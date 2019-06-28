В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова

Дом 63-летнего Алисхана Евкурова находится в Сунженском районе в станице Троицкая. Сегодня днем на пульт управления МЧС поступил звонок о пожаре в коттедже. Как оказалось позднее, хозяин дома - старший брат недавно подавшего в отставку главы Ингушетии.

По словам источника в МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания на втором этаже дома.Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован, и сотрудники МЧС приступили к проливу загоревшегося помещения, чтобы пожар не вспыхнул вновь.

Местная полиция разбирается, был ли это поджог или несчастный случайФото: предоставлено очевидцем

Это не первое несчастье в семье Юнус-Бека Евкурова. 6 февраля 2018 года его племянник Хасан Евкуров, сын Алисхана, был найден мёртвым в своём доме тоже в станице Троицкая. Рядом с телом нашли охотничье ружье. Позже в аппарате руководителя региона пояснили, что он случайно смертельно ранил себя в голову во время чистки ружья.

Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.