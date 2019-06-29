Все свободны: Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи подали на развод в конце мая. Супруги прожили вместе пять лет, у них есть общая дочь Изабелла. С сегодняшнего дня они официально больше не муж и жена: 28 июня в участке мирового судьи № 425 Хамовнического судебного района в их браке была поставлена точка. Ни 41-летняя Екатерина, ни 33-летний Гела на заседание не явились. О том, что их бракоразводный процесс завершен, сообщается на сайте мировых судей города Москвы.

Инициатором развода была Екатерина: именно она подала заявление с просьбой расторгнуть брак. Супругов разводил мировой судья, поскольку им удалось полюбовно решить вопрос с разделом имущества и воспитанием трехлетней дочки Беллы.

Слухи о том, что в браке одной из самых красивых пар отечественного кино не все ладно, появились в конце прошлого года. Супруги перестали появляться вместе на людях и публиковать совместные снимки в соцсетях. А в конце апреля Гелу Месхи заметили на Московском международном кинофестивале в компании 28-летней актрисы Катрин Асси, звезды сериала «Улетный экипаж». Пара непринужденно обнималась и демонстрировала явную симпатию друг к другу. Позже Катрин написала в соцсетях, что просто очень обрадовалась встрече со старым другом, а папарацци, мол, все не так поняли. Гела же никак не прокомментировал свои снимки с красавицей Катрин. К слову, на ММКФ-2019 Климова и Месхи пришли уже отдельно друг от друга и позировали на красной дорожке в одиночестве.

gelameshi Как было с тобой так и ни с кем не будет

Артисты познакомились в 2014 году на съемках сериала Сергея Гинзбурга «Волчье солнце». Гела признавался, что когда он в первый раз увидел Катю, то просто потерял дар речи – такой она ему показалась красивой. Как уверял актер, ему все время хотелось ее поцеловать, поэтому роман был неизбежен. Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы.

Их общая дочь Изабелла родилась 2 октября 2015 года. Почти сразу после родов Екатерина вернулась к работе. Гела сумел подружиться с тремя детьми Кати от предыдущих браков. 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея Климова родила от актера Игоря Петренко, 16-летнюю дочь Лизу - от бизнесмена Ильи Хорошилова.