«Копия деда»: красавец-внук Андрея Миронова восхитил гостей кинофестиваля

На днях в Москве состоялась церемония закрытия первого российского фестиваля экранизаций «Читка», ведущим которой выступил внук легендарного Андрея Миронова и его почти полный тезка. Для молодого актера, который в этом году дебютировал на больших экранах в фильме «Спасти Ленинград», это был первый подобный опыт.

Андрей Миронов-Удалов попробовал себя в качестве ведущего фестиваля. Фото Facebook "Читка"

От гостей фестиваля не укрылось поразительное сходства артиста с дедом — гости отметили и «мироновские глаза, в которые невозможно не влюбиться», и «породу», и то, что по наследству начинающему актеру передались красота и талант. Правда, Андрей Миронов-Удалов от подобных комплиментов уже устал: слава деда, которого он никогда не видел (Андрей Александрович умер за пять лет до рождения единственного внука), преследует его всю жизнь. «Мне о нем нечего рассказать», - из интервью в интервью отмахивается продолжатель звездной фамилии.

alykluialy Дед Андрей Миронов и его внук Андрей Удалов.

Мать парня, актриса Мария Миронова твердо убеждена, что ее сын - талантливый актер, который скоро «отправит на заслуженный отдых» самого Леонардно Ди Каприо. Андрей окончил Щукинское театральное училище, был принят в театр Вахтангова, — к слову, именно там начинал свой путь его знаменитый дед. После фильмов «Измена» и «Музаика» Миронов-Удалов сыграл небольшие роли в сериалах «Золотая Орда» и «Годунов».

А недавно молодой актер снялся в сериале «Наследники». Чтобы лучше вжиться в роль, Андрей с нуля освоил байк. Раньше он никогда даже не сидел на мотоцикле, однако добросовестно учился и в кадре ездит на железном коне сам. Для человека, первый раз оседлавшего байк, это огромное достижение. Впрочем, исполнять на транспортном средстве трюки режиссер Андрею категорически запретил.

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