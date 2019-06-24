"Люди везде видят какой-то обман и фотошоп": Любовь Успенская с экстремальным декольте пытается доказать свою натуральную красоту

У Любови Успенской сдали нервы. В последнее время 65-летнюю певицу часто обвиняют в чрезмерной ретуши своих фотографий, а также в увлечении пластическими операциями. Звезда решила расставить все точки над "I",ответив завистникам и злопыхателям.

Поклонники Любови Успенской не раз писали в блоге звезды - мол, исполнительница в попытке скрыть недостатки постоянно использует специальные программы. Знаменитость очень болезненно реагирует на критику, поэтому решилась на дерзкий шаг.

uspenskayalubov_official Не понимаю, откуда столько злости и зависти?

Успенская опубликовала видео, сделанное во время одной из фотосессий. Таким образом артистка, представ в дерзком мини, замшевых сапогах на шпильке и явив миру экстремальное декольте, решила показать хейтерам свою молодость и натуральную красоту. В описании к ролику артистка порекомендовала публике быть добрее, а всем завистникам заняться своей жизнью.

"Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео. На нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите", - гласит комментарий королевы шансона к видео.

Любовь Успенская также добавила, что советует всем полюбить себя и обрести возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. "Не живите в прошлом веке и будьте добрее, ведь зависть никого не украшает", - написала звезда тем, кто не верит в ее натуральную красоту.

Правда, подписчики вновь обрушились на знаменитость, заявив: "Сейчас и видео можно настроить с фильтрами". Другие же высказались более жестко: "Пьете кровь молодых мальчиков", "Каждому свое время, голоса уже нет, а молодость ушла. не попрощавшись", "У вас свои такие шикарные волосы, или парик?", "А чему завидовать? Можно подумать, ей опять 20 лет. Внешне можно хорошо выглядеть, но возраст не обманешь".