Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против РФ

СЕГОДНЯ 22:47 2019-06-26T22:53:42+03:00

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Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил о том, что делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной покинули сессию ПАСЕ.

Данное решение было принято представителями стран после того, как как парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

- Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее во время следующих сессий, - подчеркнул Арьев.

Ранее решение делегации Украины прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Это злость, это хамство, это агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится, - заявил политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял требования к РФ для возвращения в ПАСЕ. Одним из условий, поставленных России, стала "немедленная выплата всех взносов".

В итоге, Россия вернулась в ПАСЕ на своих условиях. На третий день жарких дебатов нашей стране полностью восстановили права.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU