Кети Топурия воссоединилась с Гуфом, который изменял ей с 16-летней фанаткой

С самого начала история любви солистки группы «А-Студио» Кети Топурия и рэпера Гуфа была непростой.

Говорят, когда музыканты начали встречаться, им приходилось скрывать свои отношения, потому как Кети тогда еще была женой банкира Льва Гейхмана, с которым воспитывает общую дочь.

Однако папарацци все равно «застукали» влюбленных на одном из курортов. Брак Кети был разрушен. Хотя сама артистка не подтверждала, что отношения с мужем у нее развалились по вине ее нового романа. Певица старается не выносить личную жизнь в прессу.

- Всё, что касается моей личной жизни, я не комментирую никогда. Даже когда мы с моим бывшим мужем пришли к этому решению, то я всё равно не говорила об этом,— говорила Кети в интервью каналу RU.TV-

Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия (дочь певицы-Ред.), - обратилась Кети к бывшему мужу. - Я тебя очень люблю, хотя мы и не вместе давно, я все равно тебя люблю, мы семья. Мы дружим, и это навечно.

Приятельские отношения с бывшим Кети наладить удалось, а вот союз с Гуфом продлился недолго.

therealguf Кети Топурия и Гуф

В прошлом году 18-летняя екатеринбурженка Яна Швецова рассказала журналистам, что, будучи фанаткой рэпера, полтора года встречалась с Гуфом. Мол, их роман начался еще, когда ей было всего 16. Мол, их интрижке не помешал даже тот факт, что рэпер уже на тот момент жил в гражданском браке с Кети.

Швецова подчеркнула, что рассказала о своей связи с музыкантом и его спутнице Кети.

Реакция Кети была предсказуема — певица удалила Гуфа из друзей в соцсетях и рассталась с ним.

С ноября прошлого года Кети и Гуф не общались.

Но, как стало известно «КП» от друзей артистов, недавно они снова стали появляться вместе.

-У Кети и Гуфа все хорошо. Они помирились, -рассказал «КП» один из приятелей музыкантов.

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Это была история любви, по мотивам которой можно было снять голливудский фильм: застуканные в аэропорту после отпуска вместе Гуф и Топурия, скандал в прессе, развод с мужем, потом наркозависимости рэпера, которого как могла спасала солистка A Studio, признание в соцсетях друг другу в любви. Но не случилось. После двух лет отношений пара тихо рассталась и только сейчас начинает лаконично комментировать причины, почему это случилось (подробности).