Жители Поморья не смогут вести раздельный сбор мусора? Да мы это уже делали!

Когда специалисты рассказывают о способах обращения с мусором в других странах мира, наш человек очень часто машет рукой: мы так не сможем, у нас другой менталитет! Мол, россияне не готовы перебирать собственный мусор, вести раздельный сбор и прочее. Слишком сложно! Специалисты уверены, что это неправда. В нашей стране уже был такой повсеместный опыт. Просто мы о нем забыли.

Вспомните: в советское время каждая семья - в Архангельске, Коряжме или Котласе - отдельно собирала стеклотару, бумагу. Шли сборы металлолома. Все эти отходы сдавали в специальных пунктах приема и получали деньги или прочие радости. Например, после сдачи макулатуры можно было расширить свою домашнюю библиотеку новыми книгами. Возможно, это только представители поколения, родившегося в 90-х и моложе, такого не помнят, а те, кто постарше, - уж наверняка раздельным сбором мусора уже занимались. Так что все это отговорки. Каждому из нас просто давно пора уяснить: если не научимся обращаться с собственными отходами по-новому, в ближайшие несколько лет наши города и леса просто утонут в мусоре. Не допустить этого - главный смысл разворачивающейся в стране мусорной реформы.

- Я бы сказал, что схожий с нами менталитет у испанцев, у них тоже нет немецкой или скандинавской педантичности, - комментирует Элмурод Расулмухамедов из Всероссийского общества охраны природы. - Но даже там научились правильно обращаться с мусором. Там создали систему экокластеров. Это серьезные сортировочные мощности, рядом с которыми находятся объекты переработки. Например, органику либо превращают в компост, либо сжигают - есть современные безопасные технологии, которые не отражаются на экологии и жителях этих территорий. (О том, как решают проблему мусора в разных странах мира, читайте здесь)

ВАЖНО!

5 правил концепции «Ноль отходов»

Сейчас по всему миру распространяется концепция «Ноль отходов» (Zero Waste). Люди давно уже поняли, что многие окружающие нас вещи и якобы одноразовые предметы на самом деле могут возвращаться в оборот снова и снова. На самом деле большая часть нашего мусора, который кучей выбрасывается в пакетах в ближайший контейнер, может «работать» еще и еще. Так, чтобы производить бумагу, не нужно вырубать новые тысячи гектаров леса. Бумага, стекло, пластик, металл - все это может отправляться в переработку десятки и десятки раз.

5 правил этой концепции в свое время сформулировала экоактивистка Беа Джонсон.

1 Отказ от ненужных вещей. Первое правило Zero Waste - чтобы избежать мусора, не покупай его. То есть каждую свою покупку стоит прежде всего оценить - действительно ли это тебе нужно, не окажется ли эта вещь уже завтра в мусорном баке?

2 Уменьшите свое потребление. Для этого необязательно стать полным аскетом. Просто подходить к каждому приобретению разумно.

3 Повторное использование и ремонт. Не стоит покупать одноразовые вещи, которые гарантированно полетят в мусорку. Лучше использовать предметы, которые готовы служить долго. Даже если они сломаются, не спешите тащить их на помойку. Их ведь можно и отремонтировать!

4 Переработка. Это как раз раздельный сбор мусора.

5 Компостирование. Нет, это необязательно совет только для живущих в собственных домах, на земле. В любой квартире в раковине на кухне можно установить измельчитель и пропускать через него всю органику со стола - огрызки и остатки еды. Буквально за полминуты все это превращается в мелкую кашицу и безвредно смывается в канализацию. А ведь «мокрые» отходы составляют до 30 - 40% всего нашего мусора.

КСТАТИ

Северодвинск и Архангельск - в топ-25 городов с доступностью раздельного сбора мусора

Активисты из «Гринпис» уже несколько лет составляют рейтинг самых удобных городов (с населением от 100 тысяч человек) для раздельного сбора отходов. Они изучают соответствующую инфраструктуру населенных пунктов с точки зрения сознательного гражданина, который готов раскладывать отдельно бумагу, стекло, пластик и органику. Есть ли на улицах специальные контейнеры? Есть ли система дополнительной сортировки? Есть ли переработка?

Лидер рейтинга 2018 года, в котором фигурируют более 100 российских городов, - подмосковный город Мытищи, где доступ к раздельному сбору есть у 93 процентов жителей. Два крупнейших города Архангельской области попали в топ-25 этого списка:

ВАЖНО!

Сколько природа «перемалывает» наши отходы?

Огрызки яблок, остатки фруктов, бумажные салфетки, газеты: 1 месяц

Коробки из нетолстого картона, кожура бананов: 2 месяца

Пакеты-тетрапак: 3 месяца

Бумажные книги, одежда из хлопка: 6 месяцев

Одежда из шерсти - свитера, носки и проч.: 1 год

Кожура апельсина, фанера: 2 года

Доски: 3 года

Окурки, тяжелая одежда из шерсти, например, пальто: 5 лет

Полиэтиленовые пакеты, целлофан: 20 лет

Пенопласт и жесть: 50 лет

Алюминиевые банки, проволока: 200 лет

Непищевой пластик: 400 лет

Пищевой пластик и подгузники: 450 лет

Прочный пластик, кабель из оптоволокна: 600 лет