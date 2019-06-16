Очистим Русский Север от мусора!

Увы, это вовсе не фейковая страшилка из интернета. Жители Архангельска прекрасно знают пейзажи Окружного шоссе или старой «атомки», дороги к недостроенной АЭС. На обочинах свалены горы мусора. Целлофановые пакеты, пластиковые бутылки и прочие отходы сюда выбрасывают многочисленные дачники - и просто из окон швыряют, и целенаправленно привозят большими партиями. Но это еще полбеды. Основной массив, как объясняют эксперты, появился благодаря жуликам-бизнесменам, подрядчикам.

- Проблема в том, что до сей поры мусор только вывозился (а не перерабатывался. - Авт.), да и то непонятно куда, - говорит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. - Мусоровозы забирали содержимое контейнеров и везли в лучшем случае на полигон, в худшем - сваливали в лес или овраг, чтобы не платить за размещение.

Пищевые отходы на воздухе начинают разлагаться, отсюда и появляется неимоверная вонь, от которой каждый спешит поскорее умчаться, зажав нос.

И все это - прекрасный Русский Север, с его величественной природой и невероятным духом…

Похожая ситуация складывается и в черте города. Во многих районах такие же стихийные свалки появляются на пустырях и «пустыриках». Настоящие отхожие места, извините.

Аналогично - в Северодвинске, других городах, поселках и деревнях Архангельской области. Привык, что ли, наш человек так захламлять свою среду обитания?

Специалисты называют это ни много ни мало предпосылками к локальной экологической катастрофе.

«С мусором - полный бардак»

Как известно, большая часть населения Архангельской области сконцентрирована в агломерации Архангельск - Северодвиинск - Новодвинск. Соответственно именно здесь и находятся все крупнейшие свалки региона.

- Здешние полигоны твердых бытовых отходов очень старые, в запущенном состоянии, - рассказывает замглавы Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - Кроме того, есть огромное количество несанкционированных свалок у населенных пунктов. Словом, с мусором - полный бардак. Очевидно, что переполненные полигоны, давно отработавшие свой ресурс, нужно закрывать, проводить рекультивацию. Вот только массово возводить новые полигоны и продолжать свозить туда мусор - это путь в никуда. Нужны новые решения. Нужна переработка отходов или другие эффективные системы обращения с мусором, современные, работающие в других странах мира.

В одночасье построить всю необходимую инфраструктуру, увы, невозможно. Например, Московская область еще недавно была в лидерах по числу крупных мусорных полигонов. Однако их, отработавших свой ресурс, сейчас начали активно закрывать. Область переходит на раздельный сбор мусора, строится несколько мусороперерабатывающих заводов. В Архангельской области, у которой нет таких ресурсов, как у того же Подмосковья, на этот переходный период от «советского мусорного прошлого» к современному хотели заложить новый мусорный полигон, который был бы рассчитан на всю агломерацию. Но этот проект вызвал бурные споры в обществе. Более того, в соцсетях появились некоторые деятели, которые будто сознательно начали накалять ситуацию…

По словам Расулмухамедова, появившийся в соцсетях среди жителей Архангельской области «мусорный протест» чаще всего создается вокруг несуществующих проблем.

- Складывается странная история: что бы местные власти ни говорили, это почему-то сразу объявляется ложью, - недоумевает эксперт. - Например, кем-то откровенно нагнеталась ситуация вокруг проекта в Рикасихе. После консультаций с экспертами и местными жителями губернатор Архангельской области объявил, что никакой новой свалки здесь не будет. Решение было принято. Без всяких но. Однако Рикосиха еще четыре месяца присутствовала в лозунгах «мусорного протеста», как будто там действительно начали строить новый полигон.

Как раз это легко объяснимо: вероятно, неким силам выгодно было создавать шум вокруг мусорной темы, а для этого не брезговали ничем.

Впрочем, пока кто-то развлекается в соцсетях постами про ужасы несуществующего полигона, реальные жители реальных городов Поморья страдают от смердящих действующих помоек.

rusnord.ru

- С нашей свалки постоянно несутся такие запахи, что хоть противогаз надевай! - говорит Сергей Мартынов из Северодвинска. - А когда ветер в нашу сторону - вообще туши свет. Окна не открываем, детей на улицу не пускаем...

- Для кого-то лето - лучшее время года, а для нас - самое жуткое. Потому что мусор из разбросанных по поселку пакетов начинает течь и гнить, - жалуется жительница Урдомы Светлана Иванова. - Даже дома помойкой воняет! Почему никто этот вопрос не решает?

«Нет утилизации опасных отходов»

- В Архангельской области очень большая проблема с мусорными полигонами в сельской местности. Там практически нет свалок, которые были бы оформлены в Росреестре. Проблемы действующих полигонов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска в том, что они уже давно морально устарели, так как были заложены еще в 60-е годы и не были рассчитаны на такие темпы потребления, - подтверждает эксперт «Гринпис» Дмитрий Нестеров.

Сам Нестеров, к слову, координирует в «Гринпис» проект «Ноль отходов» - это концепция циклической экономики, в которой человек не производит отходов, а только лишь вторичные материальные ресурсы. (Подробнее - на > стр. 8.)

- В регионе сегодня только три перерабатывающих производства, которые не могут перерабатывать некоторые типы отходов и поэтому отвозят их в соседний регион. В идеале нужны собственные перерабатывающие мощности под все виды отходов - разный пластик, стекло, бумагу, металл. Кроме того, в Архангельской области практически нет сбора и тем более утилизации опасных отходов - ламп, батареек, лаков и красок.

