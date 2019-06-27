“Многие хотят делать что-то полезное, но не знают, с чего начать”: Наши простые привычки, которые сберегут планету

А вы знаете, что если просто закрывать кран пока чистите зубы, можно сохранить до 20 литров воды? Вам бы их хватило для питья и приготовления еды на неделю! А переработка тонны бумаги спасет 17 деревьев.

О каких еще полезных привычках стоит задуматься каждому из нас - и с чего начать? Ответы на эти вопросы решили собрать в проекте “Эковики”. Его благодаря президентскому гранту запустило движение “ЭКА”.

- Мы просто собирались изменить сайт нашего движения и в процессе обсуждения поняли, что то, что мы хотим, больше тянет на отдельный проект. Так и появилась “Эковики”, посвященная экологическому просвещению взрослых, - рассказывает Елена Горохова, директор движения ЭКА. - К тому же, для школьников у нас уже был “Экокласс.рф”, для студентов - “Зеленые вузы России”. А взрослые ни в какую единую структуру не входят, к ним нельзя просто прийти, как например, в школу. И мы разделили всех на разные целевые аудитории по вовлеченности. Так появилась идея постепенно сделать шесть “комнат”, групп по интересам.

Директор движения ЭКА Елена Горохова

Простые инструкции для каждого

1. Эко-привычки. Эта “комната” для тех, кто пока еще ничего не знает об экологичном образе жизни и только собирается делать первые шаги. Здесь описаны самые простые действия, с которых можно начинать.

- Например, сейчас проходит флешмоб “Чище едешь – дальше будешь”, где мы призываем людей просто попробовать передвигаться по городу на каком-то другом транспорте кроме личного автомобиля. В предыдущем месяце мы говорили про водосбережение, до этого - про озеленение, разумное потребление и раздельный сбор отходов. Мы говорим: смотри - другие делают так, это нетрудно, ты тоже можешь! - говорит Елена Горохова.

2. Как организовать свою акцию. Для тех, кто уже попробовал первые шаги, увлекся и хочет делать больше - подготовили пошаговые инструкции о том, как организовать экологический праздник “Экодвор”, высадку леса, уборку берега.

- Это действительно вызвало волну откликов - уже сейчас по нашим инструкциям проводят акции команды более чем в 100 городах, - отмечает Елена.

Акции "Экодвор" проходят более чем в 30 городах страны. Здесь можно сдать вторсырье, пройти экологические мастер-классы, узнать о разумном потребленииФото: материалы пресс-служб

3. “Мастерская изменений”, посвященная системной работе.

- В какой-то момент человек начинает задаваться вопросом - я собираю мусор, провожу акции, но почему-то контейнеры для раздельного сбора во дворе так и не поставили. Что нужно сделать? И мы даем разные кейсы, как людям удавалось добиваться системных положительных изменений. Два модератора-юриста помогают решать вопросы в законном поле, составлять обращения. Многие, кстати, не верят, что в России можно добиться системных изменений и мы показываем, как это сделать на примере других, - говорит Елена.

4. Экошкола. Даже на первых порах у многих возникает желание узнать об экологии побольше, вникнуть самим, разобраться. Ответы можно будет найти на “Эковики”. Здесь разрабатывают онлайн-платформу для экологических курсов. Они будут посвящены как непосредственно вопросам защиты окружающей среды, так и тому, что называется “легкие навыки”: развитию лидерских качеств, коммуникации и так далее.

Здесь же будет возможность пройти оффлайн-обучение и тренинги, связанные с профориентацией. Здесь человек сможет узнать об экологически ориентированном бизнесе, социальном предпринимательстве.

5. Инкубатор. Здесь смогут найти поддержку люди, созревшие для своего собственного дела и прошедшие обучение. Им подскажут, как получить грант, где искать инвестиции, как верно составлять проекты.

Участники проекта "Зеленые вузы России”Фото: материалы пресс-служб

6. Сообщество. Здесь смогут общаться, знакомиться и помогать друг другу люди, увлеченные защитой природы и экологическими вопросами.

