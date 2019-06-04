2019-06-04T12:57:06+03:00
Происшествия

Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»

Предварительная причина возврата лайнера – разгерметизация
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»Фото: Иван ВИСЛОВ
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В московский аэропорт Внуково возвращается самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, который вылетел в Берлин из Москвы в 11.16 по мск.

Лайнер развернулся, пролетая над территорией Белоруссии. Предварительная причина возврата борта – разгерметизация.

Лайнер развернулся, пролетая над территорией Белоруссии Фото: flightradar24

Лайнер развернулся, пролетая над территорией Белоруссии Фото: flightradar24

Как сообщал ранее сайт kp.ru, последнее время возвращение самолетов в аэропорт вылета стало частым инцидентом. Так накануне, 13 мая, самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево».

Напомним об авиакатастрофе в «Шереметьево» 5 мая, которая унесла жизни 41 человека. Как писал сайт kp.ru, «Сухой Суперджет-100» вылетел из Москвы в направлении Мурманска, однако вскоре после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у лайнера подломилась стойка шасси и загорелись двигатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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