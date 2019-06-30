2019-06-30T17:26:36+03:00
В мире

Эксперт рассказал об итогах встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов прокомментировал «КП» итоги встречи лидеров в Японии и то, как изменилось положение России в мире после этого саммита [видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Путин и Трамп провели личную встречу на G20Путин и Трамп провели личную встречу на G20Фото: REUTERS
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- Общий фон комментариев к итогам переговорам в Японии — позитивный. Наша страна может быть довольна итогами Осаки-2019?

- Не думаю, что наши позиции после Японии принципиально укрепились. Даже самые масштабные конференции не укрепляют позиции страны. Этому укреплению способствует долговременная стратегическая линия — которая в итоге и приводит к изменению её позиции в мире. Лично я не считаю переговоры с Трампом прорывными.

- Почему?

- Это была очередная встреча лидеров двух крупнейших держав, наполненная массой любезностей и шуток. Внешне все выглядит прилично. Та и другая сторона подтвердили необходимость улучшения отношений. Я всегда говорю: давайте посмотрим, что будет после этих встреч.

- И что вы ожидаете?

- Ценность этой встречи будет ясна через месяцы. Если после нее не последует консультаций, например, по созданию системы новой модели по контролю за вооружениями, то тогда будет нулевой результат. И у этих заявлений, и у этих деклараций.

- Так сколько ждать?

- Два-три месяца. И тогда станет ясно — это была очередная встреча в ряду предшествующих или нет. Прежние переговоры... тоже многие оценивали как новый шаг . Не надо так сразу говорить о прорывах. Прорыв может быть только тогда, когда для прорыва есть почва. В российско -американских отношениях почва, на которую можно сеять зерна координации и кооперирования - она не созрела. Вернее, для нее нет условий.

- Но Трамп назвал итоги встречи в Путиным отличными.

- Что касается самого Трампа - его возможности по улучшению отношений с Россией ограничены. Многие считают — два лидера встретились в одной комнате и все пойдет по другому — но это не так. Для Трампа вопрос внешней политики на предстоящих выборах в Белый дом... не думаю, что он будет играть важную роль.

- Американского избирателя Россия не волнует?

- Только демократы будут вновь будировать тему «вмешательства русских в американские выборы». А так американскому избирателю абсолютно все-равно — какую позицию будет занимать Трамп в отношении России. Консерваторы будут надеяться, что Трамп проявит жесткость по отношению к России — традиционно. Жесткость в отношении России, по мнению многих американцев, необходима для того, чтобы не повторилось то, что случилось в 2016-м. Большая часть американцев до сих убеждена - что это из-за вмешательства России. Сговор доказать не удалось, но то, что "вмешательство Москвы" было - они остаются уверены . А второе — чрезмерно самостоятельная внешняя политика России их раздражает. Она ведь изменилась после прихода Путина к власти.

- Не привязанность к стратегическому курсу США?

- Да. Стремление России закрепиться в геополитическом пространстве, создать свои новые геополитические поля — это воспринимается достаточно негативно в США. Вот эти два фактора сплетаются. И они будут определять общий фон отношения американского общества к России, к Путину и вообще к перспективам связей двух стран.

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Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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