Обнародовано видео драки Воробьева и Куценко

Две недели назад в Сети появились слухи о том, что «холостяк» Алексей Воробьев подрался с Гошей Куценко. Якобы потасовка произошла в туалете одного из столичных ресторанов.

На закрытой презентации клипа Анны Калашниковой «По любви» были показаны кадры, на которых запечатлен конфликт актёров. Так выяснилось, что это всего лишь эпизод клипа звезды ток-шоу (он пока ещё не появился в Сети — Ред.), режиссёром которого стал Алексей Воробьев. А Гоша Куценко сыграл в этом клипе небольшую, но яркую роль.

По сюжету ролика, Воробьев играет спецагента, который огрел в туалете героя Куценко по голове.

Клип «По любви» для Калашниковой снял Алексей Воробьев.

Презентация ролика прошла в столичном «Роял Арбате».

Анна Калашникова тоже играет в комичном ролике суперагента, напарницу героя Воробьева. В клипе Калашниковой сыграли и другие знаменитости: писательница Лена Ленина со своей собачкой, группа «Земляне», бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина.

Поздравить Анну с премьерой ролика приехала легендарная группа «Земляне».

Правда сам Шаляпин не появился на презентации клипа Анны.

По словам артиста, он пока никак не может отойти от скандального эфира, где его нынешняя спутница Виталина Цымбалюк-Романовская (пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна) сцепилась со своей экс-помощницей Элиной Мазур.

Главные герои клипа Анны Калашниковой: Модель и модный блогер Татьяна Карматкова, Гоша Куценко и Алексей Воробьев.

Поздравить Калашникову с премьерой приехала Эвелина Блёданс, «Земляне», Гоша Куценко, Алексей Воробьев и многие другие. Анна Калашникова совместила премьеру клипа со своим днем рождения. Певица за вечер сменила три наряда: встречала гостей в элегантном белом платье с открытыми плечами, затем вошла в банкетный зал в зеленом декольтированном платье, а выступала уже в красном мини, расшитом стеклярусом и перьями. По словам Калашниковой, этот наряд в стиле Дженнифер Лопес ей шили мастерицы несколько дней.

Премьеру клипа Аня совместила с празднованием своего дня рождения.

Во время выступления Анна представила не только новый трек «По любви» с эффектным номером и шоу-балетом, но и песни из своего нового альбома, который решила посвятить своему дню рождения.

— Туда войдёт песня «Эроникотин», которую написал мой брат Константин Калашников, и дуэт с Марго Овсянниковой You will see me. Он чем-то похож на хиты Марув, но друзья говорят, что получилось даже мощнее, — рассказала «КП» именинница.