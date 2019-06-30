Читатели "Комсомолки" решили, что Сергей Безруков лучше Александра Петрова

Наши читатели сыграли решающую роль в выборе лучшего отечественного сериала. Неделю назад на Сахалине стартовал единственный в стране фестиваль "Утро родины", в котором соревновались двенадцать отечественных сериалов.

Лучший сериал определяло строгое жюри под предводительством Владимира Меньшова.

Однако был учрежден и приз зрительских симпатий. Мы разместили на сайте голосование, в котором приняли участие наши читатели. Как это часто бывает, читательский выбор абсолютно не совпал с выбором профессионального жюри. Если профи назвали лучшим сериалом "Звоните ДиКаприо" с Александром Петровым в главной роли, то зрители поставили "ДиКаприо" аж на шестое место, отдав безоговорочное большинство голосов сериалу "Годунов" с Сергеем Безруковым.

- Ну что же, я понимаю читателей, - вздохнул президент фестиваля Сергей Жигунов во время интервью с обозревателем "КП". - Снимать исторические сериалы - настоящий подвиг. Это дорого, это масштабно, нужны костюмы. Не каждый на такое решится. Я, например, для себя решил, что больше "Мушкетеров" исторических сериалов не делаю.

(Здесь Жигунов намекал на то, что сняв фильм "Три мушкетера" в 2013 году он чуть не обанкротился).

В основе "Годунова" лежат реальные исторические события, охватывающие период со времен окончания правления Ивана Грозного, до восшествия на русский престол Михаила Романова. Сериал снят "дорого-богато". Число персонажей превышает две сотни, а на одни только костюмы актеров ушел год работы. Кроме того, создатели сериала тщательно отнеслись и к реквизиту. Например, шахматные фигурки сериале -отлиты с византийских.

Не все оценили выбор читателей. Скажем, сценарист сериала "Лучше, чем люди" Александр Даган назвал "Годунова" клюквой. Однако критику вполне можно списать на обиду: фильм по сценарию Дагана вообще не получил никакой награды.

Приз "Годунову" в виде изящного лотоса из костяного фарфора, вручал режиссер Алексей Кирющенко. Награждая сериал, Кирющенко поиронизировал над выбором читателей: вот, мол, выбор народа - он такой, всегда неожиданный, ни с чем не совпадающий. Уж как выберет народ, так потом и сам не рад.

Нет сомнений, что Кирющенко знал, о чем говорить: в послужном списке режиссера "провидческий " фильм "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский сыграл простого парня, ставшего президентом.

ГОЛОСОВАНИЕ "КП"

«Годунов», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо» и другие обсуждаемые российские телефильмы, которые выбрала редакция "КП". Зрители выбрали из них свой любимый (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порвали три протокола: с боем и криками "Звоните ДиКаприо" назван лучшим сериалом года

Сериал "Звоните ДиКаприо" с Сашей Петровым в главной роли назван лучшим фильмом по итогам фестиваля "Утро родины", проходившего с 23 по 29 июня в Южно-Сахалинске. Победителя назвали в субботу на церемонии закрытия телефестиваля (подробности).