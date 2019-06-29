Юрий Потеенко: Авторы музыки к фильмам очень нужны, но учиться на композиторов никто не хочет

Про Юрия Потеенко говорят, что он - венский классик наших дней. Если вы смотрите какой-нибудь отечественный сериал и вам запала в душу музыка - почти наверняка это будет сочинение Потеенко. Самый популярный композитор музыки к кино. Четырежды лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму». На его счету - музыка в более семидесяти фильмах и сериалах, самые известные из которых - знаменитые "Дозоры", "Пепел", "Клетка", "Время первых".

Обозревателю "КП" Евгении Коробковой удалось поговорить с музыкантом на Сахалине, где Потеенко выступил членом жюри и выбирал лучший отечественный сериал.

- Юрий, на фестивале много говорили о том, что сейчас изменилось отношение к сериалам. Если раньше их было стыдно снимать и в них было стыдно играть, то сейчас - наоборот, престижно. Заметили ли вы то же самое относительно своей работы?

- Было ли мне когда-нибудь стыдно писать музыку к сериалу? Да нет, музыку писать никогда не стыдно. Но в ваших словах, конечно есть доля правды. Дело в том, что раньше сериалы часто снимали за крошечные деньги. Сейчас ситуация меняется. Появилось много проектов, которые хорошо финансируются. Понятно, что работа на хорошем сериале интереснее и ответственнее.

- Как вы работаете: сначала сочиняете музыку, а потом под нее снимают кино или пишете уже к готовым фильмам?

- Нет, нет, никто не снимает сериалы и фильмы по уже готовой музыке. Иногда бывают случаи, когда режиссер хочет иметь музыку до съемок, но это ситуация единичная, и не всегда необходимая. Сергей Герасимов, например, категорически запрещал снимать под музыку: иначе режиссер несвободен, музыка диктует образ, избавиться от которого непросто. Индустрия сложилась так, что, когда зовут композитора, - кино уже снято. Мне приносят материал, я смотрю стилистику, динамику, картинку. Вместе с режиссером вырабатываем музыкальное решение.

- Вы написали музыку к культовым сериалам «Клетка» и «Пепел». Что получилось удачнее, на ваш взгляд?

«Клетка» - старый сериал, там было трудно с бюджетом, не было возможности использовать живых музыкантов, поэтому обходились синтетическими звуками. А с ними возникает такая проблема: синтетические звуки устаревают моментально, в отличие от живой музыки. Киношный мир живет новыми звуками. Для того времени это было вполне уместно. Тогда так звучал весь наш кинематограф. Сегодня, к счастью, он звучит иначе...

- Я тут прочитала, что вы каждый год пишете музыку к трем фильмам…

- Да ну, к трем… Бывало и к семи, например...

- Почему так много? Не хватает композиторов?

- Не хватает. В Америке музыкой кино занимается команда. А у нас - всего один. Во многом - это происходит из-за того, что наша индустрия находится в состоянии становления, но чем дальше будет развиваться кино, тем большее количество людей, занимающихся музыкальной частью потребуется.

- Я помню, несколько лет назад одно высшее музыкальное учреждение (не буду говорить, как оно называется) просто с собаками искало абитуриентов на композиторский факультет. Призывали даже тех, кто ни на чем не умеет играть. Говорили, ради бога, только придите, мы научим…

- Да, было такое.

- По слухам, даже в регионы звонили, спрашивали, есть ли кто-то, кто к вам не поступил, дайте нам, мы заберем. И неиграющих брали...

- Я тоже об этом слышал. А как иначе: не наберешь курс и придется расформировывать.

- Почему никто не хочет учиться на композиторов?

- Вы задали провокационный вопрос, он предусматривает что я буду ругать нашу систему образования. Но я скажу все-таки… Учебная программа для композиторов не отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Индустрия нуждается в композиторах, прежде всего владеющих ремеслом: оркестровка, аранжировка, умение писать жанровую музыку. Нужно уметь работать с библиотеками звуков, с нотонаборными программами… А учебные программы композиторов в консерваториях ориентированы совершенно иначе: они направлены в сторону современной академической музыки.

