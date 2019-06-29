Порвали три протокола: с боем и криками "Звоните ДиКаприо" назван лучшим сериалом года

Сериал "Звоните ДиКаприо" с Сашей Петровым в главной роли назван лучшим фильмом по итогам фестиваля "Утро родины", проходившего с 23 по 29 июня в Южно-Сахалинске.

Победителя назвали в субботу на церемонии закрытия телефестиваля, проходившей в Южно-Сахалинске.

Как рассказывал в интервью "КП" Президент кинофорума Сергей Жигунов, решение далось нелегко. На высшую награду единственного сериального конкурса претендовали 12 телефильмов. А члены жюри под предводительством Владимира Меньшова - долго не могли прийти к единому мнению.

- Как мне рассказали, пока работали над подведением итогов - порвали три протокола. Особенно неистовствовал Василий Сигарев, - признался Сергей Жигунов.

Режиссер сериала Жора Крыжовников получил и еще одну награду - за лучшую режиссуру. Специальный гость творческой программы - певица Наргиз Закирова вручила создателю сериала, Крыжовникову цветок дальневосточного лотоса, выполненного из тончайшего костяного фарфора.

Премьера сериала состоялась 20 октября прошлого года, его действие происходит в Москве, в наши дни. У Егора Румянцева, звезды рейтингового сериала про врачей, головокружение от успехов. Он безобразно себя ведет, не приходит на съемки, транжирит гонорары и считает, что он круче всех на свете. Однако он сильно ошибается, поскольку у Егора есть брат Лев, неудачник, телеведущий на канале "Муравей-ТВ". У Льва двое детей, беременная жена и ни денег, ни перспектив. Лев страшно завидует брату и готов пойти на все, чтобы занять его место.

"Звоните ДиКаприо" - сериал о том, на что готов пойти отчаявшийся человек ради удовлетворения амбиций. Как признался Крыжовников, необычное название сериал получил благодаря Дмитрию Нагиеву.

- Когда мы работали с Дмитрием на "Елках", он постоянно повторял на съемках фразу: "Если вам этот дубль не подходит, зовите Маковецкого", - рассказал режиссер Жора Крыжовников.

Кстати, актер Сергей Маковецкий на Сахалин тоже прилетал, правда, фильмы с его участием в нынешней конкурсной программе не участвовали.

Сериал взял и еще одну награду: лучшей женской ролью второго плана - названа работа Юлии Александровой, а днем ранее в интервью "КП" один из членов жюри, композитор Юрий Потеенко говорил об удачном музыкальном решении сериала. Правда, за лучшую музыку "ДиКаприо" лотоса не удостоился, видимо, потому, что в фильме была использованы композиции Баха и Вивальди.

Награду за музыку получил композитор Алексей Чинцов: жюри отметило его саундтреки в сериале "Медное солнце", герои которого - музыканты полкового оркестра, выживающие после развала СССР.

В этом году членами жюри были и читатели Комсомольской правды. На сайте "КП" было запущено голосование по сериалам конкурсной программы. Свой выбор читатели сделали без боя, в пользу "Годунова" с Сергеем Безруковым.

- И я их прекрасно понимаю. По себе знаю, как дорого и трудно снимать исторические телефильмы, - отметил президент фестиваля Сергей Жигунов.

Другие награды

В этом году жюри возглавлял Владимир Меньшов. Прославленный режиссер не раз признавался, как тяжело ему смотреть сериалы: "У меня есть свои представления о том, что хорошо, а что плохо, но я стараюсь их расширять".

Лучшей мужской ролью была признана роль Александра Робака из "Домашнего ареста", лучшей женской ролью - Татьяны Лялиной из "Ненастья", лучшей мужской ролью второго плана - Александра Горбатова из "Ненастья", В номинации "Лучший сценарий" победительцей стала Марина Меленевская ("Обычная женщина"), в номинации "Лучшая операторская работа" - Максим Шенкаренко ("Медное солнце").

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