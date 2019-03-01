Первый автомобиль со скидкой: С начала марта вновь заработали программы льготного автокредитования

В России возобновилось действие социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Автокредит по ним можно получить на льготных условиях: заемщикам дается скидка в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля (а для жителей Дальневосточного округа — 25%), она предоставляется при уплате первоначального взноса.

Подать заявку по программе «Первый автомобиль», как уже понятно из названия, могут граждане России, которые собственное авто покупают впервые (банк это проверяет, в том числе через бюро кредитных историй).

«Семейный автомобиль» - программа для семей с двумя и более детьми.

Основные условия обеих программ одинаковы:

- автомобиль должен быть произведен в России в 2019 году,

- стоить до 1 млн рублей и иметь массу до 3,5 тонн,

- у заемщика должно иметься водительское удостоверение,

- заемщик подписывает обязательство в 2019 не заключать иных договоров на автокредит (во избежание повторного использования скидки).

Обе программы уже действовали в 2018 году. Правда, потолок стоимости автомобиля был большим — 1 млн 450 тысяч рублей. В Минпромторге поясняют, что снижение потолка позволит оказывать финансовую поддержку именно тем, кто в ней нуждается в первую очередь, - то есть сделает ее более адресной. На финансирование льготных автопродаж в бюджете уже заложено 3 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дачную амнистию завершат, сигареты маркируют, а ЖЭК обяжут реагировать за пять минут: как изменится наша жизнь с 1 марта 2019 года

С началом весны вступает в силу ряд важных для нашего кошелька и имущества нормативных изменений (подробности)