Жители главного грузинского курорта — журналисту КП: Без русских Батуми станет городом-призраком. Но все равно вы - оккупанты

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4

«НАДО ВВЕСТИ ТАНКИ, КАК В 2008-М»

Бывший тюремный охранник, когда-то погубивший карьеру Михаила Саакашвили, сердился, что я не пью саперави.

- За дружбу России и Грузии! За наш будущий союз! – говорил ласково Владимир Бедукадзе и хитро подвигал стакан.

- Мне работать надо! – отдвигал я, поглядывая на часы. - Митинговать пора.

На антироссийский митинг я ходил каждый день уже без особой надежды быть избитым. Не то что бы уж очень хотелось получить в лицо от доброй Грузии (я знал, что это почти невозможно, хотя в России коллеги азартно ждали появления на мне следов русофобии), но коробило равнодушие окружающих. Ни радости, ни ненависти, скорее – удивление. А этот тут чего?

- Пока не созрели, – кивнул бывший охранник. – Но если так дело и дальше пойдет, то…

Бедукадзе здесь подзабыли.

А ведь когда-то он был знаменитостью. Его видео с пытками заключенных (тюремщики-садисты использовали для мучений веник, теперь это здесь страшный мем) развалили крепкий режим Мишико. Рассерженные беззаконием грузины вышли на улицы, и всесильный казалось бы Саакашвили проиграл выборы и бежал из страны.

И Бедукадзе стал самым пророссийским политиком страны, и призвал разместить на территории Грузии российские базы. Его партию «Центристы» тут же сняли с выборов, а зря…

Ведь для русского сердца Владимир говорит приятные вещи, которые наш человек может слушать бесконечно. Что нападение на депутата Гаврилова было заказано Вашингтоном, что не зря посланцы Госдепа приезжали накануне в Грузию для инструктажа, что Путин совершенно прав с санкциями.

- То есть – русским туристам здесь действительно что-то угрожает? – спрашиваю.

Вид на разрастающийся Батуми с побережья.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Бывший охранник тяжело задумывается и видно как в нем борется великорос и грузин. Побеждают оба.

- Нет, конечно, – машет рукой грузин. - Никто, конечно, тут русского не тронет. Но!

(тут парадоксальный переход)

- Я бы на месте Путина ввел бы танки, как это было 2008-ом!

- Зачем же так сразу? – интересуюсь.

- Потому что Путин защищает свой народ! Русских и следует так защищать!

Бедукадзе считает, что 80% грузин всем сердцем за Россию, мешает лишь территориальный вопрос.

Владимир Бедукадзе с тостом за дружбу России и Грузии.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Но грузины голосуют за «националов» Саакашвили, - напоминаю. - За проамериканских президентов, за проевропейских «Мечтателей»…

- Это все рисует, контролируемый Западом, ЦИК, - пожимает плечами Бедукадзе. - Люди голосуют за одного, а голоса приписывают – другому. Понимаете?

- Еще как понимаю! – вздыхаю. - Но тогда как Саакашвили смог проиграть выборы?

И получаю абсолютно понятный для россиян ответ.

- Вы разве не знаете, что к нему прилетел представитель Госдепа и приказал считать честно?

Это, черт возьми, объясняло все.

«КУКУРУЗА ГОРЯЧАЯ!»

Сомнения начались, когда я прилетел в Батуми, который по идее должен полностью состоять из союзников России. Ведь если российский турист что-то полюбил, то жадно русифицирует.

И здесь русское все. Песни, вывески, меню. Даже священные крики продавцов на пляже: «Кукуруза горячая!» полностью оккупированы и ведутся только по-нашему.

Русских туристов здесь столько, что если войти из Батуми в проклинающий грузин российский интернет, начинается головоломка. Подождите. Официально из Москвы объявлена угроза русофобии и эвакуация. Что делают тогда эти расслабленные люди на пляже? Они не знают, что их страну оскорбили? И почему у «Аэрофлота» например, на завтрашнюю дату много дешевых билетов, словно никто возвращаться не спешит?!

Батумский пляж. Туристов из России здесь хватает.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- В первый день часть самых нервных русских уехали, – рассказывает мне один из местных отельеров. - Мы уже подумали, все – началось бегство. Но через пару дней на их место приехали из России другие… Надолго ли – не знаю. Если Батуми останется вообще без русских, боюсь город станет призраком. C казино для арабов.

НЕ КВАРТИРКА, А МЕЧТА РОССИЙСКОГО ЧИНОВНИКА

Тут все держится на русских деньгах

Тут даже предложения о продаже недвижимости, впечатление, даже не переводятся на грузинский за ненадобностью. Здесь все вокруг тебя – томное солнце, шушршащее море, вкрадчивый телевизор уговаривает: «Выпей грузинского вина, Володечка, и купи батумскую квартирку».

Объявления на русском в Батуми. Нашего брата здесь любят и ждут.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Ну я и согласился. Сначала с первым. Потом приступил к дегустации второго.

Менеджер крупной девелоперской кампании Георгий как-то быстро угадал русскую мечту.

