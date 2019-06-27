2019-06-27T14:11:00+03:00
В мире

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Арестованный бортпроводник мог оказаться наркокурьером
Мария БЕРК
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не имеет никакого отношения к этому инцидентуПрезидент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не имеет никакого отношения к этому инцидентуФото: REUTERS
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По дороге из Рио-де-Жанейро в японскую Осаку на саммит G20 два лайнера бразильского президента приземлились в испанской Севилье для дозаправки. Первый самолет, на борту которого летел второй состав летчиков и бортпроводников, прибыл в Испанию за несколько часов до прибытия президентского лайнера. Во время дозаправки второй состав должен был пересесть в самолет президента и сопровождать Жаира Болсонару до Осаки.

Однако во время проверки багажа в аэропорту Севильи сотрудники безопасности обнаружили у одного из бортпроводников из второго состава наркотики. 39 кг кокаина были расфасованы по трем сумкам. 38-летнего сержанта Силву Родригеса арестовали.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не имеет никакого отношения к этому инциденту.

- Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете, -отметил он.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный явно был наркокурьером.

- Учитывая количество наркотиков, обнаруженных при нем, совершенно очевидно, что он не купил их где-то на углу и повез с собой. Скажем так, он явно работал профессиональным наркокурьером, - добавил он.

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Прошедшие в воскресенье президентские выборы в Бразилии не принесли сюрпризов. Победил в них Жаир Болсонару от Социал-либеральной партии, которого поддержали 55,54 процентов граждан, а за его оппонента от Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддада отдали голоса 44,46 процентов. Правда, пока обработаны не все бюллетени, а чуть меньше 95 процентов, но победитель второго тура очевиден. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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