75-летний профессор-биофизик Жданов гонит старость прочь…чесноком. Его поддерживает супруга-медик, на 30 лет моложе

Кому-то эта история может показаться, мягко говоря, сумасбродством, бзиком очередного городского сумасшедшего. Какой чеснок в век генома?! Вы о чем, ребята?

ПЛОХИЕ ГЕНЫ В НАСЛЕДСТВО

Докладываю: профессор как раз и стоял у истоков генотерапии в России. Еще в 1995 г по поручению Президиума Российской Академии медицинских наук организовал и много лет возглавлял лабораторию генной терапии в НИИ биомедицинской химии РАМН. Другое его детище - лаборатория функциональной геномики и липидомики в НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН. Один из ведущих специалистов в мире по липид-нуклеиновым взаимодействиям и комплексам и невирусным системам направленного переноса генов в целях генотерапии, извиняюсь за столь мудреное выражение. Разрабатывает свою гипотезу о «липидном коде ДНК». В научном журнале США по биоэтике (American Journalof Bioethics) совместно с американским ученым Рики Льюисом, автором знаменитого учебника «Генетика человека» в 2009 г впервые предложили использовать в исследованиях и клинике стволовые клетки столетних людей и супердолгожителей старше 110 лет (!), как более тренированные и устойчивые к болезням.

А еще он – автор термина «Продуктивное долголетие». Осенью в Москве по его инициативе пройдет Всероссийский форум с международным участием «Продуктивное долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез». Президент Форума – академик РАН Геннадий Сухих. Сопредседатели оргкомитета - профессора Ренад Жданов и Ольга Ткачева, главный нештатный гериатр Минздрава РФ.

Как видите, все очень серьезно у нашего героя (подробнее см. ДОСЬЕ «КП»).

- И как же вы, Ренад Ибрагимович, авторитет по генам, ДНК, докатились до банального чеснока, которым в средние века вампиров гоняли?

- Старость – тот же вампир, медленно высасывающий из человека жизненные силы. А до чеснока докатился не от хорошей жизни. В моей семье все предки по отцовской линии умирали в 60 лет. Отец – от инфаркта. Он страдал также раком гортани. Маму сгубил рак кишечника. Сама она стала сиротой в год. Ее родители умерли от тифа.

- Как говорится, сапожник без сапог. Ведущий генетик получил в наследство плохие гены.

- Да. Я пришел к выводу, что это похоже на генетический дефект рецепторов липопротеидов низкой плотности. Он не позволяет уменьшать количество холестерина в крови. Наследственная болезнь Ждановых.

В 42 года и я стал «чувствовать сердце». Реально встал вопрос о жизни и смерти. Не хотелось разделять судьбу предков. Я пришел в Клинику Соловьева (т.н. "клиника неврозов") на Шаболовке в Москве. Там научили практике цигун и голоданию. Под бдительным оком советских врачей проголодал 11 дней. Как полагается, с водой (1,5-2 литра в день) и ежедневными клизмами. Как потом уже понял, вместо медицины Парацельса (современная лекарственная медицина!) там мне дали основы медицины Галена (опора на естественные силы организма и природные источники). После этого много раз голодал от 3 до 7 дней, обходился без регулярного приема лекарств. И до сих пор не ем и не пью с вечера воскресенья до утра вторника. Примерно 34 часа. Есть информация, что сухое голодание помогает синтезу стволовых клеток.

В 45 лет как гостевой профессор работал в Отделе биохимии и Центре компьютерной томографии Университета г. Гуэльф (Канада). По 12-14 часов в сутки фактически без выходных. Через два месяца почувствовал боли в организме. Научный проект бросить было нельзя. Я отвечал за первый этап эксперимента, потом должны были подключиться американец, канадец и китаец. Перешел на сырую вегетарианскую пищу, боли стали уходить через 2-3 дня.

И вот уже тридцать лет веду здоровый образ жизни.

В 75 лет ученый по утрам стоит три минуты на голове.

4 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА

- ЗОЖ в наше время считается банальностью! Хотя в 2016 году японский ученый Есинори Осуми получил Нобелевскую премию как раз за открытие пользы голодания для обновления клеток и замедления старения.

