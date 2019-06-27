2019-06-27T15:23:36+03:00
Здоровье

Пять советов, как себе помочь при аномально низком атмосферном давлении

В пятницу, 28 июня, синоптики обещают москвичам и жителям Подмосковья рекордно низкое атмосферное давление. «КП» узнала у врачей, как улучшить самочувствие.
Анна НИКОЛАЕВА
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Если кружится голова, перед глазами мушки, руки-ноги холодеют, постарайтесь как можно быстрее измерить давлениеЕсли кружится голова, перед глазами мушки, руки-ноги холодеют, постарайтесь как можно быстрее измерить давлениеФото: Иван МАКЕЕВ
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В пятницу синоптики обещают москвичам и жителям Подмосковья рекордно низкое атмосферное давление. Людям со здоровыми сосудами это нипочем. Но таких среди нас немного, примерно каждый второй житель мегаполиса имеет сердечно-сосудистые и неврологические проблемы из-за постоянных стрессов и сидячего образа жизни, говорит врач-невролог, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Виктор Косс. Поэтому любой перепад давления ощутимо сказывается на самочувствии. При снижении атмосферного давления медики дают такие советы.

1. Если кружится голова, перед глазами мушки, руки-ноги холодеют, постарайтесь как можно быстрее измерить давление.

2. Если оно в норме или понижено, можно выпить сладкий черный чай или чашку кофе. Напомним: классическая норма давления - 120/80 мм рт ст, но для разных возрастов сейчас введены свои уточнения и допустимые цифры.

3. Если вы гипертоник, то при перепаде атмосферного давления артериальное может как упасть, так и подскочить. Во втором случае принимайте лекарства, назначенные вам врачом для таких случаев. В первом - чай или кофе.

4. В случае слабости или сонливости поднять тонус помогут настойки родиолы розовой, элеутерококка, китайского лимонника, женьшеня. Но не переборщите: эти препараты могут вызвать учащенное сердцебиение.

5. Старайтесь меньше думать о погоде и аномальном давлении, чтобы не спровоцировать метеоневроз. Если начинаете нерничать, примите легкие успокоительные (валериану, пустырник, настойку пиона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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