2019-06-29T16:32:38+03:00
В мире

Елена Чудинова: когда Элтон Джон говорит о «мультикультурном и сексуальном разнообразии», на ум приходят лишь изнасилования английских детей мигрантами

Автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» прокомментировала слова музыканта
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Миграция повышает криминализацию общества.Миграция повышает криминализацию общества.Фото: facebook.com
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Высказывание музыканта Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера Владимира Путина за слова о «крахе политики мультикультурализма», вызывают недоумение. Об этом в беседе с «КП» сообщила Елена Чудинова — писатель и автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» (антиутопии о захвате сердца Европы инокультурным элементом):

— Элтон Джон говорит о «политике многокультурного и сексуального разнообразия» в Британии как о достижении. Но мне при таких словах почему-то вспоминаются новости о сотнях случаев изнасилования английских детей мигрантами.

(Об этом писала даже Русская служба Би-би-си, правда, умолчав о национальной принадлежности преступников — ред.)

Что вполне логично. В Британию и другие страны Европы едет отнюдь не профессура консерваторий, а люди с изначально низким культурным уровнем. Там они попадают в среду, где в ранг закона возведена вседозволенность, в том числе и отсутствие каких-либо запретов в сексуальной стороне жизни. А уж то, что физиология подстраивается под социальные нормы — это давно доказано.

Элтон Джон забывает, или просто не хочет помнить, о сотнях случаев изнасилования английских детей мигрантами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Элтон Джон забывает, или просто не хочет помнить, о сотнях случаев изнасилования английских детей мигрантами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причём, увы, отнюдь не только в Британии. Вспомните хотя бы трагедию Анны Бешновой (15-летняя москвичка, изнасилованная и убитая гостем из Средней Азии неподалёку от собственной школы в 2008 году — ред.)

- Миграционные процессы в принципе повышают криминализацию общества, поэтому отрицать крах политики «мультикультурализма» может или ангажированный, или уж очень недалёкий человек, — полагает Чудинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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