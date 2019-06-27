Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 в последний раз прошел капремонт в 1991 году

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-27T11:09:02+03:00

Потерпевший крушения в Бурятии Ан-24 в последний раз прошел капремонт в 1991 году. Фото: "сводка 38"

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Пассажирский самолет Ан-24, ранее в четверг потерпевший авиакатастрофу в аэропорту Нижнеангарска, последний раз прошел капитальный ремонт в 1991 году. Ранее 14 лет проработал авиалабораторией - облетчиком радиотехнических средств посадки.

Первый полет самолет совершил в сентябре 1977 года.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ранее 27 июня в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 рейса Улан-Удэ-Нижнеангарск. При посадке он съехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли два пилота, еще 22 пассажира госпитализированы. Всего на борту самолета находились 46 человек.

СК по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716969" frameborder="0"></iframe> Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

ИСТОЧНИК KP.RU