2019-06-29T19:45:28+03:00
Происшествия

Рейс Санкт-Петербург — Анталья совершил экстренную посадку в московском аэропорту

По словам очевидцев, во время полёта на плохое самочувствие пожаловался пассажир [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Рейс Санкт-Петербург — Анталья совершил экстренную посадку в московском аэропорту ВнуковоРейс Санкт-Петербург — Анталья совершил экстренную посадку в московском аэропорту ВнуковоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 29 июня, в московском аэропорту Внуково экстренную посадку совершил борт "Санкт-Петербург - Анталья". Боинг технически исправен. Причина, по словам очевидцев, связана с плохим самочувствием одного из пассажиров.

- Пилот спросил, есть ли на борту медики. Насколько я понял, никто не отозвался. Через некоторое время нам сообщили о посадке во Внуково. Все прошло штатно. Нас из самолёта не выпускают. Пассажира увезли на скорой. Я его не видел. Но говорят, что это мужчина, у которого прихватило сердце,- рассказал "КП" один из пассажиров самолёта Олег Маслов.

Борт авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в 15-50. В 19.20 борт должен был приземлиться в Турции. В авиакомпании уже принесли извинения пассажирам. Большинство из них летят в Анталью по туристическим путёвкам.

Пассажир был госпитализирован в одну из Московских клиник. Уже в ближайшее время борт продолжит полет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»

В московский аэропорт Внуково возвращается самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, который вылетел в Берлин из Москвы в 11.16 по мск. Лайнер развернулся, пролетая над территорией Белоруссии. Предварительная причина возврата борта – разгерметизация (подробности).

Экстренная посадка самолета в аэропорту Внуково.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Степные пожары под Новотроицком в Оренбургской области 2019: пепел падает на голову, эвакуируют детей и села
Около Новотроицка в селе Хабарном эвакуируют жителей и детские лагеря, степные пожары перебрались через Уральский хребет и подступили вплотную к городу в Оренбургской области [информация обновляется]
Новости 24
Кевин Костнер рассказал о планах принцессы Дианы сняться в "Телохранителе 2"
В РПЦ поддержали изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе
Трамп хотел посетить наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями
Улюкаев написал в колонии новое стихотворение
Американский рэпер Slim 400 попал в больницу с множеством огнестрельных ранений
В Минфине рассказали об условиях уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Путин подсказал растерявшейся Меркель ее место за столом
Президент Бразилии Болсонару отменили встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания китайской делегации
Призовые скачки и баран для батыра: в Самарской области прошел Всероссийский сельский сабантуй - 2019
Страны БРИКС готовы принять участие в урегулировании кризиса в Венесуэле
Одного из освобожденных из Донбасса пленных вызвали в военную прокуратуру Украины
Россия и Япония обсуждают вопрос о свободном передвижении граждан между Сахалином и Хоккайдо
Власти Японии смягчат визовый режим для предпринимателей из России
Новак: Россия считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
Бывшего футболиста сборной Голландии Снейдера арестовали за порчу имущества
Трамп заявил, что будет придерживаться принципа "одного Китая" в тайваньском вопросе
Жена правителя Дубая сбежала в Германию с крупной суммой денег
США разрешат Huawei приобретать продукцию американского производства
Песков: контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий
Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию
Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору
Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на 75-летие Победы
Путин: действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными
Трамп: США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400