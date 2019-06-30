Лето без хинкали: Что надо знать туристам об отмене рейсов и туров в Грузию

Через неделю уже нельзя будет сесть в самолет в Москве и через три часа оказаться в Тбилиси или Батуми – прямое воздушное сообщение между Россией и Грузией прекращается с 8 июля согласно Указу Президента РФ. Указ, запрещающий российским авиакомпаниям возить наших граждан в Грузию, был подписан 21 июня, этот же документ предписывает туроператорам прекратить продажу путевок на грузинские курорты. Днем позже было принято решение закрыть и прямые рейсы грузинских авиакомпаний, также с 8 июля.

КОГО ЭТО КОСНЕТСЯ

Безвизовая Грузия, где к тому же недорого, нет языкового барьера, зато есть вкусная еда и множество разных красот – одна из самых популярных у наших отпускников стран. В прошлом году там отдохнули больше миллиона россиян. Примерно столько же, как в Греции или Таиланде.

Но у грузинского туризма есть нюансы. Во-первых, большинство путешественников едут в страну хинкали и саперави самостоятельно, без помощи турфирм. По продажам авиабилетов в Интернете Грузия стабильно входит в пятерку самых востребованных маршрутов, а для туроператоров она совсем не массовое направление, никакого сравнения с Турцией, Тунисом или Грецией. Сейчас, в разгар сезона отпусков, на грузинских курортах находятся лишь 6 – 7 тысяч “пакетников”, все остальные – индивидуалы. Больше всего отдыхающих летом в Батуми, Кобулети и на других черноморских курортах. И в Тбилиси, куда россияне летают в любое время года.

Во-вторых, две трети россиян добираются в соседнюю страну вовсе не самолетами, а на междугородных автобусах (они курсируют из множества городов, особенно с юга России) или на своих машинах, границу пересекают через погранпункт Казбеги. Тех, кто приехал или планировал приехать по земле и самостоятельно, отмена рейсов и запрет на продажу туров вообще никак не коснется. Во всяком случае, юридически и финансово. А уж ехать или нет, решать самим (подробнее об этом ниже).

И тем не менее у российских авиакомпаний до конца года было продано 200 тысяч билетов в Грузию. В основном на лето, но даже на Новый год люди уже билеты брали.

Безвизовая Грузия, где к тому же недорого, нет языкового барьера, зато есть вкусная еда и множество разных красот – одна из самых популярных у наших отпускников странФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАК ВОЗВРАЩАЮТСЯ ТУРИСТЫ

Надо сказать, что сейчас все понятнее и спокойнее, чем было с закрытием рейсов в Египет. Между указом Президента и прекращением рейсов – больше двух недель. За это время многие отпускники просто успели вернуться домой по своим билетам, как и планировали. Ведь летим-то на отдых как раз на неделю – другую чаще всего.

До 8 июля, по данным Ассоциации туроператоров России, из Грузии должны были улететь 25 тысяч россиян, после 8 июля – еще 10 тысяч (это не только туристы, все пассажиры, у которых были куплены билеты).

Тем, у кого обратные билеты были на даты после 8 июля, авиакомпании предлагали бесплатно обменять их на более ранние, чтобы успеть вернуться до закрытия прямых рейсов. Свободные места на бортах были. Рейсов сейчас, в сезон отпусков, много. В Грузию летают (пока еще) "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и "Нордавиа". Не только из Москвы, из разных городов России. Каждый день, по данным Ассоциации туроператоров России, по 18 – 20 самолетов. Плюс рейсы грузинских авиакомпаний.

А если не хочется или не получается вернуться до 8 июля? Скажем, оплачен дорогой отели в Батуми – кто ж теперь деньги вернет! В этих случаях авиакомпании планируют доставлять пассажиров стыковочными рейсами либо через аэропорты Армении и Северной Осетии. В каждом случае вопрос решается индивидуально, надо связаться со своим перевозчиком. Вывезти своих клиентов они обязаны.

ЕСЛИ КУПЛЕНЫ БИЛЕТЫ

А если собирались лететь в Грузию после 8 июля, билеты куплены, да еще и тариф невозвратный? В данном случае действует исключение, деньги должны вернуть, так как ваш отказ от поездки юридически будет считаться вынужденным. Причем это касается и ситуаций, когда вы должны были лететь в Грузию до 8 июля, а возвращаться после.

Ссылайтесь на п. 2 ст. 108 Воздушного кодекса РФ, где сказано, что в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, ему возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата. Проще говоря, все деньги за билеты. Авиакомпании, по оценкам экспертов, потратят на компенсации пассажирам около 3 миллиардов рублей.

ЕСЛИ КУПЛЕН ТУР

Туры в Батуми, Боржоми и на другие грузинские курорты на даты после 8 июля были куплены примерно у 5 тысяч отпускников, средний чек – 35 тысяч рублей. “Отказникам” туроператоры должны полностью вернуть деньги. На это есть все юридические основания (а именно статья 14 закона «Об основах туристской деятельности»), о чем напомнила и руководитель Ростуризма Зарина Догузова, и Правовая служба Ассоциации туроператоров России.

Турбизнес ведет себя по закону – во всяком случае, жалоб от отпускников на этот счет нет. Другой вопрос, что и оставаться без долгожданного моря людям не хочется. Так что в большинстве случаев они не деньги назад берут, а вместе с туроператором ищут альтернативу. В Tez Tour предлагают Турцию и Кипр. В TUI – те же курорты, плюс Болгарию и Черногорию. В других компаниях еще Армению и Азербайджан. Обычно какой-то из вариантов путешественников устраивает.

А вот отпускники, успевшие забронировать вояжи на бархатный сезон, сентябрь-октябрь, предпочитают подождать – а вдруг все уляжется.

МИД РФ и Ростуризм рекомендуют гражданам отказаться от поездок в Грузию, но это не запретФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МОЖНО ЛИ ПОЕХАТЬ В ГРУЗИЮ САМОМУ

Да. Если нужно (например, по семейным делам или бизнесу) либо просто очень хочется - не вопрос. МИД РФ и Ростуризм рекомендуют гражданам отказаться от поездок в Грузию, но это не запрет.

Безопасно ли сейчас ехать в Грузию? Понятно, что стопроцентной гарантии никто не даст. Впрочем, как и в любой другой стране. Так что решение о поездке – вопрос личной ответственности, позиции и здравного смысла.

Желающих срочно вернуться из Грузии после 21 июня не нашлось – об этом дружно говорят в турфирмах. Хотя деньги по закону за неотгулянные дни туристам бы вернули. Значит, на бытовом уровне все спокойно и нормально. Во всяком случае, сейчас.

При этом спрос на авиабилеты в Грузию после 21 июня упал в два с лишним раза, констатируют эксперты туристического сервиса Туту.ру. Однако билеты покупают, самые ходовые маршруты сейчас – со стыковками в Стамбуле, Баку и Минске. Цены, по данным онлайн трэвел-агентства Biletix, примерно таки же, как и на прямые рейсы: 17 – 18 тысяч рублей за перелет туда и обратно.

ЧУЖОЙ КОШЕЛЕК

Грузия из-за запрета полетов не досчитается примерно 150 тысяч российских туристов, прогнозируют эксперты. На фоне миллионного турпотока вроде немного, десятая часть. Но гости – это деньги. Потери грузинской экономики составят внушительную сумму, около 100 миллионов долларов.

ДРУГИМ ПУТЕМ

На что отпускники меняют Грузию

42% - готовы поехать на российские курорты (Крым, Сочи и Минеральные Воды).

23% - в в Армению и Азербайджан.

15% - в Турцию,

20% - в любом случае отправятся в Грузию (из них 38% хотят в Тбилиси, 21% в Батуми, 12% к Казбеку, 15% в Боржоми и 14% в Сванетию и Тушетию).

По данным опроса онлайн-сервиса по продаже авиа и ж/д билетов Ozon.travel.

ЦИФРЫ

1,83 млн российских туристов побывали в Грузии в 2018 году. В 2019 году интерес к поездкам в Грузию рос: по итогам первых пяти месяцев на 14%, а в мае даже на 53% по сравнению с прошлым голом.

Для 60% из них это было уже не первое путешествие в Тбилиси, Батуми, Гудаури и другие города.

70% российских туристов прибывает в Грузию через наземным транспортом (автобусами либо на своих машинах) через погранпункт Казбеги. Остальные прилетают на самолетах.

30 тысяч рублей в среднем тратит каждый наш соотечественник во время отдыха в Грузии.

По данным Национальной администрации туризма Грузии.

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