То есть все это, в буквальном смысле отравляющее воздух и почву, - лежит открыто рядом с нами…

ОФИЦИАЛЬНО

«Практически все места размещения отходов в нашем регионе не соответствуют нормам 89-го Федерального закона «Об отходах производства и потребления», - говорит архангельский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Некрасов. - На всех полигонах у нас сегодня по факту осуществляется захоронение отходов, а вот федеральный закон четко указывает на то, что захоронению подлежат только те отходы, которые нельзя пустить во вторичную переработку, то есть в утилизацию. Нигде у нас практически не производится сортировка отходов, и их вторичная переработка исключается».

МНЕНИЕ

«Нужно последовательно внедрять новейшие технологии»

- У нас в области огромное количество несанкционированных свалок, а санкционированные - переполнены. Проблема глобальная! И о ней уже давно пора говорить в полный голос, - подтверждает депутат Архангельского областного Собрания депутатов, заслуженный геолог России Виталий Фортыгин.

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов, заслуженный геолог России Виталий Фортыгин. Фото: er.ru

Но проблема еще и в том, что местные власти и активисты никак не могут договориться между собой.

- То есть мы уже дошли до точки, когда тянуть с решением больше нельзя. Для всех экспертов очевидно, что в Архангельской области для правильного обращения с отходами нужно последовательно внедрять новейшие технологии. Но у нас нет ни одного проекта по свалкам, который удовлетворил бы всех, - продолжает Фортыгин. - Хотя в большей степени это связано с непониманием людей реальной ситуации, их незнанием. Мы часто встречаемся с гражданами. Когда им начинаешь объяснять, что происходит, чем все может закончиться и какие могут быть пути решения, все всё понимают.

По словам депутата-геолога, многие ратуют за раздельный сбор отходов. Мол, тогда и новые полигоны не понадобятся.

- Да, в Северодвинске и Архангельске есть попытки собирать мусор раздельно. Ну хорошо, собрали, а дальше это все куда? У нас в регионе есть только три сортировочных предприятия. В агломерации до сих пор не выбрали место для перерабатывающей площадки. У нас много молодых ребят, понимающих, которые бывали в разных странах и видели тот опыт обращения с отходами. У них есть ряд предложений. Но когда начинается обсуждение и те же эксперты вдруг начинают с ними в чем-то не соглашаться, здесь и начинается агрессия, утрированные заявления.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Елена Анциферова объясняет, что близкое соседство жилых домов со свалками может привести к хронической интоксикации организма. Свалочные газы, которые образуются внутри полигонов, на глубине, постоянно выходят наружу. А сероводород, который напоминает запах тухлых яиц, это только одно из многочисленных свалочных химических соединений.

Аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Елена Анциферова. Фото: doctori.ru

- Естественно, свалка - это не только органические отходы, но это и неорганика - бытовая химия, косметика, возможно, подгузники, пеленки, баллоны от различных средств, пластик, - говорит специалист. - Это все разлагается очень медленно, дает токсичные газы, в которых могут быть ртуть, ароматические углеводороды, диоксины, формальдегид.

Как следствие - головокружение, слабость, мигрени. Одновременный большой выброс газов может привести и к более серьезным последствиям. Вплоть до рвоты и носовых кровотечений.

факты

• Главный полигон ТБО Архангельска находится на Окружном шоссе. Весь привезенный сюда мусор постоянно утрамбовывается, однако в последние годы этот холм стремительно растет в высоту.

До 2 метров в год! Сейчас его высота 18 м - это как пятиэтажный дом. (См. «Только цифры».)

• Северодвинская свалка находится всего в какой-то паре километров от ближайших жилых кварталов, и это, мягко говоря, очень неприятное соседство. Практически каждый год полигон начинает гореть. Очаги возгорания проливают водой, забрасывают землей, катками трамбуют. Но на глубине 7 - 12 метров тело полигона все равно продолжает тлеть, чадить. Нужно ли говорить, какие отсюда ветер несет ароматы?!

• 5-тысячный поселок Урдома просто утопает в мусоре. Зловонные несанкционированные свалки вырастают прямо у жилых домов. Коммунальщики просто перестали забирать из контейнеров отходы. Договоры с местными мусорщиками заключают очень немногие, да и из тех половина месяцами не платит. Поэтому пакеты с отходами гниют на улицах поселка.

• Село Яренск находится недалеко от границы Архангельской области и Коми. Поэтому соседи частенько заглядывают на местную свалку, завозя сюда свой мусор самосвалами. Некоторые, впрочем, недоезжают, выбрасывают всякую бяку прямо на дороге. Отходами усеяны лесные обочины вдоль дороги из поселка Жерташа в Коми до Яренска.

ВАЖНО!

Архангельская область при поддержке правительства Москвы запустила масштабный проект «Очистим Русский Север от мусора». Здесь, на Севере, очень пригодится серьезный опыт столицы по рекультивации больших мусорных свалок. По последним данным, в Архангельской области сейчас 312 несанкционированных свалок. А денег на их рекультивацию - увы.

Проект включает в себя и благоустройство территорий, и внедрение раздельного сбора мусора, и строительство современных предприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Финансирование этой части проекта оценивают в 1,5 млрд рублей.

В 1962 году был открыт действующий мусорный полигон Архангельска.

9 млн тонн мусора он принял за 57 лет своего существования.

144 тыс. тонн отходов он продолжает принимать ежегодно.

82 несанкционированные свалки нашли на территории города активисты Общероссийского народного фронта.

32 из них смогли ликвидировать участники проекта ОНФ «Генеральная уборка».

экоконтроль.рф

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