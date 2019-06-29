СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-29T12:32:29+03:00

Президент России Владимир Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках отношения к представителям ЛГБТ-сообщества в России. Российский лидер заявил, что в стране к таким людям ровное и непредвзятое отношение.

"Вот вы вспомнили про Элтона Джона, - сказал Путин в субботу на пресс-конференции. - Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, но думаю, что он заблуждается - у нас очень ровное, непредвзятое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества".

Ранее Путин, как писал сайт kp.ru, в интервью газете The Financial Times заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей. Он отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, однако нужно при этом дать возможность существовать разным идеям. Президент также сказал, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

При этом, Элтон Джон обратился к Путину, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717408" frameborder="0"></iframe> Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России.

ИСТОЧНИК KP.RU