Любовь Успенская: "У меня было мужчин столько же, сколько капель в море!"

Любовь Успенская последнее время стала звездой соцсетей. Певица сделала «апгрейд» внешности, стала развивать свой Инстаграм, записала песню «Панда» с модным рэпером Cygo. Закономерным этапом ее взлета стал приход в программу Анастасии Ивлеевой «Агент шоу». Там Успенская пустилась в такие откровения, которые от нее никто не ждал. Анастасия сразу задала вопрос в лоб о количестве мужчин, которые были у Любови Залмановны.

- Ох, это вопрос очень сложный. Их было столько, сколько капель в море. И я, честно говоря, не жалею абсолютно, потому что приобрела опыт. И поняла, что любовь - игра, и особенного от перемены мужчин я ничего не узнала. Не отказывайте себе ни в чем! Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, меняйте! От чего еще получать вдохновение? От мужчин, - завершила свои откровения певица.

Поделилась Успенская и совершенно жуткой историей, которая произошла с ней в жизни:

- Однажды я приехала петь на день рождения в Сибирь, на тридцатилетие парня. В конце вечера шестерых людей на наших глазах расстреляли. Трупы видела на снегу, совсем рядом. Ну, там была борьба за власть, разные группировки пытались ее захватить в городе. В меня, к счастью, не попали, наверное, плохо стреляли.

uspenskayalubov_official Всем женщинам в этот воскресный день желаю хорошего настроения!

Также Успенская поведала о том, что однажды чуть не убила человека.

- В день, когда убили Джона Леннона, мы сидели в ресторане буквально напротив. И не понимали, почему столько людей. Человек, с котором я была в этом заведении, что-то неприличное мне ответил. Я взяла бутылку и разбила ему голову. Его отвезли в больницу, зашивать. Потом он извинялся, - рассказала Успенская, тут же добавив: - О том, что я сделала, не жалею. Главное, первой ударить, отключить, и тогда ничего не страшно, ни один мужчина.

Под конец программы артистка удивила своим отношением к мужчинам за 40, и рассказала, почему они претендуют на молодых девушек. Девушки, по ее мнению, думают, что их любят, не понимая, что 40-летние мужики просто не уверены в себе - вот и ищут помоложе.

- Они боятся опытных женщин, так как им нечего показать. У них чаще всего вяленький, маленький и не стоит. Сегодня очень много мужчин-импотентов, которые страдают этим. Из десяти - восемь импотентов. Некоторые считают, что на полшестого это уже роскошь... - экспертно заявила Любовь.

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