Разбившийся в Бурятии Ан-24 через месяц должны были списать в утиль

Еще не появилось окончательных материалов расследования авиакатастрофы с "Суперджетом-100" в Шереметьево, а в российском небе — новые жертвы. В четверг в Нижнеангарске погибло 2 человека.

Самолет Ан-24 при аварийной посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в небольшое здание и загорелся. Командир и бортмеханик погибли на месте. Второй пилот, стюардесса и 43 пассажира (в том числе 2 детей) остались живы. Обоим членам экипажа и 31 пассажиру оказана медпомощь, их жизни вне опасности. Четверо человек были госпитализированы.

Ан-24 авиакомпании Ангара совершал рейс Улан-Удэ–Нижнеангарск—Иркутск. В полете отказал левый двигатель — это и стало причиной аварийной посадки. Летчики смогли приземлиться на одном двигателе,но при посадке самолет на 100 метров выкатился за пределы полосы и врезался в небольшое строение для очистных сооружений. При столкновении он надломился в месте крепления крыла, разрушилось и само крыло, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в Бурятии. Как известно, внутренняя полость крыла используется как баки для топлива — при разрушении оно вытекло и загорелось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716969" frameborder="0"></iframe> Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

История сгоревшего самолета

Поразительно — сгоревший в Нижнеангарске самолет лишь месяц не дотянул до списания. Сертификат летной годности заканчивается у него 28 июля 2019 года.

Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47366, серийный 108-04) был изготовлен в Киеве. Первый полет совершил в сентябре 1977 года. Эксплуатировался на Дальнем Востоке - в Хабаровском и Сахалинском авиаотрядах. Около 14 лет использовался как облетчик радиотехнических средств посадки, затем был переделан обратно в пассажирский. В 2013-2015 годах в Иркутске были проведены работы по продлению ресурсов и сроков службы воздушного судна. После этого его приобрела авиакомпания «Ангара».

Что такое Ан-24

Турбовинтовой многоцелевой самолет для авиалиний малой и средней протяженности. Разработан в ОКБ Антонова, это в Киеве. Первый полет совершил 20 октября 1959 года, серийное производство началось в 1962 году. Всего до 1979 года было выпущено 1 367 самолета. В основном на Киевском авиазаводе, но 174 было собрано в Улан-Удэ и 165 в Иркутске.

Помимо базовой версии на 32 пассажира существует несколько десятков модификаций Ан-24. Среди них версии с увеличенной вместимостью (до 52 пассажиров) и дальностью, военно-транспортные, а также спецмодификации для ледовой разведки, радиоретрансляторы.

В 1966 году лицензия на производство Ан-24 была продана КНР, где этот самолет выпускался в 1970-2000 годах под названием Xian Y-7. С 2000 года Китай выпускает глубоко модернизированную версию Ан-24 под маркой Xian MA60.

В советское время это был один из наиболее распространенных самолетов, однако сейчас выводится из эксплуатации, осталось не более 80 экземпляров. 32 — в России. В парке Utair - 17, у "Ангары" — 7 (до катастрофы в Нижнеангарске было 8) и 8 в "Ираэро". Эксплуатируется также на Украине и в Сомали.

- максимальная скорость - 460 км/ч;

- практическая дальность - 1 850 км;

- экипаж - 3 человека;

Может садиться на небольшие грунтовые аэродромы длиной ВПП от 600 м.

Более двух тысяч погибших

Всего за годы эксплуатации ЧП происходили с 170 экземплярами Ан-24. В 155 катастрофах погибли не менее 2150 человек. Кроме того, самолеты этого типа 35 раз пытались захватить преступники - в результате этих действий погибли 6 человек. Самый громкий случай — смерть бортпроводницы Надежды Курченко. Она пыталась остановить угонщиков самолета — отца и сына Бразинскасов. И старший из бандитов застрелил ее, это было в октябре 1970 в Сухуми.

С 2010 года с Ан-24 произошло пять катастроф (без учета ЧП 27 июня 2019 года), в которых погибли в общей сложности 73 человека.

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От шока продолжают отходить пострадавшие пассажиры самолета Ан-24 рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск, который утром, 27 июня совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, в Бурятии. Едва коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет выкатился с нее, пробил металлический забор и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Одним из тех, кто первым почувствовал неладное еще в воздухе, стал 48-летний пассажир Сергей Зеленовский, который возвращался из столицы Бурятии после медобследования (подробности)