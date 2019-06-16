И это не очередная страшилка, а факт, с которым, к сожалению, не поспорить. Так, по последним данным, только в Архангельской области 312 несанкционированных свалок. А денег на их рекультивацию, увы, нет.

Аналогичные проблемы и в соседней Республике Коми. Здесь действуют 11 официальных полигонов и еще 350 несанкционированных свалок, часть которых - прямо в лесах. Средств на их ликвидацию в местном бюджете тоже пока нет.

Тем не менее возможности избежать серьезной беды у нас есть. Сейчас в Поморье активно внедряется масштабный проект «Очистим Русский Север от мусора». Эта программа, рассчитанная на несколько лет, предполагает принципиально новаторский для региона подход к сбору и утилизации отходов.

Этому проекту, а также другим вопросам грядущей «мусорной реформы» и посвящен наш специальный выпуск газеты «Комсомольская правда».

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