- Мой опыт изучения и преподавания генетики человека доказывает, что образ жизни, особенно физическая активность и рациональное питание, могут влиять на экспрессию генов, ответственных за болезни. И уменьшать ее вероятность. Исследования на Западе показали, что соблюдение всего четырех правил может добавить десять лет жизни.

- Перечислите, пожалуйста!

- Первое правило – не курить! Студентом баловался, как все. Мудрая мама ругать не стала, но поставила условие: «Бросишь – поедешь на лето отдыхать к тете в Среднюю Азию!» Новые места, интересно. Бросил. И больше не начинал.

Второе - регулярная физическая активность. Хотя бы 15-20 минут упражнений, но каждый день. Ложусь спать около 24 часов. Встаю в 6. Делал все время утреннюю зарядку разных видов. Два года назад перешел на 40- минутный комплекс хатха-йоги (Приветствие солнцу А и Б; балансовые асаны; скручивания; перевернутые позы; стойка на голове 3 минуты). Хатха-йогу освоил еще студентом, потом забросил на полвека. Теперь вернулся к ней. Затем 20 минут - дыхательные упражнения пранаяма, медитация. По вечерам уже десять лет выполняю комплекс цигун -12 упражнений за 25 минут. 45 лет увлекался большим теннисом. 2-3 раза в неделю полтора-два часа усиленной работы на площадке. Пот градом, форма мокрая. Душ после большого тенниса – одно из самых больших удовольствий в жизни. Два года назад с теннисом пришлось расстаться. Я же работаю в двух университетах, приходится разрываться между Москвой и Казанью. Не хочется подводить партнеров по игре.

Третье правило долгой жизни - умеренное потребление алкоголя. В студенчестве были, конечно, вечеринки, но в целом проблем с этим никогда не имел. Все же мусульманская семья… Бокал хорошего бордо и бутерброд с сыром в неделю - самое то! Три года назад заметил, что после алкоголя головокружения стали появляться. Полностью исключил спиртное. Головокружения прошли. Единственное, позволяю себе иногда безалкогольное пиво.

Четвертое - пять порций овощей или фруктов ежедневно. Лучше их не смешивать, есть раздельно. Татарская пища жирная. Одно дело, когда мои предки пятьсот лет назад весь день проводили в седле, и все сгорало. Но мы-то сидим не в седле – в офисах. И жирная пища сокращает наш век. Потому в 1990 г перешел на вегетарианство. И вот уже 30 лет на растительной пище без мясо-молочных продуктов, рыбы, яиц, иногда позволяю сыр. Каши, преимущественно гречка с овощами, сырые овощи, фрукты. Сухофрукты. Орехи замачиваю на ночь. Наутро получаю живую активированную еду. Готовить почти не надо. Помыл, порезал, съел.

- Как же мужику без мяса?

- На интим намекаете? С этим у меня все в порядке. Жена на тридцать лет моложе. Это тоже омолаживающий фактор (смеется). Надо соответствовать! Светлана – кандидат медицинских наук, педиатр. У нас с ней двое детей. А всего их у меня пятеро. Двое внуков.

РЕЦЕПТ ТУРЕЦКОГО ДОЛГОЖИТЕЛЯ

- Растительные продукты, физкультура помогают, конечно, сохранить здоровье, продолжает рассказ профессор Жданов. - Но ответственно заявляю – 45 лет большого тенниса, 30 лет вегетарианства сами по себе не привели к резкому замедлению старения. А это было главной целью моего эксперимента.

- Неожиданное признание адепта ЗОЖ!

- В 2003 г. анализы показали, что проблемы с сердечно-сосудистой системой нарастают. Гипертония 2-й степени, ишемическая болезнь сердца… Спасение нашел в 2007 году в чесночной диете. Я тогда читал курсы по генетике человека, генной терапии и генетически-модифицированным организмам в стамбульском Университете Едитепе. Там и услышал про легендарного долгожителя курда Заро Ага, прожившего 157 лет. Умер он в 1934 г.

- Официально –то его рекорд не зарегистрирован!

