Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России
Президент России Владимир Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках отношения к представителям ЛГБТ-сообщества в России. Российский лидер заявил, что в стране к таким людям ровное и непредвзятое отношение.
"Вот вы вспомнили про Элтона Джона, - сказал Путин в субботу на пресс-конференции. - Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, но думаю, что он заблуждается - у нас очень ровное, непредвзятое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества".
Ранее Путин, как писал сайт kp.ru, в интервью газете The Financial Times заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей. Он отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, однако нужно при этом дать возможность существовать разным идеям. Президент также сказал, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
При этом, Элтон Джон обратился к Путину, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации в России.
Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России.
ИСТОЧНИК KP.RU