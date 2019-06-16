Диалог на почве мусорной проблемы

В Архангельской области предпринята очередная попытка разъяснить необходимость будущего экотехнопарка на железнодорожной станции Шиес: там открыт уже второй инфоцентр, который рассказывает о возведении проекта по безопасной шведской технологии. Быть ему или нет - решится после геологических изысканий, экологических экспертиз и общественных слушаний. 15 июня все работы первого этапа - создание стартовой инженерной площадки - завершились. Корреспондент «КП» побывал на месте событий, чтобы разобраться в ситуации.

ОБОРОТНИ ИЗ МУСОРА

Эта история уходит своими корнями в конфликт, который родился прошлой зимой из-за недопонимания, слухов и сплетен. Жители ближайших (20 - 30 км) к Шиесу поселков и деревень Ленского района Архангельской области вдруг организованно вышли на митинг против строительства экотехнопарка. Нет, в большинстве своем они не собирали там грибы и ягоды и даже никогда там не охотились. Просто кто-то им шепнул, что московский мусор уже сваливают прямо в лесное болото. Пожилым подкинули информацию к размышлению: мол, местные волки, наевшись столичного мусора с фрагментами криминальных трупов, вот-вот родят волчат-оборотней, которые, в свою очередь, начнут нападать на людей и домашних животных. Людям моложе стали навязывать мысль об экологической катастрофе: сумели внушить, что выброшенный в болото мусор отравляет уже не только ближайший лес, но речку Вычегду, которая впадает в Северную Двину.

И все это притом что никакого московского мусора в Архангельскую область еще не привозили. Как выяснилось, там даже строительство экотехнопарка не начиналось.

- На площадке завершены подготовительные работы для проведения экологических и геологических изысканий, к возведению самого экотехнопарка еще не приступали. Остается техника и обслуживающий ее персонал. Возведение экотехнопарка начнется только после прохождения экспертиз, получения разрешения и общественных слушаний, - объяснял всем интересующимся зам. генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Запорин.

Но его слышать не хотели: после появления в Шиесе поста полиции открытый протест с обливанием строителей мочой перерос в подпольное сопротивление с хулиганством и поджогами жилых домов.

МЕДВЕДИ У БАНИ

Если в январе экоактивисты дежурили по очереди в строительной бытовке, то весной их наряд из двух человек вырос до целого отряда! Теперь порядка 20 человек во французских «желтых жилетах» с надписями «Народный контроль» уживаются в палаточном городке с видом на территорию экотехнопарка. Над палатками флаги Франции и Кубы. На видных местах наклейки «МБХ-медиа» и «Мы с вами» на французском.

Разделочный столик на импровизированной кухне плавно переходит в мусорные пакеты, на которых таблички: металл, бумага, стекло. Антисанитария? Нет, это мягко сказано...

«Мусор из Москвы нам не нужен, своего, архангельского, хватает. Вот мы и тут практикуем раздельный сбор», - показывает хозяйство активистка Анастасия, не объясняя, куда потом они утилизируют полные пакеты.

- А по вечерам поем под гитару, жарим шашлыки, ходим в баню, - ловко уходит она от ответа.

Чтобы журналисты не пошли искать несанкционированную мусорку самих экоактивистов, их так заботливо предупредили: в тундре полно больных боррелиозом клещей (а само заболевание разрушает суставы).

На самом деле мусор экоактивисты просто закапывают, впрочем, как и личные продукты жизнедеятельности: дощатый туалет типа сортира построен над зловонной ямой, которая соседствует с лужей, откуда берется вода, которой и моют посуду. Другой поблизости просто нет.

Баня горе-экологов оказалась в сотне метров, в соседнем лесочке, в нарушение всех правил пожарной безопасности.

- Приспособили палатку под баньку, - хвалится своим хозяйством в окружении березок банщик Дмитрий Пилицин.

Студентки признались, что во время купания их охраняют снаружи: рядом проходит маршрут патрулирования сотрудников полиции, да и бурые медведи стали на запах пищевых отбросов наведываться.

Местные жители получили возможность задать свои вопросы гендиректору компании-инвестору ООО «Технопарк» Евгению Пеняеву.Фото: Александр БОЙКО

ФРИКИ С АВТОМАТАМИ

Одним из охранников баньки оказался фрилансер из Сыктывкара.

«Работаю тут на «Радио Свобода». Эту наколку я сделал в поддержку рэпера Хаски», - молодой человек хвалится именем Иуда, которое выколол на своем запястье (клип с одноименным названием как-то был заблокирован в интернете Госкомнадзором).

