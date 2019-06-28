Из китовой тюрьмы начали выпускать косаток и белух: Отловщики заработают в два раза больше, чем заплатят штрафов
Во время «Прямой линии» с президентом бодро доложили: белухи и косатки из злосчастной китовой тюрьмы спасены и уже едут в сторону Шантарских островов - домой.
Получив указание с самого верха, чиновники рьяно принялись спасать животных. Несколько недель в бухте Средняя работала группа экспертов Минприроды. Китам устроили полную диспансеризацию: каждую особь осмотрели и взяли анализы. И все это, чтобы решить, готовы ли они к самостоятельной жизни на воле. Параллельно нужно было решить вопрос, куда и как отпускать животных. Выловили их в Охотском море малышами, но за время в пути, то есть в тюрьме, белухи успели подрасти. Потому вернуть их в место, где выловили, стало проблематичным, а отпускать в Японское море было опасно.
Фото: PRIMORSKY.RU
Думали специалисты долго и придумали косаткам с белухами дорогу дальнюю. В Средней их грузят в специально оборудованные фуры и везут до Хабаровска. Там перегружают на баржи и по Амуру доставляют до Иннокентьевки - это село в устье реки. Здесь косаток и белух возвращают в фуры и везут к мысу Перовского, где и выпускают в свободное плавание.
Как вывозят животных.
Почему не на корабле и не морем? Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) объяснили, что китов может укачать и они... захлебнутся.
Выпуск белухи из «китовой тюрьмы» в Охотское море.
Я ТЕБЯ ОТЛОВИЛ, Я ТЕБЯ И ОТПУЩУ
Именно ВНИРО отвечает за всю эту сложнейшую операцию.
- Такого еще никто в мире не делал, - при каждом удобном случае подчеркивает директор института Кирилл Колончин.
Но своих мощностей в виде фур, контейнеров и всего прочего у столичных ученых нет. Поэтому пришлось искать подрядчика. И, поскольку дело было на контроле у президента, нашли быстро. Ими оказались... те самые четыре фирмы, которые и выловили животных и заперли их в «концлагере». При этом только за первую партию из десяти особей эти фирмы получат 38,2 миллиона рублей бюджетных денег. Нетрудно подсчитать, что цена всего предприятия подбирается к 400 миллионам. Для сравнения: общая сумма штрафов, которые суд выписал коммерсантам за нарушение правил рыболовства, - немногим более 150 миллионов рублей. То есть нарушители еще и в плюсе останутся.
Косатка со спутниковой меткой на плавнике. Фото: vniro.ru
ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Во время первого же рейса, когда в путь отправились две косатки и шесть белух, случились сложности. В Сахалинском заливе «сидельцев» долго не могли перегрузить в вольеры - мешал шторм. Да и на финальном этапе не обошлось без проблем.
- Дорога от Иннокентьевки до мыса Перовского и так плохая, так еще почти месяц там дожди шли, - сетует руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.
Специалисты, которых в путь отправилось ни много ни мало 70 человек, утверждают, что, несмотря на непогоду, у животных все хорошо.
Операция «Возвращение домой» продлится минимум до октября. Надеемся, что гриф безумной секретности, из-за которого ответственные лица не отваживаются по-человечески поговорить с журналистами, с нее все-таки снимут.
Выпуск животных в море. Фото: vniro.ru
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
«Вокруг вольеров уже кладбище квадрокоптеров»
Виктор ГУСЕЙНОВ
Как мы договаривались о съемках в китовой тюрьме.
- Да ты чё! - Я представил, как коллега в далеком Владивостоке подавился икрой от такого наглого вопроса. - Они там в этой китовой тюрьме все бешеные! Одному парню даже камеру разбили! Ты вообще знаешь, сколько стоят эти киты?
Вопрос, впрочем, был вполне безобидным: можно ли заснять путь косаток и белух из китовой тюрьмы домой?
- Мы сами их снимаем с сопки соседней.
Во-о-от таким объективом - и только хвост видно. У них там все серьезно, глушилки для квадрокоптеров стоят, уже четыре аппарата в море валяются! Да и ты представляешь этот путь? Мы как-то сунулись сопроводить фуры с косатками, доехали до Хабаровска, там они заехали на территорию за высоченным забором, и куда отправились дальше - непонятно. Ты представляешь, сколько одна такая животина стоит?
Я было похвастался, что у меня есть куча телефонов официальных лиц, и, наверное, они могут что-то придумать, на что на другом конце провода раздался хохот и пожелание удачи.
Вольеры с белухами в бухте Средняя. Скриншот прямого эфира
Алексей Решетов, гендиректор одной из компаний-отловщиков, выслушал мою идею без всякого интереса:
- А вы во ВНИРО* позвоните, вот с ними и решайте вопросы.
- Возвращение китов домой как-то отразилось на вашем бизнесе? - спрашиваю его.
Алексей заявил, что комментировать ничего не будет.
Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
Во ВНИРО тем временем не брали трубку, затем сбрасывали, потом вообще отключились на несколько дней.
*ВНИРО - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Цирк с косатками
Георгий БОВТ
Постояльцев китовой тюрьмы освобождают с особым рвением
Драматическая история косаток и белух, возможно, движется к концу. Хотя компании, отловившие животных, утверждают, что все законы соблюдали, суды теперь штрафуют их на миллионы рублей как раз за «нарушение законодательства». А оно таково. Запрет на вылов китов в коммерческих целях вступил в силу в мировом масштабе в 1982 году (правда, недавно Япония вышла из этого соглашения, собираясь возобновить именно коммерческий лов) (подробности).
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Узников «китовой тюрьмы» наконец-то выпускают на волю.Пленников «китовой тюрьмы» в Приморье начали освобождать. Как раз в день «Прямой линии» с Путиным
ИСТОЧНИК KP.RU
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