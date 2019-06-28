Цирк с косатками

Драматическая история косаток и белух, возможно, движется к концу. Хотя компании, отловившие животных, утверждают, что все законы соблюдали, суды теперь штрафуют их на миллионы рублей как раз за «нарушение законодательства». А оно таково. Запрет на вылов китов в коммерческих целях вступил в силу в мировом масштабе в 1982 году (правда, недавно Япония вышла из этого соглашения, собираясь возобновить именно коммерческий лов). Однако вылов в «культурно-просветительских целях» был разрешен в нашей стране и некоторых других. Ведь откуда-то же берутся косатки, выступающие в океанариумах в том же Китае, да и в американском Сан-Диего, например (зоозащитники уже давно требуют запретить эти шоу в тамошнем океанариуме Sea World, но пока безуспешно), не сами же они туда приплывают. Океанариумы и дельфинариумы есть и у нас, кстати, и там тоже эти животные выступают. Вылавливают китообразных и дельфинов также в научных, медицинских целях, экспериментируют с ними военные.

Однако вмешалась мировая зоозащитная общественность. Которая возмутилась. Актер Леонардо ДиКаприо опубликовал петицию об освобождении из китовой тюрьмы на своей странице в Фейсбуке, она тотчас собрала 1,5 млн подписей. К кампании подключились Памела Андерсон и сын французского океанолога Кусто Жан-Мишель. Устоять против такого прессинга было сложно. Вице-премьер Алексей Гордеев даже заговорил о том, что пора запретить вылов косаток и белух в этих самых культурно-просветительских целях отныне и во веки веков, оставив в научных и для коренных народов Крайнего Севера, для которых это считается традиционным промыслом и трогать его нельзя (про военные цели он ничего не сказал, а общественность и не знает ничего про такие программы, потому и не возмущается). Правда, могут появиться в результате фирмы, принадлежащие представителям коренных народов, которые могут занять соответствующую нишу на рынке - до очередного скандала.

Ну а вообще, конечно, у нас легче что-либо запретить, чем отрегулировать. Фирмы, специализировавшиеся на отловах, вместо миллионов долларов за каждую «голову», которые они рассчитывали получить от китайцев, получают многомиллионные штрафы за «нарушение правил рыболовства», каковые нарушения вскрылись почему-то только сейчас, а до того они годами никого не волновали, а возможно, и нарушениями просто не считались. Но у нас если уж возьмутся выполнять поручения начальства, то тогда хоть всех святых выноси - удержу не будет ни в чем.