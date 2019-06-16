2019-06-26T16:34:22+03:00
Общество

Очистим русский Север от мусора!

Уважаемые читатели! Пришло время честно признаться, что из-за переполненных мусорных полигонов и дикого количества несанкционированных свалок Поморью грозит экологическая катастрофа
Поделиться:
Автор фото: Иван КАШИРИНАвтор фото: Иван КАШИРИН
Изменить размер текста:

И это не очередная страшилка, а факт, с которым, к сожалению, не поспорить. Так, по последним данным, только в Архангельской области 312 несанкционированных свалок. А денег на их рекультивацию, увы, нет.

Аналогичные проблемы и в соседней Республике Коми. Здесь действуют 11 официальных полигонов и еще 350 несанкционированных свалок, часть которых - прямо в лесах. Средств на их ликвидацию в местном бюджете тоже пока нет.

Тем не менее возможности избежать серьезной беды у нас есть. Сейчас в Поморье активно внедряется масштабный проект «Очистим Русский Север от мусора». Эта программа, рассчитанная на несколько лет, предполагает принципиально новаторский для региона подход к сбору и утилизации отходов.

Этому проекту, а также другим вопросам грядущей «мусорной реформы» и посвящен наш специальный выпуск газеты «Комсомольская правда».

Читайте далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
Эксперты рассказали, стоит ли ждать в России запрета на электронные сигареты
На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости
С 2021 года в России введут цифровые полисы ОМС
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве