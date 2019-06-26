Финал конкурса «Краса России»: выбираем главную красавицу страны

26 июня в концертном зале «Vegas City Hall» состоится финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019» - старейшего конкурса красоты в стране. По сцене пройдут 48 девушек со всех уголков России: Пермь, Барнаул, Омск, Муром. Ставрополь, Ярославль, Краснодар…

Краса России - 2019: прямая трансляция .

Все участницы уже демонстрировали свои таланты на региональных конкурсах красоты, где стали победительницами. А теперь девушкам предстоит сразиться за корону главной красавицы страны — болеем!

Кроме того, на сцене концертного зала выступят приглашенные звезды: Анна Седокова, Глюкоза. Анита Цой и Ирина Дубцова.

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