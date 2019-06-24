"Люди везде видят какой-то обман и фотошоп": Любовь Успенская с экстремальным декольте пытается доказать свою натуральную красоту
У Любови Успенской сдали нервы. В последнее время 65-летнюю певицу часто обвиняют в чрезмерной ретуши своих фотографий, а также в увлечении пластическими операциями. Звезда решила расставить все точки над "I",ответив завистникам и злопыхателям.
Поклонники Любови Успенской не раз писали в блоге звезды - мол, исполнительница в попытке скрыть недостатки постоянно использует специальные программы. Знаменитость очень болезненно реагирует на критику, поэтому решилась на дерзкий шаг.
Успенская опубликовала видео, сделанное во время одной из фотосессий. Таким образом артистка, представ в дерзком мини, замшевых сапогах на шпильке и явив миру экстремальное декольте, решила показать хейтерам свою молодость и натуральную красоту. В описании к ролику артистка порекомендовала публике быть добрее, а всем завистникам заняться своей жизнью.
"Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео. На нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите", - гласит комментарий королевы шансона к видео.
Любовь Успенская также добавила, что советует всем полюбить себя и обрести возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. "Не живите в прошлом веке и будьте добрее, ведь зависть никого не украшает", - написала звезда тем, кто не верит в ее натуральную красоту.
Правда, подписчики вновь обрушились на знаменитость, заявив: "Сейчас и видео можно настроить с фильтрами". Другие же высказались более жестко: "Пьете кровь молодых мальчиков", "Каждому свое время, голоса уже нет, а молодость ушла. не попрощавшись", "У вас свои такие шикарные волосы, или парик?", "А чему завидовать? Можно подумать, ей опять 20 лет. Внешне можно хорошо выглядеть, но возраст не обманешь".
Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.
ИСТОЧНИК KP.RU