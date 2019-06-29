«За базар надо отвечать»: Елена Темникова вызывает Максима Фадеева на детектор лжи

На днях в Сети снова начали активно обсуждать отношения продюсера Максима Фадеева и его подопечных - бывших и нынешних. Началось все с того, что журналист Ирина Шихман, ведущая программы «А поговорить?» в интервью с Еленой Темниковой начала расспрашивать о периоде группы «Serebro», в котором певица долгое время была солисткой. В этот раз Елена решила честно ответить на вопрос, почему же в итоге все развалилось. Из контекста многим стало понятно, что речь идёт о романе продюсера и одной из солисток группы, Ольгой Серябкиной.

«И если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала все это держалось в большой тайне, в секрете... Ну что мы в детский сад-то играем? Мне стыдно от того, что я вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно от того, что они это скрывают как дети. И им неловко, и они ненавидят, грубо говоря, меня, которая застукала там что-то».

Было видно, что певице неудобно обсуждать эту тему, поэтому она попросила, чтобы ее больше не трогали с темой бывших коллег по музыкальному цеху.

На эти слова отреагировала Ольга Серябкина, которая заявила, что роман и и правда был. Вот только между ней и Темниковой. Мол, да-да, все ваши фантазии были правдой, мы жили вместе несколько лет, как пара.

В Сети появились мнения, что это вышучивание серьезной ситуации и перевод стрелок подальше от продюсера. Но были и те, кто поверил и начал фантазировать на тему романа двух девушек.

Мы решили узнать у Темниковой, будут ли дальнейшие шаги в этой истории. Лена предложила самый очевидный вариант проверить, кто в этой ситуации прав, а кто нет:

- Так как степень фантазии у этих людей по традиции зашкаливает, предлагаю банальное решение: полиграф в прямом эфире. Фадеев тут сказал Кравцу у Амирана - я, мол из Кургана, у нас говорят “за базар надо отвечать”. Так как мы оба из этого города, предлагаю на самом деле всем за базар ответить.

Максиму Фадееву придется пройти проверку на полиграфе.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Можно взять нейтральную онлайн-площадку. Я бы предложила «Agent Show» у Насти Ивлеевой. Там как раз есть рубрика “Друг из прошлого”. Надеюсь, сомнений к программе Насти у него нет. И там каждый ответит на вопросы, которые были затронуты в моем интервью. Я спокойно отвечу на все, в том числе на тот, что у нас с Ольгой якобы были интимные отношения. Конечно, это ее смешная фантазия, но тут и аппарат это подтвердит и успокоит людей.

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Вот уже несколько лет, что Лена Темникова покинула SEREBRO, не утихают пересуды о сложных отношениях в группе и конфликте певицы с продюсером Максимом Фадеевым. На днях в Youtube-шоу «А поговорить?» экс-солистка трио решила откровенно рассказать, почему разругалась с коллегой Ольгой Серябкиной (подробности)