- Да, есть сомнения в дате рождения, стоявшей в его паспорте. Но, судя по всему, действительно жил долго. Свой секрет Заро Ага объяснял просто – головка чеснока и семь мелких красных перцев в день. До перца я еще не дошел, а вот чеснок с 2007 года ем постоянно.

– Вы, серьезный ученый, поверили легенде?

- Сначала я внимательно изучил все современные научные данные о чесноке. Его основное действующее начало - аллицин - мощный биоантиоксидант, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, разрушает холестериновые бляшки, уменьшает тромбообразование. В чесноке также содержится диаллил три(ди)сульфид, S-аллилцистеин, аллилмеркаптан, гликопротеин 14 и еще десятки, если не сотни важнейших биоактивных компонентов. Они обладают иммуностимулирующим, противоопухолевым действием, блокируют эндотоксиновую агрессию и много еще чего хорошего дают нашему организму. Список очень большой, поверьте.

Первые пять лет диеты я съедал очищенную головку сырого чеснока трижды в неделю. Потом стал есть 6 раз. По понедельникам голодаю.

- Позвольте уточнить, съедаете головку, не зубчик?

- Именно головку. Из расчета -1 г чеснока на 3 кг веса.

- А как же запах, Ренад Ибрагимович?

- Вы его чувствуете? ( профессор глубоко выдохнул)

- Нет, - отвечаю слегка растерянно.

- Во-первых, ем его на ночь, около 22 часов. Во-вторых, с фруктами или цитрусовыми. Они отбивают запах, как и петрушка. Но лучше всего - гранат, в котором также много полезных веществ. Зерна граната к тому же не дают чесноку обжигать слизистую рта. Пропорция: головка чеснока – один гранат. Термоядерное средство. Виагра отдыхает!

Супруга, глядя на меня, тоже стала есть чеснок.

Но чеснок нужен отечественный. Китайский хуже.

Профессор Жданов выступает с докладом "Как управлять старением в эпоху хайпа" в Институте биофизики клетки РАН в Пущино. Март 2019 г. Фото: Личный архив

«КОНСЕРВАЦИЯ ПАЦИЕНТА Z»

Профессор не афиширует свой эксперимент. Делая в прошлом году научный доклад о роли вегетарианства в долголетии на секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, он ссылался на опыт добровольца Z. В статье «Молекулярные характеристики крови при диете с использованием чеснока: клинический случай», подготовленной Ждановым совместно с группой казанских медиков для научного журнала, фигурирует все тот же пациент Z. «Физически активный мужчина семидесяти пяти лет, ведущий интеллектуально-педагогическую деятельность, проживающий в экологически неблагоприятном регионе, с негативно отягощенной наследственностью - семейная гиперхолестеринемия, характерная для региона.»

Про эксперимент Жданова знает лишь узкий круг врачей, геронтологов. Один их них и раскрыл мне тайну Z , когда я прочитал в научном сборнике его доклад о вегетарианстве. Ренад Ибрагимович согласился дать интервью «Комсомолке».

К статье для научного журнала приложена огромная таблица со всевозможными анализами крови, микроэлементов, УЗИ и т.д. по годам.

Внимательно рассматриваю ее. В 2003 году давление у Z - 140/90. С началом чесночной диеты оно стало последовательно снижаться, последние пять лет – 120/80. Идеальное. Хотя пациент постарел по паспорту и не принимал все эти годы никакие синтетические лекарства от сердца, давления.

Главные выводы статьи, основанной строго на медицинских анализах (цитирую): «В 2003 г., несмотря на вегетарианство и регулярные занятия лаун-теннисом, анализы свидетельствуют о негативном состоянии здоровья и ухудшении состояния пациента. После введения с 2007 г. чесночной диеты анализы крови и УЗИ-сосудов свидетельствуют, что, несмотря на возраст и отказ от приема фармпрепаратов, ИБС (Ишемическая болезнь сердца, –Авт.) у пациента стабилизировалась, а диагнозы гипертоническая болезнь 2 стадии, триглицеридемия и гиперхолестеринемия сняты. Также снят диагноз 2003 г. ожирение 1 степени. Состояние сосудов мозга, шеи и органов улучшилось, имеются признаки регенерации сосудов. Индекс атерогенности (характеризует скорость развития атеросклероза сосудов, - Авт,) резко уменьшился с 5,73 до величины 2,62.

