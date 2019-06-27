2019-06-27T19:12:17+03:00
В мире

В ПАСЕ просили не связывать восстановление полномочий России с признанием Крыма

А Грузия и Литва с Эстонией не прекратят работу в Страсбурге вслед за Украиной
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы.Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг вечером в Парламентской ассамблее Совета Европы обсуждают подготовленный европейцами доклад по расследованию убийства Бориса Немцова. В заседании впервые после пятилетнего перерыва принимают участие и российские парламентарии.

Взявший слово делегат от Британии Мартин Уитфилд отошел от темы и сообщил, что слышал высказывание одного из российских коллег, полагавшего, что за возвращением России последует и признание Крыма.

- Ратификация полномочий российской делегации не значит, что ПАСЕ признает незаконное присоединение Крыма к РФ. Мы не будем покрывать нарушение прав человека, - заявил он.

Напомним, накануне ПАСЕ большинством голосов восстановила без всяких ограничений полномочия российской делегации. После чего пошли сообщения о том, что Украина, Грузия, Польша, страны Балтии и Словакия покидают в знак протеста июньскую сессию. Первой выступила с опровержением Словакия, объяснив, что лишь один ее депутат "злоупотребил полномочиями", подписав тот документ. А далее откололись и Грузия с Литвой и Эстонией.

- Правительство не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла и прекратила диалог, - объявил в четверг эстонский премьер Юри Ратас.

Страсбург.

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Страсбургские страсти длятся же третий день. Жарко и на улице, где градус взлетел до 36 и специально приехавший из Харькова художник расставил антироссийские художества со свастикой, и внутри Совета Европы, где украинцы, грузины, англичане, поляки и другие российские заклятые друзья делали все, чтобы не допустить возвращения нашей страны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с полностью восстановленными полномочиями (подробности).

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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