Рейс Санкт-Петербург — Анталья совершил экстренную посадку в московском аэропорту

Вечером в субботу, 29 июня, в московском аэропорту Внуково экстренную посадку совершил борт "Санкт-Петербург - Анталья". Боинг технически исправен. Причина, по словам очевидцев, связана с плохим самочувствием одного из пассажиров.

- Пилот спросил, есть ли на борту медики. Насколько я понял, никто не отозвался. Через некоторое время нам сообщили о посадке во Внуково. Все прошло штатно. Нас из самолёта не выпускают. Пассажира увезли на скорой. Я его не видел. Но говорят, что это мужчина, у которого прихватило сердце,- рассказал "КП" один из пассажиров самолёта Олег Маслов.

Борт авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в 15-50. В 19.20 борт должен был приземлиться в Турции. В авиакомпании уже принесли извинения пассажирам. Большинство из них летят в Анталью по туристическим путёвкам.

Пассажир был госпитализирован в одну из Московских клиник. Уже в ближайшее время борт продолжит полет.

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