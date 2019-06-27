Защитник «Спартака» Айртон: Семья до сих пор не верит, что у меня все получилось!

Когда полное имя человека Айртон Лукас Дантас де Медейдрос, сам бог велел высоко поднимать нос и относиться к окружающим с легким пренебрежением. Но 22-летний игрок красно-белых -сама скромность. Он отводит взгляд, стесняется, ведет себя образцово и ни в каких скандалах пока не замечен. Во время Кубка «Париматч Премьер» в Австрии мы решили выяснить как живется молодому бразильцу в никогда не спящей Москве. И не скучает ли он во время сборов.

- Айртон, сейчас команда тренируется на австрийских термальных водах, здесь тихо и это идеальное место для пенсионеров. Вы тут на стену от скуки не лезете?

- Пока вы не спросили об этом я даже не задумывался об этом. Мы тренируемся по два раза в день и на что-либо остальное нет ни силы, ни времени. Здесь только работа.

- Вы родились в небольшом бразильском городе. И делаете отличную карьеру. Задумывались о том, что с вами бы стало, если бы не получилось в футболе? Чем бы вы занимались?

- На самом деле ни я, ни моя семья до сих пор не можем поверить, в то, что со мною произошло за такое короткое время, что я являюсь футболистом «Спартака». Но если бы не футбол, я бы бегал, занимался легкой атлетикой.

- То есть Олимпиаду в Бразилии вы смотрели с таким же интересом, как и чемпионат мира по футболу?

- Нет, чемпионат мира значительно интереснее!

- В Москве появились привычки, любимые места?

- О себе могу сказать, что я домосед. Больше того, сейчас у меня жена беременна. Так что особо не до разъездов. Когда приезжали родители, сходили с ними на Красную площадь, а так моя жизнь вне футбола проходит дома и в походах по магазинам.

- Болельщики «Спартака» очень своеобразные и очень критически, пристально оценивают любое действие игроков своего клуба. Вы следите за тем, что о вас пишут, что говорят?

- Я стараюсь в это не вникать. Не только сейчас, но и в целом. Но в России не обращать на это внимание языковой барьер.

- Языки учите?

- Да, стараюсь учить и русский, и английский. Но пока тяжеловато с русским.

- В первом матче турнира вы получили травму, это не помешает вам сыграть с ЦСКА (матч в рамках турнира пройдет 30 июня)?

- Слава Богу, что касается этой травмы – я отделался легким испугом. Поработал, и понял, что скоро вернусь к работе с командой.

- Игра с ЦСКА – крайне важна для «Спартака». Это принципиальный соперник. При этом турнир товарищеский. Насколько вам важно выиграть этот матч?

- Несмотря на то, что мы сейчас на сборах, можно сказать играем под нагрузкой, дерби остается дерби. Поэтому будем выходить на поле и играть на победу.

- У вас столько татуировок, с какой периодичностью вы их себе делаете? И что означают красные губы на вашей шее?

- Губы означают поцелуй моей мамы. А что касается татуировок я давно уже ничего себе не набивал, но обязательно сделаю, когда родится ребенок.

- Вы рано женились, это не очень типично для молодых людей сейчас. Не было сомнений? Родители не отговаривали?

- Это, конечно, очень важный и ответственный для меня шаг. Это навсегда, поэтому все нужно хорошенько взвесить, обдумать. Нет, конечно, родители были только счастливы. А мы с супругой были едины во мнении, что это вовремя и правильно. Более того, моя супруга ради меня бросила и свою работу и всю свою прежнюю жизнь и поехала со мной в Москву.

- Скоро начинается чемпионат России. Как оцениваете шансы на удачное выступление?

- Мы проделываем серьезную работу на этих сборах. Надеюсь она принесет свои плоды. Когда начнется сезон, мы будем идти от игры к игре. Хочется верить, что мы сможем побороться за титул и в конце сезона отпраздновать успех.