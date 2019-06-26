Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против РФ
Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил о том, что делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной покинули сессию ПАСЕ.
Данное решение было принято представителями стран после того, как как парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.
- Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее во время следующих сессий, - подчеркнул Арьев.
Ранее решение делегации Украины прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
- Это злость, это хамство, это агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится, - заявил политик.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял требования к РФ для возвращения в ПАСЕ. Одним из условий, поставленных России, стала "немедленная выплата всех взносов".
В итоге, Россия вернулась в ПАСЕ на своих условиях. На третий день жарких дебатов нашей стране полностью восстановили права.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU