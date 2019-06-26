На отечественные автомобили сбросят цены

С 1 июля правительство перезапустит программы, направленные на стимулирование продаж российских автомобилей. На это дополнительно выделят 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

- Эти программы носят адресный характер и рассчитаны на разные случаи: либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье уже большое количество детей. Также себя неплохо зарекомендовали предложения по лизингу. Но сейчас образовался недостаток финансирования для того, чтобы эти программы продолжить в этом году, - пояснил Медведев.

Как рассказал Мантуров, на 2019 год на те программы, которые назвал Медведев, уже было выделено 10,4 миллиарда рублей.

- Мы смогли простимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей как раз в самых востребованных ценовых категориях, - сказал Мантуров, уточнив, что речь идет о программах «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», лизинг легковых и грузовых автомобилей. На этом, по словам министра, деньги, выделенные правительством на поддержку российского автопрома, закончились.

- Программы эти востребованы - люди хотят покупать автомобили по льготной схеме, - заметил Медведев, уточнив, что даст поручение о выделении денег.

По словам Мантурова, благодаря господдержке до конца года по льготным ценам удастся продать более 75 тысяч автомобилей.