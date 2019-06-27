Лунный календарь на июль 2019: фазы луны, благоприятные дни

1 июля, понедельник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

В этот день стоит критически взглянуть на себя и постараться выявить свои недостатки. Сейчас идеальный период для духовного преобразования. Все получится, если не слишком жалеть себя. Возможно, придется сделать непростой выбор.

Именинники: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.

2 июля, вторник

29-й/1-й лунный день. Новолуние в Раке.

Идти к цели стоит не сомневаясь. Только в том случае, если вы полны уверенности, ждет успех. В этот день хорошо начинать те проекты, которые рассчитаны на продолжительное время. Например, многолетнее обучение.

Именинники: Варлаам, Иван, Мария, Паисий.

3 июля, среда

2-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День от которого будет зависеть благополучие всего месяца. Поэтому важно заложить правильные основы и продумать несколько вариантов развития событий. Благоприятно начинать работу на новом месте, принимать дела.

Именинники: Андрей, Афанасий, Глеб, Елисей, Иван, Инна, Лука, Наум, Римма.

4 июля, четверг

3-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День получения плодов от предыдущих трудов. Что было посеяно, то и взойдет.

День повышенной агрессии, а посему нужно держать себя в руках и не давать волю эмоциям.

Не проводите день пассивно, обязательно направьте энергию в нужное русло.

Именинники: Алексий, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор.

5 июля, пятница

4-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День получения новой информации, знаний. Выученное сейчас останется в голове, что называется «на века».

Кроме того, эти лунные сутки обладают эффектом бумеранга. Будьте осторожны в своих поступках.

Именинники: Василий, Геннадий.

6 июля, суббота

5-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Сегодня важно слышать и слушать свою интуицию. Впрочем, это касается только лишь общения с людьми. Ведь эта суббота совсем не про работу. Она целиком и полностью должна быть посвящена отдыху.

Именинники: Агриппина, Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Федор.

7 июля, воскресенье

5-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Нужно обойтись без перемен и без проявления эмоций. Спокойствие и умиротворение — два главных слова дня. Противопоказаны тяжелые физические нагрузки. Также стоит уделить особое внимание питанию. Не переедайте и следите, чтобы еда была свежей.

Именинники: Антоний, Яков, Иван, Никита.

8 июля, понедельник

7-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Прислушивайтесь к советам, что дают вам опытные и мудрые. Все усилия направляйте на созидательные действия. Особенно хорошо что-то производить, создавать. Подходящее время для работы с растениями в саду или огороде.

Именинники: Василий, Денис, Константин, Николай, Никон, Петр, Семен, Феврония, Федор.

9 июля, вторник

8-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Редкий день, когда можно получить положительный результат, обратившись к начальству с просьбой.

Сегодня хорошо представлять новые проекты: скорее всего, они будут встречены с энтузиазмом.

Именинники: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

10 июля, среда

9-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Хороший день для многих дел, но в особенности для финансовой активности. Однако именно сейчас противопоказано общение с большим количеством людей, а посему стоит перенести участие в массовых мероприятиях на более поздний срок.

Именинники: Георгий, Ивана, Мартин, Самсон.

11 июля, четверг

10-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Не подходит для новых начинаний, только для повседневных занятий. Лучше всего, чтобы они не были связаны с общением. Ибо эмоциональный фон будет повышен и недопониманий трудно избежать.

Именинники: Герман, Иван, Павел, Сергий.

12 июля, пятница

11-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

День, когда надо заняться своим «маленьким миром»: навести порядок в доме, пообщаться по душам с семьей и близкими.

Благоприятный момент для того, чтобы отправиться отдыхать.

Именинники: Павел, Петр.

13 июля, суббота

12-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Отличный день. Многое будет по плечу, даже несмотря на незначительные препоны.

Можно браться за фундаментальные мероприятия. Например, начинать строительство или работу на новом месте, заключать брачный союз.

Именинники: Андрей, Арсений, Василий, Иван, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Тимофей, Тихон, Филипп.

14 июля, воскресенье

13-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Не нужно затевать серьезные проекты, особенно те, что связаны с деньгами. Откажитесь от крупных покупок, а также от романтических встреч.

А вот для физических нагрузок — подходящее время.

Именинники: Ангелина, Алексей, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Петр.

15 июля, понедельник

14-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Время перемен настало! Сейчас есть отличный шанс «начать жизнь с начала». Переезды, смена места работы, новые знакомства - все это должно принести успех и радость. Главное, не проводить время в праздности.

Именинники: Ювеналий, Фотий.

16 июля, вторник

15-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Только большие цели! Сейчас надо сделать одно, но значимое дело. Не распыляйтесь на мелочевку, не расплескивайте понапрасну энергию. Лучший день для налаживания новых связей и восстановления утраченных.