Композиторы - студенты - очень грамотные, вся их жизнь - сплошное образование, но часто так бывает, что люди, которые обладают меньшим музыкальным образованием - имеют больше возможностей. Они практики: не всегда знают, как нужно, но делают.

- А есть ли смысл вообще учиться? Компьютерные технологии сейчас очень упростили процесс создания музыки. Недавно в интервью солист группы 25/17 сказал, что будет заниматься сочинительством музыки к кино, говорит, буду на компе сочинять, так все делают.

- Ну все-таки нужно отличать сочинение музыки от создания музыкальных обоев. Сейчас технологии позволяют складывать музыку из кусочков. Но кусочки никогда не станут музыкой.

Мы стараемся готовить композиторов к работе в индустрии кино. Я курирую курс «Композитор в кино» в Московской Школе Кино, принимаем туда людей с разным уровнем образования... есть и такие, кто ноты еле-еле знает. Стараемся их за год ввести в профессию. Учим гармонии, оркестровке, аранжировке, учим работать с программами. И главное - стараемся дать слуховой опыт. Ведь если ты ничего, кроме песенок, не слышал, то ничего и не создашь.

Музыку к сериалу "Пепел" написал Юрий Потеенко.Фото: кадр из фильма.

- Ну еще есть такая проблема, что выпускники академических учреждений, пишут нечто неудобоваримое. Часто приходишь на концерт современной музыки и не понимаешь: это кресла скрипят, музыканты настраивают инструменты или уже звучит произведение.

- В отношении к тем тенденциям, которые господствуют в современном изложении композиторского курса, - я ретроград. То, что находится на острие академического образования - даже боюсь назвать музыкой. Это отдельная сфера деятельности, в большей степени научная. Слушателей у нее мало... Ведь музыка - не наука. Если бы она была наукой, ее бы слушали только ученые.

- С кем из композиторов ведете диалог, когда пишете?

- У меня их много. Среди них и Петр Ильич, конечно! Вообще, надо понимать, что вся мировая киноиндустрия держится на Мусоргском, Рахманинове, Стравинском, Римском-Корсакове и Чайковском. Весь Голливуд корнями происходит из русской музыки, поскольку одним из первых эти корни проращивал одессит Борис Симкин, приехавший в Америку в начале двадцатого века.

Наша музыка - эмоциональная, не тяжелая, она не перегрузит собой картинку. Трудно представить себе фэнтези с «темными силами», в котором мы бы не услыхали отголоски «Ночи на Лысой Горе» Мусоргского, или «Млады» Римского-Корсакова. Весь «Основной Инстинкт» выстроен на Сергее Рахманинове, и примеров таких множество.

- Над чем работаете сейчас?

- Заканчиваем проект «Цыпленок жареный». Про нэп, двадцатые годы. Музыка жанровая, стильная, с большим количеством песен, и поющих актеров. С удивлением для себя открыл, что многие из наших актеров поют неплохо. Например, Ирина Пегова - великолепна!

- Вы как-то сказали, что даже печальную музыку нужно создавать с легким сердцем…

- Это правда. С тяжелым сердцем ничего невозможно создавать и все печальные темы всеми великими созданы в состоянии абсолютного внутреннего комфорта. Я встречал эти мысли у многих людей и убедился на себе.

У всех бывает минуты жизни трудные, но когда в такие периоды что-то пишешь - то получается кошмар и провокация на чувствах. Чрезмерная эмоциональность - уже пошлость, как правило.

- Много ли пошлости услышали в сериалах, которые судили на конкурсе «Утро родины»?

- Не много. Кстати, выделил бы сериал «Позвоните ди Каприо», там интересное музыкальное решение. Музыка использована классическая, баховско-вивальдивская, но очень уместная для сериала.

- А как свою работу считаете лучшей в кино?

- Если бы я себе давал премию, то за фильм «Ленинград», в нем - все сошлось.