На фоне многолетнего приема чеснока отмечен высокий уровень психологической устойчивости, достаточно высокий адаптационный ресурс организма. Обнаружено снижение уровня и распределения холестерина в плазме крови, положительное воздействие на уровень нейромедиаторов, метаболизм липидов и ферментов. За последние 7-10 лет пациент отмечал отсутствие скачков АД (артериальное давление – Авт.), несмотря на активный спортивный образ жизни. Пациент не отмечал также ни одного рецидива обострения остеохондроза позвоночника или явлений остеоартроза суставов конечностей даже при игре в лаун-теннис.

Регулярное дозированное применение очищенного сырого чеснока в дозах не менее 25-35 г (1 г чеснока на 3 кг веса тела) активирует в организме процессы регенерации, стимулирует регенеративные функции, оказывает липотропное, адаптогенное мелатонин-подобное действие. Улучшая микроциркуляцию, чесночная диета увеличивает иммунитет, эластичность капилляров, уменьшает уровень эндотоксина, протромбиновый индекс и свертываемость крови. По-видимому, продукты метаболизма чеснока через мочевыводящие пути оказывают урогенитальное действие и стимулируют эректильную функцию.

Этот случай показывает, что, хотя физическая активность и вегетарианство сами по себе не обеспечивают резкого замедления процессов старения и стабилизацию систем организма, однако в сочетании с чесночной диетой они обеспечивают их «консервацию» и, в определенной степени, регенерацию тканей сосудов, возможно, с участием синергических механизмов.

Подобная чесночная диета может быть рекомендована в питании населения экологически неблагоприятных регионов и мегаполисов для уменьшения влияния экологического стресса и дистрессоров.»

СТИМУЛ - БУДУЩИЕ ВНУКИ

- Результаты впечатляют, Ренад Ибрагимович! В эксперимент ввязались не зря.

- Как видите, пережил отца, деда и прадеда уже на пятнадцать лет. Не знаю, как долго еще удастся перехитрить плохую наследственность, но сдаваться не намерен. Младшая дочка Дариа-Бану, ей 9 лет, недавно спросила: «Папа, а ты будешь играть с моими детьми? – Конечно!» Подсчитал, когда дождусь от нее внуков. Где-то лет через 15, когда мне стукнет 90. Значит, до 90 должен активно работать по специальности, а уж потом – нянчиться с внуками Дарии.

- Сколько вообще планируете прожить?

- Я давно занимаюсь биомедициной, продуктивным долголетием. Прекрасно понимаю - сильно продлить человеческую жизнь нельзя. 120 лет пока, увы, предел. Это нам дано по библии, что подтверждает и статистика. Если продлить нельзя, надо к своему пределу подойти здоровым. Чтоб не быть обузой детям, внукам, самому обслуживать себя. Вот мой принцип. Так что буду и дальше вести здоровый образ жизни.

Три года профессор отжимался по 100 раз в день с сыном Антоном, когда тому было 12.5-15.5 лет. К 16 годам Антон перерос отца - 195 см! Теперь подарил ему внука Луку. Фото: Личный архив

ОТКРОВЕННО

СЛАСТЕНА ПО ЖИЗНИ

- Ренад Ибрагимович, давайте честно, у вас налицо лишний вес.

- Признаю. Рост – 181 см. Вес - 88 кг. Прежде и вовсе был за 90. Но ожирение 1 степени убрал. Хотя и сейчас индекс массы тела несколько превышен. Отношу это на счет вегетарианства. Растительная пища – высокоуглеводная. Особенно каши, фрукты, ягоды, да и орехи.

- У вас и глюкоза в крови повышена, 6.6 единиц! Диабета не боитесь? Им страдала ваша мама, судя по анамнезу «пациента Z».

- Каюсь, сластена по жизни. Вегетарианство к этому располагает. Чернослив, финики, курага… Горсть кураги в день долго была нормой. Она повышает сахар, заодно мужской гормон тестостерон. Как и чеснок, кстати.