Летний лагерь экоактивистов притягивает к себе множество других любопытных личностей. Например, еще недавно тут верховодил архангелогородец по имени Древарх Просветленный. Профессиональный провокатор обливал охранников мочой из пластмассового автомата, а потом пытался скрыться от них между деревьями с включенной мигалкой на голове, отбиваясь при этом помятыми крыльями ангела, которые то и дело закидывал за спину. Архангельский фрик запомнился местным необычным для этих широт перформансом: после задержания взял и нагадил на крыльце местного полицейского участка. Полиция тут вообще не скучает.

- За последние две недели на 60 человек были оформлены административные протоколы за самоуправство, организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах и нарушение общественного порядка. Около 30 нарушителей были задержаны, - заявил «КП» замначальника управления обеспечения охраны общественного порядка ГУОООП МВД России Юрий Денисенко.

Полковник полиции отметил, что половина задержанных оказались жителями Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Слушайте, а может, не хватает студентам романтики, комсомольских строек? Да, на БАМ с друзьями не рвануть, зато есть вакансии лесных экологов с непрозрачным финансированием. А что?

Никто, конечно, уже не вспомнит, что на станции Шиес, где сейчас строится экотехнопарк, в советские годы стоял поселок лесорубов, которые вырубили деревья в округе на несколько километров?! А ведь это и есть предки тех самых самопровозглашенных экологов, которые готовы неделями не работать, сидеть в лесу и кричать: «Спасите от гибели Русский Север!» А ведь он реально гибнет под гнетом несанкционированных свалок. И не только он, кстати.

ИНФОЦЕНТРЫ ТРУБЯТ

Чтобы вернуть ту самую генетическую память и разъяснить все преимущества современных технологий экотехнопарка, инвестор строительства открыл в понедельник уже второй информационный центр (первый, в Яренске, 31 мая). Компания полагает, что такая форма общения перезапустит диалог с местными жителями, которые выступили против строительства экотехнопарка.

- Дадим все ответы. Наши специалисты в этой области попытаются вам все объяснить. Дальше будем сотрудничать. До конца июня инфоцентры появятся в Урдоме, в Архангельске и Сыктывкаре, - обратился на открытии инфоцентра к жителям Ленского района Архангельской области гендиректор компании-инвестора ООО «Технопарк» Евгений Пеняев.

На открытие инфоцентра пришли экоактивисты Шиеса.

- Какая территория будет отдана под экотехнопарк, сколько отходов планируется там хранить, придется ли нам платить по новым тарифам за утилизацию своих отходов, - они буквально засыпали руководителя вопросами.

- Планируются две части экотехнопарка по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 миллионов тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 метров в высоту. «Шиеса» нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор, - четко ответил Пеняев.

- Отходы просочатся и попадут в болото, реки Севера, - зашумели активисты.

- Предварительные геологические исследования указали, что тут болота нет. Скважины бурили на глубину до 20 метров, и нигде грунтовых вод не заметили. Тут присутствует глиняный замок, который не дает уходить вниз дождевым водам и водам, образовавшимся в результате снеготаяния (сомнительно, чтобы станцию и одноименный поселок Шиес строили на болоте. - Авт.). А дно экотехнопарка будет выстлано двойным щитом: бентонитовыми матами, затем геомембраной, потом щебнем и сверху - слоем песка толщиной 20 см. Сверху будут укладывать слоями брикеты, которые еще в Москве будут оборачиваться металлической сеткой и 15 - 20 слоями специальной пленки. Это исключит при транспортировке любые повреждения твердых бытовых отходов, в которых будет только 30 - 40 процентов органики. В отсутствие доступа кислорода и воды в брикете она будет довольно быстро мумифицироваться. Даже если будут сильные осадки, то вся скопившаяся дождевая вода будет удалятся через очистные сооружения, - поддержал Пеняева заместитель гендиректора по строительству Геннадий Титов.

В это время одна из активисток исподтишка разрисовала обложки информационных брошюр словами «Ложь» и «Вранье».

- Вы их не открывали даже, - возмутились наблюдающие за этим процессом журналисты.

- А зачем, - пожала плечами дама в солнцезащитных очках.

На кухне «экологического городка» организовали раздельный сбор мусора.Фото: Александр БОЙКО

КОНЕЦ СПЛЕТНЯМ

Настоящей неожиданностью во время этой встречи для противников строительства экотехнопарка оказался отказ транспортной прокуратуры от своих выдвинутых ранее претензий. Как выяснилось, эти документы не были ранее доведены до местных жителей.

Представители экотехнопарка в своих ответах уточнили, что в перспективе площадь «Шиеса» может достичь 300 га. На новой территории могут появиться «объекты по сортировке и переработке отходов».

