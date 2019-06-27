Владимирская чиновница, призывающая рожать вместо учебы, сама стала мамой в 20, а теперь зарабатывает миллионы

В сети набирает обороты скандал, вокруг заявления чиновницы из Владимирской области, сделанного в ходе заседания круглого стола, посвященного практическим мерам по поддержке материнства и детства и повышению рождаемости.

То самое заедание круглого стола. (Юлия Арсенина третья слева) Фото: Артем Черепанов

38-летняя Юлия Арсенина выступила с 30-минутным докладом, в ходе которого неоднозначно высказалась по поводу ранних беременностей:

- Родители подначивают девочек на получение образования, и только потом уже на всё остальное. Хотя на самом деле, чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ребенок, и тем больше она родит. Но в семьях в основном выступают против ранних беременностей, - заявила чиновница.

Нужно отметить, что против ранних браков выступают не только в семьях, но и во всемирной организации здравоохранения.

- Родовой травматизм как матери, так и ребёнка выше примерно в 1,5 раза при родах в подростковом возрасте. Также среди юных матерей и их детей выше смертность, чаще рождаются маловесные и недоношенные дети. В связи с этим Всемирной организацией здравоохранения принята программа снижения беременности среди подростков во всем мире, объяснил «Комсомолке» акушер-гинеколог Дмитрий Логинов.

Впрочем доля правды в словах оскандалившейся чиновницы все же есть.

- Действительно, если брать статистические данные, шансы родить здорового ребенка в 20 лет выше, чем в 25, а в 25 выше, чем в 30 и так далее, - отметил эксперт.

Позднее чиновница объяснила, что фраза, про пользу от ранних родов — просто вырвана из контекста. На самом деле она имела ввиду, что учеба и другие жизненные ситуации не должны мешать беременности.

«А первый аборт для женщины опасен в любом возрасте, на нем настаивают, бывает, родители по причине того, что нужно получить образование, закончить институт, встать на ноги, обзавестись квартирой и так далее. Сегодня приоритеты нужно менять - раньше рожали при любой ситуации, а сегодня больше настрой идет на образование и получение материальных благ», уточнила чиновница в разговоре с ТАСС.

Отметим, что по специальности Юлия Арсенина врач-оториноларинголог, заочный аспирант по кафедре ЛОР болезней Ивановской государственной медицинской академии, но о ранних родах чиновница знает не понаслышке. Она окончила медакадемию в 2004 году уже будучи молодой мамой.

Юлия Арсенина с дочерью во время отпуска на Мальдивах. Фото: instagram.com

Судя по всему, Юлия Владимировна являет собой наглядный пример того, что дети не помеха для построения карьеры. В 2011 году она заняла кресло заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам массовой информации, делам семьи и молодежи.

В прошлом году чиновница задекларировала доход более чем в 900 тысяч рублей, и почти столько же в 2017 году. Кроме того она владеет квартирой общей площадью 64 квадратных метра и имеет в пользовании еще одну квартиру, площадью 57 квадратных метров.

Дочери Юлии Владимировны сейчас 18 лет. Она пока не спешит делать маму-чиновницу бабушкой, однако пошла по ее стопам. Сейчас она заканчивает первый курс медицинского университета имени Сеченова в Москве.

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