Именинники: Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

17 июля, среда

16-й лунный день. Полнолуние в Водолее.

Выбирайте занятия, требующие концентрации, вдумчивости и «особого взгляда». Ликвидируйте все недоделки и приведите в порядок все нужные бумаги.

Именинники: Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татьяна, Федор.

18 июля, четверг

17-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

День нельзя провести в унынии. Только радость, веселье и беззаботность. Так удастся сбросить напряжение и, как это ни странно звучит, настроиться на дальнейшую плодотворную работу.

Именинники: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета, Сергей.

19 июля, пятница

18-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Все в этом мире не случайно, вот и все события, что ждут нас сегодня — отражение наших же поступков.

В то же время сейчас есть шанс исправить ошибки, встать на правильный путь и получить прощение у тех, кого вы обидели.

Именинники: Антон, Валентин, Василий, Юлиания, Лука, Марфа.

20 июля, суббота

19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Время работы над собой и над пространством, окружающим нас.

Приведите в порядок мысли, поступки. В генеральной уборке нуждается и жилище. Критическим взглядом окиньте все вокруг и избавьтесь от лишних вещей.

Именинники: Герман, Евдокия, Лука, Фома.

21 июля, воскресенье

20-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Не стоит браться за дела, связанные с тяжелым трудом, переутомлением. Берегите энергию. Сегодня лучше общаться с хорошо знакомыми, близкими людьми, а также постараться не участвовать в массовых мероприятиях, встречах, переговорах.

Именинники: Прокопий.

22 июля, понедельник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Символ дня Конь. С одной стороны это говорит о том, что в сегодня нужно много трудиться, с другой — что все сложные дела удастся сделать довольное легко, на неплохой скорости.

В этот день хорошо начинать работу на новом месте.

Именинники: Кирилл, Панкратий, Федор.

23 июля, вторник

22-й лунный день. Убывающая луна в Овне.

Только чистые помыслы, только добрый поступки. Все плохое тут же вернется бумерангом. Неплохой день для любых начинаний. Работе можно удалить больше времени, нежели обычно, ибо оторваться от процесса будет сложно.

Именинники: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Нестор, Петр, Стефан.

24 июля, среда

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День надо провести активно. Иначе обилие энергии будет влиять не самым лучшим образом и выльется в ссоры, перепалки. Хорошо работать в команде.

Благоприятный день для начала строительства и фундаментальных проектов.

Именинники: Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, Ольга.

25 июля, четверг

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Только затворив одну дверь, можно открыть другую. Не пытайтесь начать новое, не завершив старое. Сегодня вероятны события, которые позволят продвинуться по карьерной лестнице или укрепить рабочую репутацию.

Именинники: Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Федор.

26 июля, пятница

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Ориентируемся на месте: если на пути возникают препоны, дело лучше отложить. Беритесь за нужное только в том случае, если все идет как по маслу и вы полностью уверены в своем результате.

Именинники: Антоний, Гавриил, Сарра, Стефан.

27 июля, суббота

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

День не блещет энергией. Постарайтесь не нагружать себя заботами и тяжелым трудом. Сейчас очень важно уделить внимание самому себе. Позаботиться о здоровье, порадовать себя приятными встречами, покупками.

Именинники: Иван, Никодим, Стефан.

28 июля, воскресенье

26-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Нужно суметь справиться с искушениями, которые будут подстерегать в этот день, а главное, нужно критические взглянуть на самого себя. Излишняя самонадеянность сейчас может сыграть дурную роль.

Именинники: Агриппина, Владимир, Матрона, Петр.

29 июля, понедельник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Путь к победе будет тернист. Но если раньше надо было отступить, то сейчас следует последовательно преодолевать трудности. Медленно, но верно. И они отступят.

Для деловых поездок не самое подходящее время.

Именинники: Алевтина, Валентина, Яков, Иван, Юлия, Матрона, Павел, Петр, Федор.

30 июля, вторник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Символ дня Лотос. Он обладает уникальной способностью быть чистым в самых разных условиях. Так и сегодня не стоит обращать внимания на препоны и разговоры. Они к вашему пути, успеху не имеют никакого отношения. День хорош для самопознания и духовного роста.

Именинники: Вероника, Леонид, Марина, Маргарита.

31 июля, среда

29-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Никаких активных действий не предпринимайте. Только созидание, только добрые дела. Важные события перенесите на другую дату.

Будьте сдержаны: велика вероятность конфликтов и ссор. Лучше вообще свести общение к минимуму.

Именинники: Афанасий, Иван, Леонтий, Стефан.