2019-06-26T16:45:56+03:00
В мире

«А еще у нас есть программа "Звёзды в ГУЛАГе"»: на Би-Би-Си вышло шоу «Вечер с Владимиром Путиным»

Телезрители назвали проект ужасным и потребовали снять с эфира
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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На британском канале Би-Би-Си вышло шоу «Вечер с Владимиром Путиным».На британском канале Би-Би-Си вышло шоу «Вечер с Владимиром Путиным».
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Британский юмор - он весьма специфический. Один из крупнейших англоязычных телеканалов Би-би-си анонсировал новое ток-шоу выходного дня «Вечер с Владимиром Путиным». Российский президент в нем создан на компьютере в виде мультяшного персонажа.

В воскресенье британцам показали дебютный выпуск. На экране всплывает предупреждение: «Содержит юмор из разряда 18+». Путин прорисован на уровне персонажей нашей ТВ-программы «Тушите свет» с Хрюном и Степаном 18-летней давности. Ни манерой, ни голосом на своего реального прототипа он совершенно не похож.

- Не заставляйте меня убивать вас! - визжит "Путин" зрителям.

Видимо, это, с точки зрения авторов, искрометная сатира.

На шоу заявляется гость - малоизвестный (за пределами Британии) актер Джой Свош. «Путин» заявляет:

- В России у нас есть шоу «Звёзды в ГУЛАГе». Их туда посылают, а они не возвращаются.

Следующий эпизод: в гостях у «Путина» появляется некая британская феминистка. Звучит фраза:

- В России феминистки в тюрьме, как Pussy Riot (арт-группировка, осквернившая в 2012 году Храм Христа Спасителя; её активистки действительно отсидели небольшие сроки заключения и уже лет пять как на свободе. - Ред).

То есть у авторов плохо не только с юмором, но и с элементарными знаниями. О чем написали в твиттере и англоязычные зрители: «Такое впечатление, будто мы вернулись в 50-е годы и нам промывают мозги пропагандой», «парень, играющий Путина, видимо, никогда не слышал, что тот говорил в реальной жизни. Скверное начало», «даже не подберу слов, чтобы описать, насколько ужасно это «развлекательное» шоу. Кого-то с Би-би-си надо срочно уволить».

Под таким шквалом негативных отзывов телевизионщики и впрямь подумывают это шоу закрыть. По крайней мере, в программе на следующее воскресенье оно пока не значится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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