Из китовой тюрьмы начали выпускать косаток и белух: Отловщики заработают в два раза больше, чем заплатят штрафов

Во время «Прямой линии» с президентом бодро доложили: белухи и косатки из злосчастной китовой тюрьмы спасены и уже едут в сторону Шантарских островов - домой.

Получив указание с самого верха, чиновники рьяно принялись спасать животных. Несколько недель в бухте Средняя работала группа экспертов Минприроды. Китам устроили полную диспансеризацию: каждую особь осмотрели и взяли анализы. И все это, чтобы решить, готовы ли они к самостоятельной жизни на воле. Параллельно нужно было решить вопрос, куда и как отпускать животных. Выловили их в Охотском море малышами, но за время в пути, то есть в тюрьме, белухи успели подрасти. Потому вернуть их в место, где выловили, стало проблематичным, а отпускать в Японское море было опасно.

Фото: PRIMORSKY.RU

Думали специалисты долго и придумали косаткам с белухами дорогу дальнюю. В Средней их грузят в специально оборудованные фуры и везут до Хабаровска. Там перегружают на баржи и по Амуру доставляют до Иннокентьевки - это село в устье реки. Здесь косаток и белух возвращают в фуры и везут к мысу Перовского, где и выпускают в свободное плавание.

Как вывозят животных.

Почему не на корабле и не морем? Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) объяснили, что китов может укачать и они... захлебнутся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kp.ru/video/embed/717095" frameborder="0"></iframe> Выпуск белухи из «китовой тюрьмы» в Охотское море.

Я ТЕБЯ ОТЛОВИЛ, Я ТЕБЯ И ОТПУЩУ

Именно ВНИРО отвечает за всю эту сложнейшую операцию.

- Такого еще никто в мире не делал, - при каждом удобном случае подчеркивает директор института Кирилл Колончин.

Но своих мощностей в виде фур, контейнеров и всего прочего у столичных ученых нет. Поэтому пришлось искать подрядчика. И, поскольку дело было на контроле у президента, нашли быстро. Ими оказались... те самые четыре фирмы, которые и выловили животных и заперли их в «концлагере». При этом только за первую партию из десяти особей эти фирмы получат 38,2 миллиона рублей бюджетных денег. Нетрудно подсчитать, что цена всего предприятия подбирается к 400 миллионам. Для сравнения: общая сумма штрафов, которые суд выписал коммерсантам за нарушение правил рыболовства, - немногим более 150 миллионов рублей. То есть нарушители еще и в плюсе останутся.

Косатка со спутниковой меткой на плавнике. Фото: vniro.ru

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Во время первого же рейса, когда в путь отправились две косатки и шесть белух, случились сложности. В Сахалинском заливе «сидельцев» долго не могли перегрузить в вольеры - мешал шторм. Да и на финальном этапе не обошлось без проблем.

- Дорога от Иннокентьевки до мыса Перовского и так плохая, так еще почти месяц там дожди шли, - сетует руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Специалисты, которых в путь отправилось ни много ни мало 70 человек, утверждают, что, несмотря на непогоду, у животных все хорошо.

Операция «Возвращение домой» продлится минимум до октября. Надеемся, что гриф безумной секретности, из-за которого ответственные лица не отваживаются по-человечески поговорить с журналистами, с нее все-таки снимут.

Выпуск животных в море. Фото: vniro.ru

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Вокруг вольеров уже кладбище квадрокоптеров»

Виктор ГУСЕЙНОВ

Как мы договаривались о съемках в китовой тюрьме.

- Да ты чё! - Я представил, как коллега в далеком Владивостоке подавился икрой от такого наглого вопроса. - Они там в этой китовой тюрьме все бешеные! Одному парню даже камеру разбили! Ты вообще знаешь, сколько стоят эти киты?

Вопрос, впрочем, был вполне безобидным: можно ли заснять путь косаток и белух из китовой тюрьмы домой?

- Мы сами их снимаем с сопки соседней.

Во-о-от таким объективом - и только хвост видно. У них там все серьезно, глушилки для квадрокоптеров стоят, уже четыре аппарата в море валяются! Да и ты представляешь этот путь? Мы как-то сунулись сопроводить фуры с косатками, доехали до Хабаровска, там они заехали на территорию за высоченным забором, и куда отправились дальше - непонятно. Ты представляешь, сколько одна такая животина стоит?

Я было похвастался, что у меня есть куча телефонов официальных лиц, и, наверное, они могут что-то придумать, на что на другом конце провода раздался хохот и пожелание удачи.

Вольеры с белухами в бухте Средняя. Скриншот прямого эфира

Алексей Решетов, гендиректор одной из компаний-отловщиков, выслушал мою идею без всякого интереса:

- А вы во ВНИРО* позвоните, вот с ними и решайте вопросы.

- Возвращение китов домой как-то отразилось на вашем бизнесе? - спрашиваю его.

Алексей заявил, что комментировать ничего не будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Во ВНИРО тем временем не брали трубку, затем сбрасывали, потом вообще отключились на несколько дней.

*ВНИРО - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Цирк с косатками

Георгий БОВТ

Постояльцев китовой тюрьмы освобождают с особым рвением

Драматическая история косаток и белух, возможно, движется к концу. Хотя компании, отловившие животных, утверждают, что все законы соблюдали, суды теперь штрафуют их на миллионы рублей как раз за «нарушение законодательства». А оно таково. Запрет на вылов китов в коммерческих целях вступил в силу в мировом масштабе в 1982 году (правда, недавно Япония вышла из этого соглашения, собираясь возобновить именно коммерческий лов) (подробности).

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Состоялся долгожданный выпуск бывших узников «китовой тюрьмы» в естественную среду. Две косатки и шесть белух, доставленные из Приморья к мысу Перовского в Хабаровском крае, 26 июня обрели свободу. В Приморье остается еще 89 китов, сообщает «Комсомольская правда» - Владивосток» (подробности).

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