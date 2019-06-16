Мы рождены, чтоб свалку сделать… парком!

Эксперты отмечают, что у Архангельской области, да и вообще у большинства российских регионов, пока еще нет опыта реализации проектов рекультивации свалок. Раньше их в лучшем случае могли засыпать сверху землей и в таком виде законсервировать. Это, конечно, неправильно.

- Власти Поморья, экозащитные организации, гражданское общество сейчас должны изучать позитивный опыт Москвы и Московской области, которые делают такие проекты прямо сейчас, - говорит глава московского отделения ВООПа Элмурод Расулмухамедов. - Это как раз реальные образцы, сделанные именно в нашей стране, в наших условиях.

«МАЛИНКИ»: центр сортировки

Полигон ТБО с веселым названием, как в известной песне, «Малинки» в 2012 году достался столице вместе с другими объектами так называемой Новой Москвы, бывшими землями Подмосковья. Свалка начала работу еще в конце 1990-х и за несколько лет неимоверно разрослась. На такое «хозяйство», растущее по соседству, жаловались жители близлежащих населенных пунктов. И на запах, и на ухудшение экологической обстановки. Поэтому в 2016 году город принял решение полигон закрыть и провести его рекультивацию.

Полигон очистили - в том числе от фильтрата, обсыпали новыми грунтами. Примерно через год столичные власти отчитались: бывшая свалка больше не представляет никакой опасности для окружающей среды.

На территории «Малинок» создали опытно-экспериментальную площадку. Здесь появился Центр сортировки отходов, на котором разные типы мусора отбирают для последующей переработки.

«КУЧИНО»: прокатиться на санях

Это уже ближайшее Подмосковье, окрестности города Балашиха. Ну как окрестности… Полигон открыли на месте бывшего карьера в 1964 году. Город быстро рос, и продолжавшая расти вместе с ним свалка «Кучино» оказалась буквально под окнами жителей многоэтажек. Со всеми вытекающими отсюда в виде постоянного запаха тухлых яиц. В 2017 году местные жители пожаловались на «фонящий» полигон во время «Прямой линии» президенту Владимиру Путину. «Кучино» уже готовили к закрытию, рекультивации. А теперь процесс пошел гораздо быстрее.

Свалка - огромная. Неприятные запахи, напомним, появляются, потому что на глубине гниющая органика и прочий мусор вступают в сложные химические процессы, появляется свалочный газ, который через щели в утрамбованных отходах ищет выход наружу… Чтобы избавиться от запаха и провести очистку тела полигона, было решено провести дегазацию объекта. Это один из самых современных способов рекультивации бывших мусорных «курганов». Внутри прокладывается система вертикальных и горизонтальных труб, по которой газ с глубины выпускают наружу. Да не просто выпускают, а тут же сжигают - при огромных температурах тут же исчезают все вредные вещества. Сейчас на «Кучино» работают сразу два высокотемпературных (1200 градусов!) факела.

Понятно, что откачка и сжигание газа займут какое-то время. А после завершения всех работ на месте бывшей свалки появится новая зона отдыха.

- В течение пяти лет мы наведем там порядок и сделаем не просто рекультивацию, а один из лучших парков Подмосковья, - пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

К разработке проекта уже приступили. Известно, что по территории холма будет проложена не только система пешеходных дорожек, но и санная трасса.

САЛАРЬЕВО: здесь будет зона отдыха!

Грандиозная свалка на территории нынешнего московского района Саларьево в 1960-х начиналась как самая настоящая стихийная. Жители окрестных деревень в какой-то момент начали свозить в один из оврагов весь свой мусор. Позже полигон стал вполне себе официальным. В 2000-х у него был официальный статус самого большого полигона ТБО в Европе. А в 2009 году столичные власти его закрыли. Свалку законсервировали, провели рекультивацию, выкачав газ и фильтрат, а затем закрыв специальной пленкой и засыпав грунтом. Но внешне это так и остался все тот же холм, под которым лежат старые отходы жизнедеятельности нескольких поколений.

По просьбе местных жителей Москва запустила повторную рекультивацию объекта и последующее благоустройство. Планируют, что в будущем здесь появится парк.

КСТАТИ

Всероссийское общество охраны природы сейчас контролирует ход одного проекта, очень интересного и важного для будущей рекультивации отживших свое российских свалок.

Как известно, одна из главных проблем подобных мусорных объектов - разложение органики, пищевых отходов. Отсюда и неприятный запах, и образование в теле полигонов свалочных газов. Так вот: на одном из полигонов Белгородской области процессы разложения мусора попробовали искусственно ускорить. Чтобы все реакции на глубине быстрее завершились.

- Это делается с помощью некоторых веществ, безопасных для экологии, - говорит Элмурод Расулмухамедов. - Все работы по «ускорению» на этом полигоне уже прошли, а мы сейчас замеряем на полигоне темпы газообразования. Насколько эффективно получается, можно будет сказать примерно через год.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

И зимой и летом одно из самых востребованных для московских экстремалов мест - Крылатские холмы. Каждые выходные здесь носятся с ветерком со склонов сотни, тысячи любителей спорта: в холодное время года - горнолыжники, в теплое - поклонники маунтинбайка. При этом мало кто помнит, что один из главных склонов этого места - по сути бывший мусорный холм. В советское время его сделали из стройматериалов и лома, который остался после демонтажа нескольких заводов. Потом всю эту «историю» хорошенько утрамбовали, засыпали большим слоем почвы, засадили травой и деревьями. Совершенно нормальный, надо сказать, мировой опыт.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вернуть землю к жизни…

Важно, что все эти проекты активно обсуждаются со специалистами. То есть нет такого, чтобы оторванный от действительности человек в кабинете чего-то там себе нафантазировал и это бездумно бросились воплощать в жизнь. Нет! Эксперты вносят свои правки, дополнения и предложения в каждый проект.

Например, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) предлагает создавать на всех полигонах, где проводят рекультивацию, не просто концепции превращения территорий свалок в новые общественные пространства, но и экологические центры. Это, так сказать, дополнительные меры возвращения земли к жизни.

- Понятно, что наличие таких объектов, как мусорные полигоны, угнетает природу вокруг, - объясняет эколог Элмурод Расулмухамедов. - Поэтому в качестве дополнительных мер мы предлагаем создавать, например, пасеки. Мы отмечаем, что в зонах свалок отсутствуют пчелы, что приводит к деградации растительности - растения некому опылять. Поэтому нужны пасеки. Не для меда, конечно, а именно для опыления.

Какое-то время тело полигона после рекультивации продолжает выделять тепло. Эту энергию специалисты ВООПа предлагают использовать для теплиц. Выращивать в них овощи или фрукты, возможно, и не стоит, а вот цветы - запросто.