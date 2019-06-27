2019-06-27T14:26:15+03:00
Общество

“Многие хотят делать что-то полезное, но не знают, с чего начать”: Наши простые привычки, которые сберегут планету

На сайте “Эковики” можно найти простые и понятные инструкции о том, как кормить птиц, разделять отходы, беречь воду - и почему каждому пора задуматься о том, как сократить свой экологический след
Наталия КУДРЯШОВА
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Волонтеры движения ЭКА начинали с акций по посадке леса - а создали организацию, которая занимается экологическим просвещением и меняет сознание людейВолонтеры движения ЭКА начинали с акций по посадке леса - а создали организацию, которая занимается экологическим просвещением и меняет сознание людейФото: материалы пресс-служб
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А вы знаете, что если просто закрывать кран пока чистите зубы, можно сохранить до 20 литров воды? Вам бы их хватило для питья и приготовления еды на неделю! А переработка тонны бумаги спасет 17 деревьев.

О каких еще полезных привычках стоит задуматься каждому из нас - и с чего начать? Ответы на эти вопросы решили собрать в проекте “Эковики”. Его благодаря президентскому гранту запустило движение “ЭКА”.

- Мы просто собирались изменить сайт нашего движения и в процессе обсуждения поняли, что то, что мы хотим, больше тянет на отдельный проект. Так и появилась “Эковики”, посвященная экологическому просвещению взрослых, - рассказывает Елена Горохова, директор движения ЭКА. - К тому же, для школьников у нас уже былЭкокласс.рф”, для студентов - “Зеленые вузы России”. А взрослые ни в какую единую структуру не входят, к ним нельзя просто прийти, как например, в школу. И мы разделили всех на разные целевые аудитории по вовлеченности. Так появилась идея постепенно сделать шесть “комнат”, групп по интересам.

Директор движения ЭКА Елена Горохова

Директор движения ЭКА Елена Горохова

Простые инструкции для каждого

1. Эко-привычки. Эта “комната” для тех, кто пока еще ничего не знает об экологичном образе жизни и только собирается делать первые шаги. Здесь описаны самые простые действия, с которых можно начинать.

- Например, сейчас проходит флешмоб “Чище едешь – дальше будешь”, где мы призываем людей просто попробовать передвигаться по городу на каком-то другом транспорте кроме личного автомобиля. В предыдущем месяце мы говорили про водосбережение, до этого - про озеленение, разумное потребление и раздельный сбор отходов. Мы говорим: смотри - другие делают так, это нетрудно, ты тоже можешь! - говорит Елена Горохова.

2. Как организовать свою акцию. Для тех, кто уже попробовал первые шаги, увлекся и хочет делать больше - подготовили пошаговые инструкции о том, как организовать экологический праздник “Экодвор”, высадку леса, уборку берега.

- Это действительно вызвало волну откликов - уже сейчас по нашим инструкциям проводят акции команды более чем в 100 городах, - отмечает Елена.

Акции "Экодвор" проходят более чем в 30 городах страны. Здесь можно сдать вторсырье, пройти экологические мастер-классы, узнать о разумном потреблении Фото: материалы пресс-служб

Акции "Экодвор" проходят более чем в 30 городах страны. Здесь можно сдать вторсырье, пройти экологические мастер-классы, узнать о разумном потребленииФото: материалы пресс-служб

3. “Мастерская изменений”, посвященная системной работе.

- В какой-то момент человек начинает задаваться вопросом - я собираю мусор, провожу акции, но почему-то контейнеры для раздельного сбора во дворе так и не поставили. Что нужно сделать? И мы даем разные кейсы, как людям удавалось добиваться системных положительных изменений. Два модератора-юриста помогают решать вопросы в законном поле, составлять обращения. Многие, кстати, не верят, что в России можно добиться системных изменений и мы показываем, как это сделать на примере других, - говорит Елена.

4. Экошкола. Даже на первых порах у многих возникает желание узнать об экологии побольше, вникнуть самим, разобраться. Ответы можно будет найти на “Эковики”. Здесь разрабатывают онлайн-платформу для экологических курсов. Они будут посвящены как непосредственно вопросам защиты окружающей среды, так и тому, что называется “легкие навыки”: развитию лидерских качеств, коммуникации и так далее.

Здесь же будет возможность пройти оффлайн-обучение и тренинги, связанные с профориентацией. Здесь человек сможет узнать об экологически ориентированном бизнесе, социальном предпринимательстве.

5. Инкубатор. Здесь смогут найти поддержку люди, созревшие для своего собственного дела и прошедшие обучение. Им подскажут, как получить грант, где искать инвестиции, как верно составлять проекты.

Участники проекта "Зеленые вузы России” Фото: материалы пресс-служб

Участники проекта "Зеленые вузы России”Фото: материалы пресс-служб

6. Сообщество. Здесь смогут общаться, знакомиться и помогать друг другу люди, увлеченные защитой природы и экологическими вопросами.