- Мы хотим не зацикливать людей на нас, а наоборот, помогать им искать друг друга, создавать горизонтальные связи. Мы решили создать место, куда в любое время человек может обратиться с вопросом и получить ответ, где каждый сможет помочь каждому. Весь проект привязан к карте - мы хотим, чтобы человек видел, что он не один, а нас, таких заряженных, активных, много, - отмечает Елена. - В будущем мы хотим соединить “Эковики” с еще один нашим проектом - Капуста, посвященным экологическим бизнесам. Есть миф о том, что в России таких компаний нет. Это неправда. Например, люди привыкли считать, что в стране нет отрасли переработки отходов - но существует более 1000 предприятий: переработчиков, сортировочных пунктов и так далее. И хотим рассказать о них заинтересованным людям.

Программа Экокласс - это готовые экологические уроки, которые могут провести учителя в каждой школеФото: материалы пресс-служб

От простых привычек - к изменению окружающего мира

Создатели “Эковики” верят - сокращение того вреда, который каждый из нас наносит планете - в наших руках. Все больше людей заботит экологическая ситуация в мире и многие хотели бы знать, как быть разумными потребителями, экономить природные ресурсы, разделять отходы - но не знают, с чего начать.

- С помощью “Эковики” можно проследить путь от простого действия - например, отказа от пластиковых пакетов - до того, как изменить свою жизнь и создать, например, экобизнес, - говорит директор движения ЭКА.

Любопытно, что и сами волонтеры когда-то прошли этот путь. Движение ЭКА зародилось в 2010 году. Тогда, летом, всю страну охватили страшные лесные пожары - и группа активистов решила внести свой вклад в восстановление лесов. За первые 5 лет посадили 10 миллионов деревьев, а в процессе зародилась классическая общественная организация, движение ЭКА.

- Мы решили просто начать с себя - а постепенно стали увлекать других. Сейчас мы занимаемся в первую очередь экопросвещением: многие хотят делать что-то полезное, но не знают, с чего начать. Чтобы погрузиться в экологические проблемы, нужно потратить много времени, разобраться, что действительно полезно для природы. А мы даем готовые решения, которые может использовать каждый, - говорит Елена Горохова.

Как правильно организовать субботник по уборке берега? Об этом тоже можно узнать на ЭковикиФото: материалы пресс-служб

КСТАТИ

Шесть эко-привычек - простых, но важных для природы

1. Откажитесь от пластиковых пакетов

Альтернатива - полотняные сумки, мешочки. Откажитесь от расфасованных продуктов в пользу тех, что можно взять на развес в свою тару.

- В большинстве магазинов это возможно - более того, многие продавцы искренне восхищаются, когда я прихожу со своими мешочками, спрашивают, где можно взять такие красивые сумки, - отмечает Елена.

2. Начните разделять отходы

Не ждите, пока однажды специальные контейнеры не появятся у дома - главное создать привычку. Начните с небольшого: пластиковых крышечек, батареек. Акции по сбору проходят регулярно. Узнать о проходящих в Москве, например, можно на сайте движения РазДельный сбор. А на карте recyclemap.ru показаны пункты приема вторсырья по стране.

3. Почаще отказывайтесь от личного авто

Каждый километр на велосипеде вместо машины сокращает выбросы СО2 на 250 г. А на месте одного авто в пробке поместилось бы восемь велосипедистов.

- В Москве эта инфраструктура развивается все больше. можно брать велосипеды, самокаты, есть моноколеса или гироскутеры. Машину можно оставлять на перехватывающих парковках и перемещаться по центру города на велосипеде или общественном транспорте, - говорит Елена.

4. Не забывайте про животных и птиц

Помочь птицам пережить зиму в городе можно, если подкармливать их вкусной и полезной едой (например, нежареными семечками). А если вы хотите завести питомца - идите в приют. Там, кстати, тоже можно встретить породистых животных - которых, например, выгнали из дома хозяева.

5. Сажайте деревья

Лучше делать это во время акций. Чаще всего они проводятся за городом, но бывают и в парках, скверах.

- Мне кажется, если каждый из нас возьмет в привычку сажать одно дерево в году - это будет прекрасно, - добавляет директор движения ЭКА.

6. Не тратьте воду зря

За минуту из стандартного крана вытекает от 10 до 12 литров воды. Воды на Земле много, но это ограниченный ресурс - ее не станет больше. И чем меньше мы ее портим, тем лучше для нас самих.

Простые инструкции и объяснения к ним - на ecowiki.ru