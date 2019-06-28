Грузинские вина в России: Пить можно, но должно стоить вдвое дешевле!

Вернувшиеся на прилавки в России всего-то пять лет назад грузинские вина, снова могут запретить. Об этом ходят упорные слухи, да и Роспотребнадзор уже заявил, что качество грузинского вина за это время резко ухудшилось - в 2,9 раза (то есть, во столько раз больше стало фиксироваться плохого алкоголя из этой страны). «Комсомолка» решила проверить, так ли плохо вино из Грузии?

СОМЕЛЬЕ И МАСКИРОВКА

Взрыв антироссийских настроений в Тбилиси породил повторение сценария 2000-х годов. Уже прекращено авиасообщение между Россией и Грузией. В экстренном порядке из еще вчера гостеприимной страны возвращают наших туристов. И, как и в 2006-м, Роспотребнадзор вдруг заговорил о том, что, оказывается, грузинские вина, вообще говоря, не очень-то и качественные. Ходят слухи, что госорганы начали запрашивать у торговых сетей информацию по их количеству и спросу. Скорее всего такой интерес — подготовка к полному запрету их продажи.

«Комсомолка» решила тоже проверить грузинское вино. Причем самым непредвзятым образом — проведя слепую дегустацию.

В качестве эксперта был привлечен уникальный специалист, преподаватель школы сомелье, судья международной категории по виноделию Денис Руденко. В качестве подопытных кроликов — красные и белые вина самых разных марок и сортов, но самой массовой ценовой категории от 300 до 600 рублей — 4 грузинских, а для сравнения - 1 российское, 1 итальянское и 1 испанское. Итого 7 разных бутылок. Все куплены в обычном сетевом супермаркете (чеки сохранены), то есть самые что ни на есть народные напитки.

Эксперт ничего не знал, но догадывался. Все ж-таки грамотные люди следят за политической повесткой. Слепая дегустация — когда бутылки тщательно упакованы в фольгу - старый и давно проверенный способ подойти к вину беспристрастно.

Для чистоты эксперимента все бутылки были обернуты фольгой.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Вино - это такой напиток особенный, что на его вкус может влиять и место выпивания, и форма бутылки и компания за столом. - говорит Денис Руденко. - Поверьте, выпивая Божоле-нуво на Елисейских полях и в огороде на даче после трудового дня вам будет казаться, что это абсолютно разные вина.

Эксперт, экспертом, но для чистоты эксперимента необходимо мнение зала. Поэтому к дегустации были привлечены и простые потребительницы вин (в России живуче мнение, что вино — женский напиток). Светская львица Раиса Мерсияпова. И чемпионка РФ по пляжному волейболу Ольга Мотрич. А также все официантки в кафе, где проходила дегустация. Забегая вперед скажу, что народное жюри оказалось куда более строгим.

Итак:

СЕРДИТО, НО ДОРОГО

Экспонат №1 - «Саперави» (компании Харева, Грузия) — 499 рублей.

Денис Руденко: На запах (нюхать вино перед дегустацией — базовое правило) вино не имеет явных технологических дефектов. Но аромат - не сложный, умеренный, грубоватый, чуть спиртуозный (пахнет спиртом, что не есть хорошо, это явно недостаток).

На вкус вино средней плотности с достаточно хорошей, чистой кислотностью — то есть оно свежее и не оставляет ощущения плоского вкуса. Баланс хороший. Тело - среднее, даже немножко легковатое (недостаток, должно быть плотное). Послевкусие короткое (недостаток, чем длиннее послевкусие — тем качественнее вино). В общем и целом вино совершенно корректное для супермаркетного вина с ценой 250 — 300 рублей. Ну а если больше 500 рублей, то оно недостойно такой цены. При том, что технологических претензий нет.

Оценки (от 1 до 5) — примерно 3+.

Народное жюри: "Это Хванчкара что ли? А нет, по вкусу не оно". "Кислое какое-то и не вкусное". "Явно не очень".

ПРОСТОВАТО, СЛАДКОВАТО

Экспонат №2: Сразу 2 бутылки красного и белого полусладкого «Алазанской долины» (АСТ, Грузия) — 399 рублей по акции (без нее 579 рублей)

Денис Руденко: Красное вино «Алазанская долина» - цвет не насыщенный. Аромат очень невыразительный, простой, ягодный. Но тоже без технологических дефектов — в нем нет посторонних тонов, бактериологической грязи (бывает, пахнет мышиным пометом, прелыми яблоками, конским потом, шерстью — это грубые нарушения). Но это вино очень и очень слабое по аромату.

На вкус полусухое по верхней границе. Ближе даже к полусладкому, что объясняет такой аромат (чем больше сахара, тем меньше освобождается ароматических компонентов). Здесь не факт, что сахар добавлен искусственно. Может быть для подслащенная использовали виноградное сусло. Вкус пустой, сладкий.

Это абсолютно проходное, самое-самое базовое вино. Назвать его некачественным нельзя, потому что в производстве не допущено ошибок. Но очень простой и дешевый виноград. Видно, что не сортовой, а смешанный. Даже для ординарного слишком простое. Нет ни недостатков, ни достоинств.

Белое вино «Алазанская долина» оказалось куда приятнее на запах.

Денис Руденко: Аромат приятный. Тонов окисления нет, что очень важно для белого вина.

Вино не очень молодое — чувствуются нотки подвядших фруктов. Его надо было продать на год раньше. Ну а если это все же урожай 2018 года, то такие ароматы говорят о технологических недостатках.

Со вкусом все гораздо хуже. Не хватает кислотности и интенсивности. Совершенно не узнается сортовых черт. Высокий остаточный сахар. Технологически небольшие претензии есть — скорее всего виноград был собран слишком поздно и потерял кислотность. И красное и белое вино крайне непритязательно. Его цена должна быть до 200 рублей.

Оценка — 3 с натяжкой.

Народное жюри: Приятное, сладенькое. Ничего особенного, но пить можно. Не самый худший вариант.

Сомелье Денис Руденко: "Поверьте, выпивая Божоле-нуво на Елисейских полях и в огороде на даче после трудового дня вам будет казаться, что это абсолютно разные вина".Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ЛЕЖАЛЫЙ ТОВАР

После снятия масок с вина эксперт дает новые вводные.

- Компания АСТ первой стала в 2014 году поставлять вино из Грузии после отмены санкций на поставки. Первый год гнали откровенно плохие вина. Но это объясняется просто — грузинское правительство все годы эмбарго скупало у виноделов материал и хранила на складе. И, конечно, в первую очередь надо было избавиться от лежалого товара. Так что честно признаюсь, откровенно плохое вино из Тбилиси я встречал. Так же как и из России, Испании и других стран. Что касается названия «Алазанская долина», то оно никем не контролируется. Не как в Бордо или Бургундии, когда качества вин, на бутылках которых значится этот регион, проверяется спецкомиссией. В Грузии такого нет. И не факт, что виноград для этого вина именно с Алазанской долины.

- А в ведомствах, которые пропускают вина через границу, есть дегустаторы?

- Нет. Там только технологии лабораторного исследования. Даже если и захотят ввести дегустаторов, то они не смогут набрать штата. Специалистов в стране всего полтора десятка и они все заняты.

«ПО ЗАПАХУ — КАК ДУХИ, А НА ВКУС - БЭЭЭ»

Экспонат №3: белое «Artwine», выдержанное в специальной глиняной амфоре квеври вместе со шкуркой (знаменитая грузинская технология) - цена 599 по акции (без нее 899).

Денис Руденко: Аромат достаточно выразительный, но не очень сложный. Чуть-чуть окисленное, видимо не свежего года урожая и давно в бутылке стоит. Или вино разлито с излишним контактом с воздухом.

На вкус — во рту вино проявляет терпкие компоненты. Как недозрелая хурма. Вместе с цветом это может говорить о том, что это грузинское вино, сделанное по технологии контакта со шкурками винограда — когда ягоды выдавливают и оставляют бродить вместе с кожурой. Это кахетинская технология, оранжевое вино. То есть технологически узнается, что уже хорошо. Узнается и сорт винограда — ркацители.

Но при этом оно среднего качества. Не очень интенсивный аромат и недостаточно насыщенный вкус. Это такое хорошо сделанное вино, но не супер высокого уровня. Это вино на уровне первого экземпляра («Саперави»).

Оценка: нетвердая 4. Цена — 400 — 450.

- Вы, случайно, не оптовые цены называете?

- Нет. Потому что за 400 — 500 рублей есть вино, сделанное по этой технологии и значительно лучше.

Народное жюри: Из пяти дегустаторов только одна девушка, официантка Катя сказала, что ей нравится это вино. И даже попросила потом сказать ей марку: «Маме на день рождения подарю». Все остальные отпустили реплики: «Запах не нравится совсем. Как-будто какие-то сладкие, приторные духи». «А мне запах понравился, но на вкус — бэээ». «Фу, гадость какая!»

«ЗАПИВАТЬ ШАУРМУ НА УЛИЦЕ»

Экспонат №4 - бутылочка — мерзавчик испанского Мерло «Mozart Hous», цена 159 рублей за 150 грамм. То есть 750 рублей бутылка.

Эксперт: У вина явные проблемы. Яркий тон окисления, получило очень большой контакт с воздухом при розливе и хранении— огромный недостаток. В аромате есть тон сильно завядших ягод. Когда вино пахнет сушеными яблоками, это дефект при производстве. На вкус очень пустое, водянистое тело, неприятные кислые тона. Это самое слабое вино из всех сегодняшних.