- Мы хотим не зацикливать людей на нас, а наоборот, помогать им искать друг друга, создавать горизонтальные связи. Мы решили создать место, куда в любое время человек может обратиться с вопросом и получить ответ, где каждый сможет помочь каждому. Весь проект привязан к карте - мы хотим, чтобы человек видел, что он не один, а нас, таких заряженных, активных, много, - отмечает Елена. - В будущем мы хотим соединить “Эковики” с еще один нашим проектом - Капуста, посвященным экологическим бизнесам. Есть миф о том, что в России таких компаний нет. Это неправда. Например, люди привыкли считать, что в стране нет отрасли переработки отходов - но существует более 1000 предприятий: переработчиков, сортировочных пунктов и так далее. И хотим рассказать о них заинтересованным людям.

Программа Экокласс - это готовые экологические уроки, которые могут провести учителя в каждой школе Фото: материалы пресс-служб

Программа Экокласс - это готовые экологические уроки, которые могут провести учителя в каждой школеФото: материалы пресс-служб

От простых привычек - к изменению окружающего мира

Создатели “Эковики” верят - сокращение того вреда, который каждый из нас наносит планете - в наших руках. Все больше людей заботит экологическая ситуация в мире и многие хотели бы знать, как быть разумными потребителями, экономить природные ресурсы, разделять отходы - но не знают, с чего начать.

- С помощью “Эковики” можно проследить путь от простого действия - например, отказа от пластиковых пакетов - до того, как изменить свою жизнь и создать, например, экобизнес, - говорит директор движения ЭКА.

Любопытно, что и сами волонтеры когда-то прошли этот путь. Движение ЭКА зародилось в 2010 году. Тогда, летом, всю страну охватили страшные лесные пожары - и группа активистов решила внести свой вклад в восстановление лесов. За первые 5 лет посадили 10 миллионов деревьев, а в процессе зародилась классическая общественная организация, движение ЭКА.

- Мы решили просто начать с себя - а постепенно стали увлекать других. Сейчас мы занимаемся в первую очередь экопросвещением: многие хотят делать что-то полезное, но не знают, с чего начать. Чтобы погрузиться в экологические проблемы, нужно потратить много времени, разобраться, что действительно полезно для природы. А мы даем готовые решения, которые может использовать каждый, - говорит Елена Горохова.

Как правильно организовать субботник по уборке берега? Об этом тоже можно узнать на Эковики Фото: материалы пресс-служб

Как правильно организовать субботник по уборке берега? Об этом тоже можно узнать на ЭковикиФото: материалы пресс-служб

КСТАТИ

Шесть эко-привычек - простых, но важных для природы

1. Откажитесь от пластиковых пакетов

Альтернатива - полотняные сумки, мешочки. Откажитесь от расфасованных продуктов в пользу тех, что можно взять на развес в свою тару.

- В большинстве магазинов это возможно - более того, многие продавцы искренне восхищаются, когда я прихожу со своими мешочками, спрашивают, где можно взять такие красивые сумки, - отмечает Елена.

2. Начните разделять отходы

Не ждите, пока однажды специальные контейнеры не появятся у дома - главное создать привычку. Начните с небольшого: пластиковых крышечек, батареек. Акции по сбору проходят регулярно. Узнать о проходящих в Москве, например, можно на сайте движения РазДельный сбор. А на карте recyclemap.ru показаны пункты приема вторсырья по стране.

3. Почаще отказывайтесь от личного авто

Каждый километр на велосипеде вместо машины сокращает выбросы СО2 на 250 г. А на месте одного авто в пробке поместилось бы восемь велосипедистов.

- В Москве эта инфраструктура развивается все больше. можно брать велосипеды, самокаты, есть моноколеса или гироскутеры. Машину можно оставлять на перехватывающих парковках и перемещаться по центру города на велосипеде или общественном транспорте, - говорит Елена.

4. Не забывайте про животных и птиц

Помочь птицам пережить зиму в городе можно, если подкармливать их вкусной и полезной едой (например, нежареными семечками). А если вы хотите завести питомца - идите в приют. Там, кстати, тоже можно встретить породистых животных - которых, например, выгнали из дома хозяева.

5. Сажайте деревья

Лучше делать это во время акций. Чаще всего они проводятся за городом, но бывают и в парках, скверах.

- Мне кажется, если каждый из нас возьмет в привычку сажать одно дерево в году - это будет прекрасно, - добавляет директор движения ЭКА.

6. Не тратьте воду зря

За минуту из стандартного крана вытекает от 10 до 12 литров воды. Воды на Земле много, но это ограниченный ресурс - ее не станет больше. И чем меньше мы ее портим, тем лучше для нас самих.

Простые инструкции и объяснения к ним - на ecowiki.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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