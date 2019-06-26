2019-06-26T15:33:37+03:00
Экономика

На борьбу с бедностью выделят триллион

Стало известно, во что обойдутся социальные инициативы президента
Елена ОДИНЦОВА
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Деньги выделят под социальные инициативы, которые озвучил президент в последнем послании Федеральному собранию. Фото Zuma\TASSДеньги выделят под социальные инициативы, которые озвучил президент в последнем послании Федеральному собранию. Фото Zuma\TASS
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Минфин оценил затраты из бюджета на борьбу с бедностью: дополнительную помощь пенсионерам, семьям с детьми и т. п. То есть все те социальные инициативы, которые озвучил президент в последнем послании Федеральному собранию.

Как следует из подготовленных Минфином предложений по распределению бюджетных денег, всего в 2019-2022 годах на эти цели предлагается потратить более триллиона рублей.

Больше всего средств пойдет на социальные доплаты к пенсиям (см. таблицу). Их получают те, у кого размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в своем регионе. А рост затрат на это благородное дело связан с тем, что по инициативе президента с этого года изменена схема расчета этих самых доплат. Раньше пенсионеру сначала индексировали сумму пенсии (это происходит в начале года), а потом смотрели, сколько нужно доплатить до минимума. В этом году из-за такой схемы самые бедные пенсионеры обещанной президентом заметной прибавки к пенсии как раз и не ощутили. Потому-то из-за выросшей пенсии сократилась или вообще исчезла соцдоплата. Новая схема предполагает, что индексироваться будет пенсия вместе с уже имеющейся соцнадбавкой.

Господдержка нуждающихся: кому сколько (в сумме за 2019-2022 год, рублей)

- Социальные доплаты к пенсии 370 млрд

- Выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка 286 млрд

- Увеличение пособия на детей-инвалидов 197,3 млрд

- Выплата в 450 тысяч многодетным семьям с ипотекой 93,8 млрд

- Субсидирование льготной ипотеки (6%) для семей с двумя и более детьми 53,6 млрд

- Соцконтракты для малоимущих (затраты федерального бюджета) 21 млрд

ИСТОЧНИК KP.RU

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