Квартира с видом на море по цене двушки где-нибудь в Иваново или Саранске, с ремонтом под ключ.

Грузинский тайм-шер.

Хочешь – живи. Не хочешь, фирма сдаст ее отдыхающим. Нет налога на недвижимость. 9% за услуги фирме, государству – подоходные 5%, еще 50-долларов за коммуналку, остальное твое. Обещают 7 тысяч долларов в год, и окупаемость за 7 лет…

- Вы русские никогда не уедете из Батуми, - улыбается Георгий. - Политика политикой. Но если у человека русского появляются деньги, ему хочется их вывезти из страны и куда-то вложить. В Сочи на первой линии квартира стоит 150 тысяч долларов, тут – 50. Плюс уход от налогов, закрытая информация о вашей собственности.

- Закрытая? – спрашиваю недоверчиво, вживаясь в роль русского чиновника.

- Абсолютно. Это же инвестиция в страну. И государству не выгодно что-то разглашать. Поэтому, Велкам, Владимир, – улыбался менеджер. - Не опасайтесь ничего.

Батуми активно строится. Значительную долю квартир здесь принято продавать заезжим россиянам.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Велкам… - задумчиво повторяю я, вспомниная антироссийский митинг на проспекте Руставели.

- Ой, это политика, – поморщился Георгий.

И тогда я ему сказал страшное слово - «Гарденс».

Менеджер подскочил. И как-то очень внимательно посмотрел на меня.

- Боже, - вздохнул он. - И вы это знаете… Ну дураки они! Их уже все грузины высмеяли.

- Но это не смешно, – говорю. – И как инвестору, простите, тем более.

И пошел в батумский ресторан «Гарденс», готовясь наконец завершить измерение грузинской русофобии. Кто знает – может для фиксации результата на лице - даже дракой…

РАЗОРИТЕЛЬНАЯ ГЛУПОСТЬ

Если почитать туристические блоги, до недавних пор «Гардинес» считался хорошим, милым ресторанчиком, пока его руководство не объявило, что вводится 20 процентная наценка для любого русского. Ресторан гордо объявил – он единственный в Батуми, где никогда не будет русского меню.

А посетители в блогах стали уверять, что русским там плюют в салаты. Что там грязь и антисанитария. И более мерзкого заведения – нет.

Захожу в оплот русофобии. Никого. Лишь три официанта. К сожалению, мужского пола и черти, крепкие. А 20 процентов платить не хочется. Обидно платить…

- Русское меню можно? – разминаюсь перед межнациональным конфликтом.

Отмечаю, что отказывают на хорошем русском. Но как-то странно ласково.

Заказываю тогда нашу посконную окрошку (типа эскалация конфликта).

Но приносят и окрошку! (на фото)

Русского меню в ресторане не обнаружилось, но окрошку охотно принесли.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Заказываю счет.

Приносят без наценки.

- Но я русский… - начинаю по инерции возмущаться чему-то я.

И вдруг официант как закричит!

- Да никогда я не возьму с русского 20 процентов! И никто из нас давно не выполняет решение руководства (мужики дружно закивали). Хозяева наши - хайпожоры, гламурные идиоты! Решили быть модными! И поддержали других хайпожоров из Тбилиси. А теперь все! Нет у них бизнеса. Не ходит к нам никто (тычет пальцем на совершенно пустой зал).

Оказывается, русские устроили «Гарденс» ровно то, что Москва собралась сделать с Тбилиси. Они бойкотировали кафе так, что теперь его впору закрывать – имя его стало здесь нарицательным. Особенно у грузин. Может это войдет в батумский сленг: «гарденс» - разорительная глупость. Кто знает…

МЫ ВАС ЛЮБИМ, НО ВСЕ РАВНО ВЫ - ОККУПАНТЫ

Депутат парламента Аджарии Мераб Блададзе когда-то бежал из страны, спасаясь от гнева Саакашвили. И даже подал иск на него в Гаагский трибунал… Теперь он в партии «Альянс патриотов», единственная парламентская партия в Грузии, которую можно условно (очень условно) назвать пророссийской.

То есть если и есть в Батуми любящий Россию грузин - то это он.

- Наша партийная делегация на днях собиралась в Москву, - говорит он мне.

- Зачем?

- Встреча с абхазской и осетинской делегациями.

- ?!

- Те не хотели, Москва их поддавила…

Теперь, конечно, визит отменили… Призрачные надежды наладить разговор Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом – снова погасли.

И в тот миг, когда казалось, что Блададзе и есть тот самый неуловимый «пророссийский политик», Мераб вдруг сказал:

- Наши непутевое правительство, конечно виновато в скандале с вашим депутатом Гавриловым. Но люди вышли на площадь в Тбилиси правильно… Мы никогда не откажемся от территорий. И Россия – да, оккупант.

- Ну вот тебе и «велкам», - киваю я.

Кстати, тоже самое мне сказал – и продавец недвижимости, и официанты, и даже местный русский блогер и трижды «даже» мои хорошие грузинские друзья…

И улетал я из Грузии, почему-то уже прощаясь с ней… Не знаю – почему.

Опрос: А вы бы поехали сейчас в Грузию?.

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