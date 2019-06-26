Андрей Дементьев говорил Надежде Бабкиной: «Что бы ты не делала в этом театре, ты должна помнить, что это русская песня»

26 июня исполнился ровно год, как поэта, общественного деятеля не стало. Вспомнить Андрея Дементьева в этот день в Общественную палату РФ, членом которой он был на протяжении пяти созывов, пришли близкие, коллеги, друзья и почитатели его таланта.

- Мы с утра были на кладбище, на могиле нашего любимого поэта, - поделилась народная артистка России Ангелина Вовк, которая вела церемонию. - Для меня Андрей Дмитриевич был очень близким человеком. Он любил Россию, свою родину. Переживал за происходящее в ней, принимал близко к сердцу все недостатки. И вот это его искреннее неравнодушие действительно вызывало уважение. Тем, кому не довелось быть с ним знакомым, могу только сказать — читайте его прекрасные стихи. Он оставил нам свое наследство.

В Твери, откуда родом поэт, в Доме поэзии Андрея Дементьева, в этот день прошел День открытых дверей. Его участники вышли на видеосвязь с Москвой. А их оказалось немало, несмотря на то, что в Твери в этот день шел дождь. В дождевиках, под зонтиками люди читали стихи Андрея Дементьева. Дождь, не сумевший остановить почитателей таланта поэта, сильно повлиял на качество связи — слышимость была плохая. Но картинка впечатляла — тверичане оказались очень стойкими к капризам погоды.

Самым торжественным моментом церемонии — и в Москве, и в Твери - стало гашение маркированного конверта. Специальные конверты с изображением поэта выпустили миллионным тиражом.

А в Общественной палате знаменитый скульптор, президент Российской академии художеств Цураб Церетели представил проект памятника Дементьеву в Ессентуках Ставропольского края. Именно здесь любил отдыхать поэт на протяжении 30 лет. А в санатории «Целебный ключ» он написал одно из главных произведений об отечественной войне «Баллада о матери». Помните эти строки?

Постарела мать за тридцать лет,

А вестей от сына нет и нет.

Но она всё продолжает ждать,

Потому что верит, потому что мать.

Андрей Дементьев в редакции "Комсомольской правды", 2013 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вспоминали в этот день Андрея Дементьева и его друзья, среди которых поэтесса Лариса Рубальская, врач-кардиохирург, академик Лео Бакерия, признавшийся, что всегда поражался тому, что они с Андреем Дмитриевичем «всегда одинаково мыслили, одинаково подходили к большим и даже незначительным событиям».

А певица, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина рассказала, что напутствие, которое ей дал Андрей Дементьев, стало для нее завещанием поэта.

- Мы дружили, Андрей Дмитриевич частенько приходил к нам под вечер в театр с Аней, своей женой, просто чайку попить — жили они рядом, - вспоминает Бабкина. - А когда я только открывала театр, он мне сказал: «Что бы ты не делала здесь, в этом театре, ты должна помнить, что это русская песня!» Никто из нас не ощущал его возраста, он был молод душой. И к его уходу никто не готовился, это было неожиданно. Но он никогда и не жаловался на болезни. Он мог ничего не говорить тебе, а по взгляду было понятно — какая у него оценка происходящего.

1978 год. Поэт Андрей Дементьев во время выступления на авторском вечере. Фото Владимира Савостьянова /Фотохроника ТАСС/

И конечно, много слов благодарности было произнесено в этот день в адрес Анны Пугач-Дементьевой, четвертой супруги поэта. Именно она стала для Андрея Дмитриевича не только женой, но и продюсером, проработав с ним долгие годы. Она и сейчас продолжает его дела - опекает Дом поэзии в Твери.

ДОСЬЕ

Андрей Дементьев – поэт, радио- и телеведущий. На его стихи написано более ста песен. Многие из них стали классикой отечественной эстрады – «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Яблоки на снегу», «Каскадеры» и многие другие. Более 10 лет руководил журналом «Юность» — это особый этап в жизни Андрея Дементьева.

Поэт родился в Твери в 1928 году. И родной город он никогда не забывал. Сердце Андрея Дементьева перестало биться 26 июня 2018 года. Он не дожил до своего 90-летия пару недель.