- Короче, потенцию.

- Вот именно. Диабета у меня нет, я за этим слежу. Утренняя глюкоза несколько повышена, полагаю, от того, что гранаты с чесноком приходится есть на ночь. А в них много углеводов. Принимай я их в 18 часов, глюкоза наутро была бы меньше. Более важные показатели – гликированный гемоглобин, инсулин – в норме.

Кстати¸ от кураги и орехов у меня повышен уровень калия в волосах.

- Зато уровень витамина В12 в крови снижен. Менее 150 единиц при норме 193-982. Врачи считают дефицит этого витамина едва ли не главной проблемой вегетарианства. Вы тому наглядное подтверждение!

- Похоже, опасность этого дефицита преувеличена. Во всяком случае, у меня за 30 лет растительной диеты этот дефицит ни разу не привел к выраженным патологическим последствиям. Жена, кандидат медицинских наук, внимательно следит за моим здоровьем. Каждый год, получив анализы крови, вздыхает: «Надо бы В12 поколоть». И не колет. Поскольку проблем с этим дефицитом у мужа нет. Хотя поколоть бы надо.

Признаюсь, из-за вегетарианства у меня и дефицит железа в организме. Анемия. Выручают яблоки. Каждое лето съедаю по 50-60 кг. Но яблоки, как и чеснок, нужны отечественные. Когда их разрежешь, темнеют на глазах. Двухвалентное железо переходит в трехвалентное. Польские яблоки не темнеют.

- Вернемся к чесноку. После вашего интервью «Комсомолке» наверняка начнется чесночный бум. Хотя большинство бросит через несколько дней.

- Рекомендую начинать с 2-3 зубчиков в день. И постепенно, по ощущениям, дойти до приема целой головки.

ВНИМАНИЕ!

- Несмотря на огромную пользу, чеснок имеет и противопоказания, - говорит профессор Жданов. - От него стоит отказаться в следующих случаях: индивидуальная непереносимость и аллергическая реакция ; заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва и другие в острой либо хронической фазе); панкреатит; желчнокаменная болезнь. У некоторых людей, судя по научной литературе, чеснок может повышать аритмию.

ВОПРОС - РЕБРОМ

ПОЧЕМУ НЕ ТАБЛЕТКИ?

- Ренад Ибрагимович, а стоит ли овчинка выделки? Много лет ежедневно жевать жгучий чеснок, заедать гранатом, петрушкой, когда в аптеке есть масса лекарств от того же давления, статины от холестерина? Съел – и порядок!

- Гипотензивные препараты от гипертонии, дорогие статины тоже надо принимать всю оставшуюся жизнь, утверждают медики. У всех синтетических лекарств есть масса побочных явлений, вплоть до летального исхода. О чем производители честно упоминают в прилагаемой инструкции. Посмотрите сами в прописанных вам лекарствах. Таблетки от давления, например, при регулярном приеме снижают мужскую потенцию. Факт общеизвестный. А чеснок, наоборот, повышает. Со статинами тоже есть проблемы. Недаром известный биолог, геронтолог Жорес Медведев отказался от них, хотя ему, как лондонскому пенсионеру, их прописывали бесплатно. И обосновал отказ в знаменитой своей статье. Медведев, напомню, много лет был ведущим научным сотрудником отдела генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне, членом Американского геронтологического общества. Награжден Золотой медалью Американской Ассоциации биогеронтологии, Бронзовой медалью Менделя… Ученый прожил 93 года.

Синтетические лекарства, увы, воздействуют на симптомы, а не на саму болезнь. Нет волшебной пилюли от всех болезней. И не будет. Иначе фармпроизводители разорятся.

Но это не значит, что я ярый враг аптечных лекарств, как Маяковский был - воды сырой. Раз в год, в критических ситуациях, пью пилюли, микстуры. Например, при острой простуде, чтобы продолжать читать лекции студентам.