Это вино должно быть совсем дешевым — цена оптовая 1 евро за литр. Такое может быть сделано в любой стране мира. Оценка — самая настоящая школьная «двойка».

Народное жюри: «Я из такой тары пить не буду». «Это шаурму запивать на улице». «На вкус сухое, наверное, хорошее вино». «Послевкусие ужасное, спиртяга».

ЗРЕЛОЕ — НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ

Экспонат №5: Пино-Гриджио (Pirovani, Италия) — 569 рублей

Эксперт: Аромат не сложный, но очень чистый и выразительный: приятный, ягодный (немного грушевый, немного персиковый), свежий, молодой. Это вино последнего урожая и сделано очень корректно. Лучшее из всех сегодняшних. Молодое вино сохранившее яркость, свежесть, обаяние.

- А чем моложе вино, тем лучше?

- Это как женщины — в молодости все хорошо, а в зрелости, к сожалению, не все становятся очень красивыми. Лучше, чем в молодости. Что касается вкуса - хороший чистый, никаких дефектов. Оно не дорогое, но в своей ценовой категории сделано практически безупречно. На твердую «четверку». Цена в 400 рублей для этого вина разумна.

Народное жюри: «Да, очень. Легкое и приятное». «По мне кисловато». «Такое я пила, кажется».

НАШЕ НЕ ХУЖЕ, НО С КАВКАЗА - МОДНЕЕ

Экспонаты № 6: «Высокий берег» (Мюллер-Тургау, Россия) — по акции 299, без нее 449 рублей.

Эксперт: (помогал мне открывать бутылку, от этого первый коммент — капсула явно качественная, жестяная. Значит вино сделано с претензией). Хороший, светлый цвет. Достаточно простой дюшесно-цветочный аромат, не очень яркий и свежий. Но чистый, так что к технологии нет претензий. Вино из теплой зоны (тут эксперт угадал — Краснодарский край — ред). При этом кислотность долгая и свежая — сделано аккуратно, разлито аккуратно, но не хватает интенсивности вкуса. Вино пустоватое. Не хватает достоинств, но и нет недостатков.

- А в чем проблема со вкусом?

- Может, сорта слабые. Или мало контакта со шкуркой, чтобы добавить вкуса. Должно стоить 200 — 250 рублей не больше. Оценка — честная «тройка». В целом — серьезно вин с недостатками только одно (испанское). Но себе бы на вечер я взял образец номер 5.

Народное жюри: «Как вода, можно пить, пить и пить. А оно вообще пьянит?». «Вкуса нет совсем, а пахнет хорошо». «Дешевое, наверное».

Вина, ставшие участниками тестирования.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Срывая маски:

- У нас в России есть очень достойные вина. Но их мало. Настолько, что даже в ресторанную винную карту они не попадают. В основном у нас делают хороший, качественный середнячок для повседневного спроса. Так что не все так плохо.

- А почему грузинские вина попадают?

- Ну тоже не так уж и часто попадают, где-то в один ресторан из 10, и то больше на волне моды скорее всего.

НАМ ГОНЯТ НЕ БУРДУ, А «ПРОХОДНЯК»

За последние 5 лет поставки грузинского вина в Россию выросли в 3 раза! Грузия гонит в Россию по 38 миллионов литров вина в год и уже стала 3-м по размеру поставщиком алкоголя в нашу страну, заняв 10-11% ее винного рынка и потеснив даже … Францию.

- А есть ли в маленькой Грузии вообще столько виноградников, чтобы напоить огромную Россию? - спросила я сомелье Дениса Руденко. - Ходят разговоры, что нам разливают уже бурду, а не вино.

- В целом почти все грузинские вина, которые попадают на наш рынок вполне качественные, но посредственные, проходные с точки зрения вкуса и букета, - ответил сомелье. - Они точно не производятся методом пикета (вторичной перегонки виноградного жмыха, - ред.). Такое легко определяется в лабораториях, так что скрыть невозможно. Да и в Грузии все-таки достаточно виноградников.

- А как вообще выбрать качественное вино?

- Первое. Ориентируйтесь на цену и берите максимально дорогое из того, что можете себе позволить. Если бутылка дешевле 200 рублей, то не стоит ждать хорошего.

Второе. Обращайте внимание на этикетку - она должна быть из плотной бумаги. На капсулу (то, что опоясывает горлышко бутылки). Если она алюминиевая, а не пластиковая, то это уже говорит об уровне винодельни.

Третье. Пользуйтесь советами дегустаторов. Сейчас в интернете много обзоров, позволяющих ориентироваться в вине.