И похоже, что слухам на тему Шиеса положен конец. Теперь любой, кто волнуется об экологии в районе строительства, сможет получить ответ буквально из первых рук. Инвесторы проекта показали, что ничего не скрывают, готовы к проведению на территории открытых экологических, геологических и гидрологических изысканий. Диалог с общественностью налажен, и будущее экотехнопарка «Шиес» теперь зависит не от сплетен, а от экспертизы проекта и результатов изысканий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Организаторы митингов не идут туда, где нет хайпа»

Очень емко описал созданную искусственно в Архангельской области ситуацию известный краевед, секретарь попечительского совета фонда сохранения исторического наследия «Император» Владимир Станулевич. Ему, горожанину, искренне непонятно, почему столько разговоров вокруг несуществующих проектов, когда реальные, а не эфемерные мусорные свалки прямо сейчас дурно пахнут под окнами домов многих архангелогородцев и северо-двинцев.

«Вопрос не к гражданам, а к тем, кто пишет сценарии митингов, придумывает тексты лозунгов, - пишет Станулевич в своей колонке для сайта Regnum. - К организаторам протестов вопрос. Почему никто из них слова не сказал о существующей проблеме, а говорят исключительно о проблемах завтрашних? Ни одно СМИ, специализирующееся на мусорной тематике, не пишет... Не странно ли, что заодно с ними о происходящем на городских свалках помалкивают власти Архангельска и Северодвинска? И почему о вонючих горах нет ни слова от экологов? Организаторы митингов не идут туда, где нет хайпа, СМИ и внимания мировой общественности, где люди молча зажимают носы от вони. Можем ли мы обратить внимание протеста на мусорную катастрофу, уже происходящую в паре километров от домов? Стоп, а разве мы не жители Севера? Разве не можем требовать от организаторов митингов прекратить замалчивать победившие на Окружном шоссе и в Северодвинске свалки?»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Узнать все новости о развитии ООО «Технопарк» теперь можно и на официальном сайте Экотехнопарка shies.ru. Сайт работает в режиме диалога, форма связи - «вопрос - ответ». На каждый вопрос посетителя сайта будет опубликован ответ специалиста.

СПРАВКА «КП»

Экотехнопарк «Шиес» - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был выбран после долгого и тщательного анализа 280 участков в 12 регионах страны и признан учеными и экологами приоритетным (подобный уже строится в Калужской области). Инвестиции в «Шиес» оцениваются в 10,5 миллиарда рублей. Вместе с созданием объекта инвестор обязался поднять социальную инфраструктуру Ленского района, в котором он будет находиться.

КОМПЕТЕНТНО

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин: Отходы - это новая нефть

Переработка может стать выгодным бизнесом.

С января этого года в стране началась мусорная реформа. Систему обращения с отходами поменяли почти во всех регионах страны. Без эксцессов не обошлось. Но откладывать дальше возможности не было, считают в правительстве.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас скопилось огромное количество мусора. Все это формировалось много лет, полигоны напряжены до предела, в большинстве субъектов РФ они переполнены, - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «КП» на ПМЭФ-2019. - Конечно, конструкции, которые были когда-то сделаны в нижней части полигонов (с отводом фильтрата и дегазацией), уже не справляются. И мы имеем те проблемы, которые произошли в Московской области, - знаменитые запахи и возгорания. Все нормативы уже давно перешагнули. В ближайшие годы в стране появится целая инфраструктура переработки отходов. Проектируются или уже строятся сотни предприятий. Общий объем инвестиций до 2024 года составит свыше 180 млрд рублей. При этом отрасль может быть прибыльной для частного бизнеса. Особенно с учетом государственной поддержки.

- Мусор - это новая нефть. Мы создаем льготы, условия, разгружаем это направление от налогов, - говорит Дмитрий Кобылкин. - В этом случае за мусор будут биться и будут забирать его еще на старте - до того, как он появится на полигонах.

Но первый шаг - это формирование культуры раздельного сбора мусора у граждан. В России решили упростить схему. Начать этот процесс с двух контейнеров, то есть разделять первичные отходы дома на сухие (пластик, стекло, алюминий, бумага и т. д.) и мокрые (пищевые отходы). Как считает министр, каждая семья может уже начать это делать. А инфраструктура догонит.

- Давайте начнем с себя. Говорить о том, что пока инфраструктура не появится, я сортировать не буду. Культура формируется прежде всего внутри нас, у нас на кухне, у нас в семье, среди детей. Меня лично толкают на это мои дети. Они более активные, нежели мы. Они говорят: «Папа, у нас кухня небольшая, 8 кв. м, но мы найдем для второго пакета место». И мы к этому привыкли. Прошло несколько месяцев, и теперь это культура нашей семьи, мы так живем, - пояснил министр.

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