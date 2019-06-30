"С онкологией борется?": Филипп Янковский напугал худобой

Ксения Собчак умеет удивлять. На этот раз телеведущая привлекла внимание публики совместным снимком с актером Филиппом Янковским.

"Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий, как вы могли подумать, глядя на это фото", - подписала совместное селфи с артистом Ксения Собчак. На снимке знаменитости широко улыбаются.

xenia_sobchak Кое-что задумали с Филиппом Янковским...

Публика обрадовалась, что теледива готовит интервью с режиссером и актером. В данный момент Филипп Янковский активно задействован в съемках в кино, а также в театральных постановках.

Однако некоторых поклонников всерьез встревожил внешний вид звезды. Дело в том, что публика нашла артиста слишком худым. "Такая худоба. С онкологией борется?", "Янковский болеет?", " Время беспощадно", "Янковского не узнать, худой очень. Болеет?", "Он болен?", "У него онкология", - пишут возбужденные пользователи соцсети.

dmitriipilichev Дмитрий Пиличев и Филипп Янковский

Сама Ксения никак не отреагировала на вопросы фолловеров. А у Филиппа Янковского нет соцсетей, в которых бы он рассказывал о своей жизни.

Напомним, три года назад Филипп Янковский заявил, что победил третью стадию рака. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку в трудные для него времена. Страшный диагноз "фолликулярная лимфома третьей стадии" Янковскому диагностировали, когда ему был 41 год. И все это время он боролся с ужасным недугом. Актер пережил семь курсов химиотерапии.

Фолликулярная лимфома - это опухоль с низкой злокачественностью, развивающаяся из клеток иммунной системы и поражающая фолликулярные центры лимфатической системы, селезенки, миндалин, гортани, слизистых оболочек органов пищеварения. К слову, знаменитый отец актера Олег Янковский ушел из жизни в возрасте 65 лет, так как болел раком поджелудочной железы.