МХАТа им. Горького Юлия Зыкова, которая на стороне Дорониной. - Ей дают трех помощников – Эдуарда Боякова, Захара Прилепина и Сергея Пускепалиса. Но ее обманули. Оказалась, что она лишена полномочий, а худсовет до сих пор не создан.

Актеры МХАТ записали видеообращение к президенту Путину с требованием вернуть в театр Татьяну Доронину.Фото: YouTube

- Конкретно вы чем не довольны?

- Мы выпустили в этом сезоне спектакль по Островскому «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль новый, премьерный, зрителям нравится. Но он идет раз в месяц. Вместо него ставят замену или репетиционные дни для постановок нового руководства, которые нашему зрителю не нравятся. На одном из последних спектаклей публика кричала: «Позор!». Понимаете, у нас был свой зритель, которому мы показывали только классику. Были свои традиции русского репертуарного театра. Можно так сказать, мы жили в советском оазисе, когда зрительницы приходили на спектакль в длинных вечерних платьях. Никогда со сцены не звучала похабщина или обсценная лексика. Никогда актрисы не раздевались на сцене. А все к этому идет…

- Ну если вы про спектакль Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни», в котором Юлия Высоцкая активно демонстрирует свои стройные ножки, то как раз на этот спектакль зрители идут.

- Это спектакль не мхатовский. Кончаловский поставил, пригласил не наших артистов – Домогарова и Высоцкую. Наши актеры не имеют к этому спектаклю отношения. Есть и частные вопросы. Сейчас восстанавливают легендарный мхатовский спектакль «Три сестры». Вводят новый состав. Не один, а сразу пять – молодые артисты. Татьяна Васильевна не давала добро на все пять составов. Да и кто будет восстанавливать?! Татьяна Доронина плохо себя чувствует, потому что то, что она говорит, не исполняется. По сути она - подчиненная Эдуарда Боякова. Артисты в основном к ней хорошо относятся. У нас хорошие зарплаты, которые нам сделала Татьяна Васильевна. А новое руководство пугает то сокращением зарплат, то увольнением, то снятием с роли.

На сегодняшний день 26 человек не хотят подписывать срочный договор. Наше видеообращение к президенту было спонтанным. Многие просто не успели приехать к театру, поэтому там, действительно, было всего несколько артистов. Но это не значит, что все остальные довольны. В театре людей увольняют пачками – костюмеров, реквизиторов…