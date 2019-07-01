Андрей Малахов рассказал о болезни сына

Телеведущий Андрей Малахов и дочь миллионера, владельца издательского бизнеса Виктора Шкулева Наталья Шкулева воспитывают годовалого сына Сашу. Супруги не показывают лицо малыша в соцсетях и практически не рассказывают о нем в интервью. Но на днях Малахов сделал исключение: в эфире программы «Привет, Андрей!» он неожиданно упомянул о болезни сына.

Гостьей очередного выпуска авторской программы Андрея Малахова стала актриса Ирина Муравьева. Речь зашла о воспитании детей, и во время беседы со звездой фильма «Карнавальная ночь» телеведущий рассказал, как в разгар лета его наследник умудрился подхватить простуду.

- Мальчику полтора года, и он в минувшие выходные научился нажимать на поливальный шланг. И до такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38. Со свечкой спал всю ночь. Зато поливает. Все полито, что можно и нельзя, - рассказал Малахов.

Сын телеведущего уже не в первый раз проявляет интерес к ландшафтному дизайну и обустройству территории. В интервью «КП» Андрей рассказывал, как минувшей зимой маленький Саша помогал коммунальщикам чистить снег.

- Он самый активный во дворе по очистке снега. Помогает коммунальным службам, - рассказал Малахов.

Малахов на прогулке с сыном. Телеведущий не показывает Сашу. Мальчик вырастет и сам решит: нужно или нет ему внимание посторонних. Фото: instagram.com/malakhov007

Тогда же телеведущий признался, почему он не торопится светить своего наследника в соцсетях.

- Мне кажется, даже маленький человек должен сам решить, хочет ли он повышенного внимания к себе, - считает Андрей. - Очень важно в любом возрасте спрашивать человека, хочет ли он, чтобы его снимали, показывали... Может быть, и неплохо, когда ребенок в три года, продавая посты в Инстаграм, зарабатывает больше, чем инженер на заводе. Но мне кажется, что он должен подрасти и сам сказать, хочет ли этого.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева расписались 6 июня 2011 года. Телеведущего и бизнес-леди свел служебный роман: Андрей стал главным редактором журнала, который входит в издательский дом, принадлежащий отцу Натальи. Свадьбу жених и невеста сыграли с особым размахом: брачное торжество проходило в резиденции французских королей – Версале. Андрей и Наталья давно мечтали стать родителями, но долгое время у них не получалось родить малыша. Поэтому сын Саша стал для пары по-настоящему долгожданным.