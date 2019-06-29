2019-06-29T12:32:29+03:00
Политика

Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России

Российский лидер считает, что известный музыкант заблуждается в своих оценках
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в РоссииПрезидент России Владимир Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в РоссииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках отношения к представителям ЛГБТ-сообщества в России. Российский лидер заявил, что в стране к таким людям ровное и непредвзятое отношение.

"Вот вы вспомнили про Элтона Джона, - сказал Путин в субботу на пресс-конференции. - Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, но думаю, что он заблуждается - у нас очень ровное, непредвзятое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества".

Ранее Путин, как писал сайт kp.ru, в интервью газете The Financial Times заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей. Он отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, однако нужно при этом дать возможность существовать разным идеям. Президент также сказал, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

При этом, Элтон Джон обратился к Путину, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации в России.

Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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