Практикантку, ударившую двухлетнего сироту в Морозовской больнице, отчислили из колледжа

Стало известно о том, что практикантку, ударившую двухлетнего ребенка в московской Морозовской детской больницы, отчислили из медицинского колледжа. Об этом "КП" сообщил собственный источник.

Ранее стало известно о том, что против Екатерины Прокопович следователи возбудили уголовное дело. Известно, что девушка не являлась сотрудницей больницы, где произошел инцидент.

Напомним, накануне в Интернете появилось шокирующее видео, сделанное в Морозовской детской больнице. На кадрах отчетливо видно, что молодая девушка в белом халате входит в палату и со всего размаху ударяет двухлетнего мальчика. После этого ребенок начал сильно плакать. Разъяренная девушка решила привязать малыша к кровати. Очевидцы подчеркнули, что мальчик находился в специальной палате для сирот, и там некому было заступиться за него. Больница незамедлительно сообщила о случившемся в руководство медицинского колледжа и в полицию.

В зависимости от степени вреда здоровью малыша, будет принято решение о квалификации дела.