Мусор как энергия и стройматериалы

Благо мировой опыт по переработке отходов - это несколько различных концепций, успешно работающих в разных странах мира.

Израиль: система «вода - воздух»

Площадь: 20 тыс. квадратных км (29 раз меньше Архангельской области).

Население: 8,8 млн человек (в 10 раз больше Архангельской области).

• В Израиле придумали собственный способ сортировки отходов - гидросепарацию. Мусор проходит через мощные потоки воды. В итоге металлы оседают на дне, а пластик и органика поднимаются на поверхность. После сушки применяются уже потоки воздуха, которые сдувают пластик. Его - на переработку. Органику - в биореактор, где пищевые отходы превращаются в топливо (газ метан).

• Между тем часть своих отходов Израиль продолжает закапывать в землю. Но при этом старые свалки проходят через рекультивацию. Самый известный пример - мусорный полигон «Хирия» около Тель-Авива, на месте которого после закрытия построили прекрасный парк.

Швеция: в электричество!

Площадь: 447 тыс. квадратных км (в 1,3 раза меньше Архангельской области).

Население: 10,2 млн человек (в 10 раз больше Архангельской области).

Сегодня Швеция считается одним из признанных лидеров по переработке мусора в Европе. Через это проходят 99% всех отходов страны. А ведь скандинавы начали сортировать мусор только в 90-е, гораздо позже других развитых европейских стран. Спустя тридцать лет после старта Швеция показывает просто удивительные результаты.

• Правильному раздельному сбору мусора детей здесь начинают учить еще с детского сада. И любой младшеклассник точно знает, что только что выпитая бутылочка с газировкой - это сразу три фракции. Крышка отправляется в контейнер для металлов, отмытая этикетка - в емкость для бумаги, а сама бутылка, понятное дело, - в сборник для стеклотары.

• Как шведов научили сортировать мусор? Это не только воспитание бережного отношения к экологии родной страны, но и мощные штрафы. Ты, конечно, можешь не сортировать мусор и выбрасывать его вперемежку - пластик, бумагу, стекло и прочее. Но это в такую копеечку выйдет! (См. «Конкретно».)

• Вместо привычных для нас площадок с мусорными контейнерами в шведских городах для сбора отходов используются специальные мусоросборники - они выглядят как обычные приемники, но в нижней части заведены в подземные тоннели, по которым с помощью вакуума разные типы мусора уносятся на переработку.

• Больше половины отходов в Швеции сжигается. Получаемая в результате энергия превращается в электричество, которое используют для жилых домов и промышленных объектов. Дошло до того, что этот самый никому не нужный мусор, ставший супердешевым сырьем для производства света и тепла, шведы экспортируют даже из соседних стран!

Япония: острова на бывших отходах

Площадь: 377 тыс. квадратных км (в 1,7 раза меньше Архангельской области).

Население: 126 млн. человек (в 114 раз больше Архангельской области).

• То, что японцы научились строить острова из мусора, вовсе не фигура речи и не миф. Основная часть отходов, которые производят города, сжигается на высокотехнологичных заводах, которые стоят прямо в жилых кварталах и нисколько не фонят.

• Отходы жгут при температуре 1200 градусов - это разрушает любые ядовитые вещества и не образует вредные смолы. Получившийся пепел фасуют в брикеты. Уже непосредственно их, такие брикеты, используют в фундаментах зданий и искусственных островов.

• Например, таким «мусорным» является остров Одайба, возвышающийся в Токийском заливе. Между прочим, сейчас это один из самых престижных районов японской столицы.

Великобритания: по брикетам!

Площадь: 242 тыс. квадратных км (2,4 раза меньше Архангельской области).

Население: 66 млн человек (в 60 раз больше Архангельской области).

• В Великобритании серьезный дефицит свободной земли, поэтому там вместо традиционных мусорных свалок (да, когда-то традиционных и для ЕС) придумали технологию брикетирования отходов. После сортировки мусор измельчают, прессуют (все это уменьшает объем в десятки раз) и упаковывают в толстую пленку. Здесь ни влажности, ни кислорода. Поэтому процессы разложения останавливаются в течение пары-тройки часов. Следовательно, нет ни неприятного запаха, ни фильтрата.

• Сегодня брикетирование считается самым безопасным для экологии способом захоронения отходов.

• Кстати, брикетирование также позволяет консервировать мусор на какое-то время - для последующей переработки.

КОРОТКО

• В Норвегии при сжигании мусора получают тепло для 90 тысяч домашних хозяйств и электричество для освещения 30 тысяч улиц. Это ежегодно экономит стране 50 тысяч тонн нефти.

• Современные мусоросжигательные заводы совершенно безвредны для экологии. Например, на территории столицы Австрии Вены работают сразу четыре таких предприятия.

• Во Франции мусорные контейнеры оснащены специальными чипами и сообщают коммунальщикам о степени заполненности. Это позволяет мусоровозам правильно выстраивать логистику своих маршрутов.

• В Китае из переработанного мусора научились делать дорожное покрытие.

• Кроме того, в некоторых городах КНР за поездку на метро можно заплатить… пустыми пластиковыми бутылками - их укладывают в специальный приемник, взамен получая билет.

КОНКРЕТНО

Как штрафуют за мусор в разных странах

Швеция: 800 крон (5,5 тыс. рублей)

В такую сумму вам обойдется любой фантик, окурок или банка из-под колы, брошенные мимо урны. Штрафы за неправильную сортировку - в десятки раз выше.

Австрия: 90 евро (6,5 тыс. рублей)

Это - наказание за любой мусор, оставленный в общественном месте. За нарушителями приглядывают сотрудники городских служб, которые имеют право штрафовать «мусорных хулиганов» прямо на месте.

Китай: 50 юаней (500 рублей)

Смешанный мусор в выброшенном в урну пакете.

Австралия: 7,5 тысячи австралийских долларов (340 тыс. рублей)

В такую сумму по закону оценивается выброс крупного мусора вне урны - это расценивается как несанкционированная свалка.

Великобритания: 80 фунтов стерлингов (6,6 тыс. рублей)

Столько вам придется заплатить за тот же брошенный на тротуар окурок, например. А пара пакетов, оставленных на обочине дороги (как у нас любят), - это уже 400 фунтов (33 тыс. рублей).

Сингапур: 1000 сингапурских долларов (47 тыс. рублей)

Такой драконовский штраф придется выложить не только за клочок бумаги мимо урны, но даже и за плевок на улице!

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