Мое твердое мнение – лекарства не для долгожителей. Впрочем, я свой выбор никому не навязываю.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ренад Ибрагимович Жданов, 75 лет. Почетный академик Академии наук Республики Татарстан. Доктор химических наук. Главный научный сотрудник Казанского федерального университета (Институт фундаментальной медицины и биологии) и Московского педагогического государственного университета (Институт перспективных исследований). Профессор Общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта КФУ.

Участвовал в разработке ряда приоритетных научных направлений в России, включая генную терапию. Работал в университетах Германии, Канады, Италии, Турции. Автор и редактор 25 книг и свыше трехсот статей, опубликованных в России и престижных научных журналах, в западных издательствах. Награжден медалью П.Эрлиха Европейской Академии наук, Ганновер. Лауреат государственной научной стипендии «Выдающиеся ученые России» Правительства РФ.

После интервью профессор Жданов продемонстрировал йоговские асаны, упражнения цигун, которыми занимается ежедневно. Постоял на голове. В 75-то лет!

КОМПЕТЕНТНО

Филипп КОПЫЛОВ, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, кардиолог, постоянный консультант «Комсомолки» по вопросам здоровья.

- Чеснок является одним из немногих природных средств, у которых доказан эффект снижения артериального давления и уровня холестерина. Что подтверждено несколькими крупными научными исследованиями. Однако для достижения лечебного эффекта необходим достаточно большой объем, головка свежего чеснока в день. С этим связан ряд неудобств, прежде всего¸ знаменитый запах. Не все хорошо переносят чеснок, у некоторых он вызывает изжогу, неприятные ощущения в животе. Есть и прямые противопоказания.

Сам по себе прием чеснока является сравнительно безопасным средством профилактики, но этого же эффекта можно добиться другими средствами без особых усилий. Мы, врачи, про чеснок помним. Но каждый для себя решает сам, принимать его или нет.

МНЕНИЕ КОЛЛЕГИ

ФАНАТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Валерий НОВОСЕЛОВ, врач-гериатр, руководитель АНО «Научно-медицинский геронтологический центр», председатель секции геронтологии МОИП при МГУ

- Ренад Жданов - один из самых увлеченных активным долголетием ученых в России.

Для понимания ситуации надо взглянуть вглубь советской геронтологии. Она состояла из киевской, московской, ленинградской, харьковской и минской школ. Сам НИИ геронтологии был в Киеве. Однако всплеск интереса к теме в начале 1970-х привел к тому, что неформальным центром борьбы со старостью в Советском Союзе стал московский Институт химической физики АН СССР под крылом академика с мировым именем Николая Марковича Эмануэля. Сегодня это Институт биохимической физики РАН имени этого выдающегося ученого. Сотрудник института Жданов был учеником, соратником Эмануэля.

Сегодня, в 75, профессор полон сил, крепок, мысль его ясна. Принципы, которые он избрал, это постоянная физическая и когнитивная активность, позволяющая поддерживать функциональные и интеллектуальные резервы на высоком уровне, тем самым как бы замедляя процесс возрастной инволюции.

Чеснок, который он применяет в диете, замедляет формирование основной проблемы старости - атеросклероза артериальных сосудов. «Тихого убийцы», «серого кардинала смерти», как зовут эту болезнь врачи.

«Молодильные эксперименты» любят сегодня проводить модные биохакеры. В основном молодые люди без медицинского образования, пригоршнями пьющие разные таблетки.

Отличие эксперимента Жданова в том, что профессор имеет высокий уровень знаний в медицине и ряде смежных дисциплин. Что позволяет ему провести четкую линию между истинной борьбой со старостью и некими маркетинговыми забавами. При проведении таких забав часто ссылаются на опыты с червями, мышами, крысами, продляющие их жизнь. Но ведь механизмы старения короткоживущих видов и человека разные. И мы не можем сбиться в углу клетки, как крысы и понизить свою температуру тела, пока снова не изменятся условия среды и лаборанты не принесут еду. Опыт Жданова тем и ценен, что он проводит его на себе под строгим медицинским контролем. Что поможет другим. Одно из условий активного долголетия (а другое нам не нужно!) - свобода выбора. Жданов сделал свой выбор. Но это не значит, что он подходит всем. Я отношусь положительно к его опыту, но сам использую интервальные тренировки в гипоксии.